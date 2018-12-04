2018-12-04T16:05:38+03:00
Здоровье

Дедушка Магомед-Насир из Дагестана благодарит врачей московского онкоцентра за внука

Переживший тяжелую операцию четырехлетний малыш уже бегает
Александр ГАМОВ@gamov1
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Магомед-Насир Рамазанов с внуком.Магомед-Насир Рамазанов с внуком.
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Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАН, а нынче еще и депутат Госдумы, позвонил мне, как обычно – спозаранку. Но речь повел совсем необычную...

- Саша, я вел прием граждан, и ко мне пришел посетитель с рассказом о том... как отлично работают врачи! Обычно к депутатам обращаются с жалобами и возмущением, а этот товарищ хочет поблагодарить тех, кто лечит его внука. Поможем дедушке?

Я тут же связался с жителем Махачкалы Магомед-Насиром Рамазановым. В его семье случилось большое несчастье – онкологическое заболевание у четырехлетнего внука Амира. Какая же это боль для любящего дедушки и всех родных и близких!

Вот что рассказал Магомед-Насир Магомедович:

- С июля этого года мой внук находится в больнице – в центре детской онкологии имени Дмитрия Рогачева. Лечение очень грамотно проводится. Недавно Амиру сделали серьезную операцию. Она длилась более шести часов. Все прошло хорошо. Врачи очень хорошие, спасибо им. И обслуживание отличное, дети довольные.

- Бесплатно все для вас было?

- Да, это все бесплатно - по квоте Дагестана. Помогло Министерство здравоохранения нашей республики. Большое спасибо, что обращают внимание на наших деток, на поколение будущего. Это огромная работа. И откуда только берется такая болезнь? Очень жалко детей, честно скажу.

Амиру сделали серьезную операцию, которая длилась более шести часов.

Амиру сделали серьезную операцию, которая длилась более шести часов.

- Магомед-Насир Магомедович, а почему вы обратились именно к Геннадию Онищенко?

- Потому что он - известный доктор. Очень много я слышал про него на телевидении. Ему тоже спасибо большое..

- Как сейчас ваш внук Амир себя чувствует?

- После операции он уже ходит, бегает даже! Лечение продолжается дальше Я всех не мог перечислить – весь персонал прекрасный. Всех-всех работников центра поздравляю с наступающим Новым годом! Счастья им всем желаю. И здоровья!

- Дай Бог здоровья и вашему внуку и всей вашей семье! Поздравьте Амира от «Комсомолки» с наступающим Новым годом.

- Да, мы тоже были комсомольцы, очень хорошие года были. Думаем, верим что дальше все нормально будет.

Итак, самая искренняя благодарность и самые добрые пожелания от Рамазанова Магомед-Насира Магомедовича и от «Комсомолки» всему коллективу Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева... И особо - особо президенту медучреждения, доктору медицинских наук, академику РАН А.Г. Румянцеву, докторам медицинских наук С.Р. Варфоломеевой, Д.Ю. Качанову, докторам Н.С. Грачеву, Н.А. Большакову, С.Р. Талыпову, Н.Н. Меркулову, Н.А. Андреевой, А.М. Сулеймановой, Т.В. Сергеевой, Л.С. Будейкиной, Д.В. Шевцову и многим другим - за из благородный труд и доброе сердце.

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