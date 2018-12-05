Пассажиры эконом-класса «Аэрофлота» смогут заранее выбрать места в самолете

Аэрофлот расширяет перечень услуг, которыми могут воспользоваться пассажиры. Авиакомпания запустила новый сервис предварительного выбора мест в самолете для клиентов с билетами самых низких тарифных групп. Также за дополнительную плату пассажиры могут воспользоваться возможностью повышения класса обслуживания с «Эконом» или «Комфорт» до «Бизнеса».

А теперь расскажем о нововведениях подробнее.

ЦЕНА БРОНИ ЗАВИСИТ ОТ ПЕРЕЛЕТА

Возможность предварительного выбора мест предоставляется пассажирам с билетами «Бюджет» и «Промо». Оформить бронь желаемого места в салоне можно заблаговременно за дополнительную плату до начала регистрации — во время покупки билета. Стоимость будет зависеть от длительности перелета и расположения выбранного кресла в салоне. В настоящее время этот сервис доступен на рейсах Аэрофлота между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом. Оформление услуги доступно через онлайн-сервисы, раздел «Проверить бронирование» на сайте, контакт-центр, в собственных офисах продаж, филиалах, представительствах авиакомпании, в офисах уполномоченных агентов. В авиакомпании говорят, что намерены в ближайшее время ввести этот сервис на многих своих рейсах.

При этом обращают внимание, что эта услуга является дополнительной. Пассажиры ею смогут воспользоваться исключительно по собственному усмотрению. Те, кто не нуждается в этой опции, по-прежнему смогут выбрать место бесплатно при регистрации на рейс. Выбор места после начала регистрации на рейсах Аэрофлота остается бесплатным для всех пассажиров.

Для пассажиров с билетами тарифных групп «Премиум» и «Оптимум», элитных участников программы «Аэрофлот Бонус», а также программ лояльности авиакомпаний альянса Sky Team такая услуга по-прежнему предоставляется бесплатно до начала регистрации на рейс.

Напомним, возможность предварительного выбора места в салоне воздушного судна — широко распространенная практика в мировой гражданской авиации, в том числе среди премиальных перевозчиков. Данный сервис предлагают авиакомпании, отмеченные высшим рейтингом «пять звезд» от британского агентства Skytrax.

ДОКУПИТЬ ДО БИЗНЕСА

Кроме того, повысить класс обслуживания до «Бизнеса» за дополнительную плату смогут пассажиры Аэрофлота, купившие билеты в класс «Эконом» или «Комфорт». Оформить услугу можно в аэропорту во время регистрации на рейс не позднее, чем за 1,5 часа до вылета рейса, на странице информации о бронировании (раздел «Проверить бронирование» в онлайн-сервисах на сайте, либо в контакт-центр компании, но не ранее, чем за 72 часа и не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса).

Предоставление услуги производится при наличии свободных мест в салоне «Бизнес» по окончании регистрации на рейс, перед посадкой в самолет пассажир получает новый посадочный талон. При невозможности предоставления услуги ее стоимость возвращается пассажиру в полном объеме.

В авиакомпании обращают внимание, что внедрение этих услуг — часть инициатив авиаперевозчика по повышению уровня сервиса для пассажиров.