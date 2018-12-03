УЕФА придумала третий еврокубок

Сейчас есть Лига чемпионов - для самых крутых клубов, и Лига Европы - для команд пожиже. С 2021 года появится Лига Европы-2, для совсем скромных. Зачем? Как это будет работать? Кто там будет играть? «КП» отвечает на главные вопросы по новому турниру.

Зачем нужен новый еврокубок?

Тут все просто. В УЕФА сейчас правят бизнесмены. Они точно понимают, что если у кого-то есть деньги, их главная задача - эти деньги забрать. В УЕФА осмотрелись вокруг себя, провели ивентаризацию, и поняли: есть Лига чемпионов - она для Испании, Англии, Италии, Германии, Франции, то есть там, где основные топ-клубы. Есть Лига Европы - она для таких стран, как Португалия, Россия, Голландия. Турция...

Но как же другие страны? Швейцария, Норвегия, Хорватия, Швеция, Польша?! А так же Азербайджан, Шотландия, Израиль и так далее... Там же у людей тоже есть деньги! И они эти деньги могут и должны отдать за телеправа! Там же тоже есть рынки для спонсоров, и эти спонсоры должны купить у УЕФА рекламу! Значит срочно для них надо организовать какой-то турнир, где они не будут простыми статистами! Хоп - и Лига Европы-2 готова!

Кто там будет играть?

Пока идея в следующем: надо разделить нынешнюю Лигу Европы на 2 дивизиона, в зависимости от силы команд. В первом из них останутся клубы из 15 самых футбольных стран Европы. Всех остальных (ту же Шотландию, Норвегию, Польшу, Белоруссию, Чехию) сгонят в эту самую новую ЛЕ-2.

В ней будет свой групповой турнир из 32 команд, лучшие команды будут выходить в плей-офф. И в этот же плей-офф будут «сваливаться» из первой Лиги Европы команды, занявшие там третьи места в группах. Так что туда наверняка будут вылетать и российские клубы. Вот он, еще один наш шанс взять еврокубок!

Сложно? Запутанно? А в УЕФА не ищут простых путей. Разобрались же мы с Лигой Наций - новом турнире для сборных? Так и с ЛЕ-2 разберемся.

С 2021 года УЕФА будет проводить Лигу Европы-2, новый еврокубковый турнир.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За что будут сражаться клубы?

Дизайн главного приза никто в глаза не видел. Да и УЕФА сейчас не до этого, гораздо важнее определится с денежными призами. С ними, правда, тоже пока нет ясности. И вообще, известно лишь, что победитель ЛЕ-2 получает право играть в ЛЕ-1. Так себе мотивация, если честно, но если подкрепить ее премиальными, то потянет!

Когда появится турнир?

УЕФА его планирует запустить в 2021 году. Вот разберется с Чемпионатом Европы 2020 (они там тоже намутили, и весь турнир пройдет не в одной стране, а сразу в 12-ти!), проведет вторую Лигу Наций (что там и как тоже пока никто не понимает), и тогда займется ЛЕ-2.

А зачем так много турниров?

На самом деле не так уж и много. У УЕФА исторически было три еврокубка - Кубок чемпионов (там играли только чемпионы), Кубок обладателей кубков (там встречались команды, выигрывавшие национальные кубки) и Кубок УЕФА (команды занимавшие 2-4 места в чемпионатах). Только играли они по олимпийской системе на вылет. Но половина команд выбывали из турнира, проведя всего по два матча, какой уж тут длительный интерес и масштабная продажа телеправ? И тогда придумали Лиги с их групповыми этапами. Благо, перелеты в Европе стали недорогими, а границы более-менее открытыми.

И в конце концов все придет к тому, что всю Европу будет опутывать сложнейшая система еврокубков. И ни одна команда не останется в стороне. Даже если это ярославский «Шинник».