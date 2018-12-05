В Москве объявили победителей национального конкурса «Доброволец России 2018»

В Москве сегодня завершиться «Международный форум добровольцев России 2018». Грандиозное шоу с участием звезд эстрады пройдет в Ледовом дворце Парка легенд. А накануне на ВДНХ в завершении деловой программы состоялась церемония награждения победителей премии «Доброволец России 2018».

- Сегодня почти не осталось сфер, где бы не помогали добровольцы, - сказал со сцены глава оргкомитета по проведению Года добровольца, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. - И главное, что все вы делаете это не за награду, а по зову сердца. Спасибо каждому из вас, вы превращаете добро в конкретные дела!

По итогам Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» победителями стали 26 субъектов РФ. В зависимости от масштаба реализуемых там проектов, каждый регион получил на поддержки добровольчеству на местном уровне субсидии от 1,7 до 11,9 миллионов рублей.

Сергей Кириенко отметил, что в 2019 году грантовый фонд увеличат почти в три раза.

Затем перешли к самому главному - объявлению итогов национального конкурса «Доброволец России 2018». Здесь были отмечены самые серьезные проекты. Среди знаменитостей, выходивших награждать лучших из лучших, были телеведущая Оксана Фёдорова, руководитель канала MTV Россия Яна Чурикова, замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, почётный президент российской Ассоциации подводного плавания Шаварш Карапетян, Герой России Вячеслав Бочаров и многие другие.

Победитель в номинации «Организатор добровольчества» - Ольга Скотникова.

Итак, кто стал победителем конкурса «Доброволец России 2018».

• Номинация «Вокруг меня» - Дмитрий Иоффе (Санкт-Петербург), проект «Чистые игры».

• Номинация «Оберегая сердцем» - Антон Коротченко (Смоленская область), проект «Здоровое село».

• Номинация «Смелые сердцем» - Диана Султанова (Дагестан), проект «Спаси жизнь».

• Номинация «Говорит волонтер» - Леонид Шафиров (Ростовская область), проект #УзнайРоссию.

• Номинация «Работая - помогаю» - Сергей Шершень (Москва), проект «My-mentor.ru».

• Номинация «Организатор добровольчества» - Ольга Скотникова (Ульяновская область), проект «Подарок судьбы».

• Номинация «Волонтерский центр» - Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания «Шередарь» (Владимирская область).

• «Серебряное» волонтёрство - Галина Васильева (Амурская область), Областной форум активных граждан «Варежка добра».

В нынешнем году оргкомитет конкурса получил 15839 заявок. Это почти в 10 раз больше, чем в 2017-м. Каждый из победителей получил гранты до 1 миллиона рублей, которые должны быть направлены на развитие проектов.

Напомним, 2018 год Владимир Путин объявил Годом добровольца (волонтера). С прошлого года в России 5 декабря отмечают День добровольца.