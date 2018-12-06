В интернете похоронили Жана-Люка Годара

Франко-швейцарского режиссера, кинокритика и продюсера Жана-Люка Годара похоронили в сети. Фейковую новость о кончине опубликовали на странице в Twitter, которая выдавала себя за аккаунт главы министерства культуры Швейцарии.

Известно, что фейк создал известный интернет-хулиган Томмазо де Бенедетти. Он уже не раз пускал утки от лица высокопоставленных чиновников и известных лиц, чтобы посмотреть на реакцию СМИ.

Так, в 2012 году он сообщил о смерти сирийского президента Башара Асада. Данная информация даже повлияла на рынок нефти. Любитель «розыгрышей» также представлялся Далай-ламой и Папой Римским.

В 2017 году он лица министра культуры Франции Франсуазы Ниссен распространил слух о смерти писательницы Светланы Алексиевич. Позже литератор сама опровергла данные о своей смерти.