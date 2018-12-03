2018-12-03T18:52:47+03:00
Звезды

Волочкова села на шпагат в неприлично прозрачном нижнем белье

Балерина, похоже, потеряла всякий стыд, но комментировать пост запретила
Петр СИМОНОВ
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Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кажется, что еще может придумать балерина, которая уже как только не привлекала к себе внимание? Пятитысячный шпагат уже никому особо неинтересен. Полуголые фото тоже мало кого удивляют. Недавно Анастасия все-таки нашла способ сделать растяжку в таких условиях, чтобы не повторяться.

Волочкова села на шпагат сразу после бани в чем мать родила, прикрыл бесстыдницу веничек.

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В жару и стужу жгучую Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается
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Но микроблог должен пополняться и дальше, тем более балерина активно наращивает число фанатов, у нее их в Инстаграме уже почти миллион человек!

И Анастасия снова выкидывает номер. Пусть это не голый шпагат на снегу с веничком вместо фигового листа. Но выглядит еще более вызывающе. Кажется, 42-летняя Волочкова окончательно потеряла стыд, выложив снимок в прозрачном белье и в фирменной растяжке.

Что думают по поводу очередных откровений балерины в лучших традициях журналов для взрослых ее почитатели? А Волочкова это знать не желает, потому что предусмотрительно запретила комментировать очередное неприличное фото. Но высказываться же не обязательно именно под ее постом?

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