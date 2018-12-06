Александр Балуев: Стать пенсионером - волнующий момент в жизни каждого человека

Лицо этого актера знакомо каждому зрителю российских кинофильмов и сериалов. Особенно хорошо у него получаются роли людей в погонах, но перевоплотиться Александ Николаевич может в любого: царя, бизнесмена, киллера, художника. Когда актер отправился покорять Голливуд, ему было немного за 40. Он устал играть только плохих русских и вернулся на родину за бесконечным диапазоном ролей, которые ему доверяют режиссеры. Юбилей он отметит не в России, но уже через неделю вернется на родину и сразу примется за работу.

«Комсомолка» застала Александра Николаевича в дороге:

- Меня уже нет в стране. Я еду в Польшу. Там и буду праздновать 60-летие в кругу родных (дочь артиста Мария-Анна живет с бывшей супругой актера под Варшавой. - Ред.).

- А как же бенефис?

- У меня никогда их не было и не будет. Как вернусь в Россию, сразу буду играть спектакль в Новосибирске, затем в Москве.

- Как отнеслись к солидной дате?

- Я не понимаю, что это за цифра. Осознаю только то, что вступаю в ряды пенсионеров. Наверное, это волнующий момент в жизни каждого человека. В принципе я могу сказать в какой-то момент: «Друзья мои, я на пенсии! Всего доброго!» Кстати, успел до реформы - вскочил в последний вагон. Я дожил до этого дня, это и есть лучший подарок к юбилею.

Напомним, Александр Балуев был женат на польской журналистке Марии Урбановской. Они встречались с 1993 года, поженились в 2003, в этом же году у них родилась дочь Мария-Анна. Через 10 лет супруги развелись.