2018-12-04T02:29:12+03:00
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Шоу «Лучше всех!»: Маленькая Пугачева пришла к Галкину, а он завалил цветами другую

Пародистка Вероника Помошникова взорвала эфир программы вместе с крохотной певицей Аней Масловой
Егор АРЕФЬЕВ
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Аня Маслова спела так, что ее позвали на новогоднее шоу Первого канала. Фото: Первый каналАня Маслова спела так, что ее позвали на новогоднее шоу Первого канала. Фото: Первый канал
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В прошедшем эфире блеснула восьмилетняя Вероника Помошникова из Саратова - девочка, возможно, пересмотрев с родителями новый фильм «Богемская рапсодия» о лидере группы Queen Фредди Меркьюри, взялась подражать кумиру! Второклассница перевоплотилась в образ вокалиста - фирменный желтый пиджак, брюки с красными полосками, белую футболку - костюм, в котором он выступал на «Уэмбли» в 1986 году, и спела хит I Want To Break Free. Даже усы и темные очки были. Ус в финале выступления отклеился, зато публика впала в экстаз. А Максим Галкин - в ностальгию, когда девочка переоделась в голубой балахон и исполнила шлягер его жены «Делу время».

Вероника растет в семье врачей. Папа Сергей Николаевич - заведующий отделением травматологии в саратовском НИИТО, мама Олеся Ивановна - кандидат медицинских наук. Девочка занимается эстрадно-джазовым вокалом, играет на фортепиано, мечтает сняться в «Ералаше» и попасть в «Вечерний Ургант».

Другой участнице шоу, трехлетней вокалистке Ане Масловой (тоже из Саратова), шанс повидаться с Иваном Ургантом уже предоставили. После блестящего выступления в проекте «Лучше всех!» она споет в новогоднюю ночь на Первом канале.

- Дочь споет в сводном хоре, - объяснила мама артистки Наталия, - который объединит победителей всех выпусков года.

Вероника Помошникова в образе Фредди... ...и Аллы Борисовны... Фото: Первый канал

Вероника Помошникова в образе Фредди... ...и Аллы Борисовны... Фото: Первый канал

Чем же так всех удивила Аня? Крошечная артистка, едва перешагивающая огромные ступеньки на подъеме к сцене и не достающая ногами до пола, сидя на диване, спела народную песню «Ой, цветет калина». Трогательно, не всегда попадая в ноты, проглатывая буквы, но так, что ведущий буквально обомлел от удовольствия и завалил малышку цветами. Девочка пела, а Галкин нес, и нес, и нес, и нес букеты к ногам девочки.

Анюта занимается вокалом пять раз в неделю, знает наизусть много стихов (Тютчев, Михалков, Чуковский), более 250 английских слов, свободно садится на шпагат, самостоятельно катается на коньках и обожает плавать в бассейне, - рассказала ее мама.

«Лучше всех!». Воскресенье, 19.30, Первый.

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