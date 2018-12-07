Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю елку

Поддерживая экологию, многие из нас давно сделали выбор в пользу искусственных елей. Но удивительное дело: экологи советуют выбирать для украшения именно живую елку.

- Выращивание десяти натуральных елок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной, - поясняет Марина Шалгинских, экотренер, участник экологического движения «РазДельный сбор». - Если вы покупаете специально выращенное, а не вырубленное браконьерским способом дерево, то это лучше с точки зрения сохранения природы.

Деревья, которые продают на легальных елочных базарах (в столице они традиционно открываются не позднее 20 декабря), выращивают в специализированных питомниках, например, в Пензенской, Пермской, Ульяновской, Тамбовской, Кировской областей и Мордовии. Или получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП. Вырубки могут носить санитарный характер: лесной массив прореживают, когда деревьев становится слишком много, чтобы не истощалась почва. То есть, их все равно бы срубили, а так лесничество получит за них деньги, которые использует на восстановление леса. Поэтому, приобретая ель или сосну в специализированной точке продаж, вы можете быть уверены, что не наносите ущерба экологии.

Как узнать, легальный ли базар?

Легальные деревья продают в лесничествах, магазинах, на ёлочных базарах. У продавца на базарах есть в наличии:

* разрешительный талон на торговлю,

* кассовый аппарат,

* подробный прайс-лист,

* линейка для замера дерева,

* упаковочный материал,

* книга отзывов и предложений.

В чем разница между елкой и пихтой

Ель: плюс - классическая новогодняя красавица со стойким хвойным ароматом. Минус - она быстрее и легче осыпается, чем сосна.

Сосна: плюс - дешевле (потому что растут быстрее), их длинные иголки дольше остаются на ветках. Минус - большое количество смолы.

Нормандские ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты (пышные, с короткой хвоей). Плюс: держатся дольше - от двух недель до месяца. Минус: цена на порядок дороже отечественных.

5 признаков «свежего» дерева:

* Попробуйте рукой ветки: они должны быть эластичными и гнуться легко.

* Посмотрите на ствол: он тоже должен быть покрыт иголками.

* Разломите пару хвоинок в руке: должен появиться характерный приятный аромат.

* Обратите внимание на срез ствола: он должен быть светлым. Если на нем есть широкая темная кайма - дерево простоит недолго.

* Постучите стволом о землю: иголки от ударов не должны осыпаться.

Как подлить жизнь елке

Свежесрубленная ель может стоять в квартире около 8 дней, сосна – около 12. Новогодняя красавица радует не только праздничным убранством, но и полезными для организма фитонцидами. Они стимулируют иммунитет, улучшают обмен веществ. Чтобы она простояла дольше, соблюдайте простые правила:

* Размещайте ее вдали от отопительных приборов.

* Используйте специальную подставку с резервуаром для воды или ведро с водой, мокрым песком.

* Воду нужно своевременно подливать, а для подкормки можно использовать специализированное средство или народный рецепт: добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина.

В Москве елочные базары традиционно открываются не позднее 20 декабря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Можно ли принести с деревом паразитов

- На срубленных хвойных культурах зимой находится достаточно много разных видов насекомых, пауков, клещей, - говорит доктор биологических наук, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Зоя Николаева. - Многие из них являются вредителями, другие просто используют дерево для перезимовки. Все насекомые, как правило, спят. Но в теплом помещении они обычно пробуждаются и активизируются. Эти насекомые не опасны для человек и животных, они питаются растениями. Опасность представляют иксодовые клещи. Они обычно не живут на деревьях, особенно на хвойных, а предпочитают травяной покров. Поэтому занести иксодовых клещей с елью или сосной маловероятно. И все же для очистки ели от насекомых и клещей желательно перед установкой подержать ее в ванной три-четыре часа, зачистить от коры нижнюю часть ствола, затем встряхнуть дерево несколько раз над ванной и смыть упавших насекомых.

КСТАТИ

Как выбрать искусственную елку

* В первую очередь обратите внимание на запах — качественная елка не пахнет.

* Из веток не должны торчать проволока, лишние волокна, хвоя должна быть ровной.

* Проведите рукой против «роста» искусственных иголок, подергайте их немного, слегка погните ветки: качественному деревцу такие манипуляции не повредят. Если хвоинки остаются у вас в руках - качество товара оставляет желать лучшего.

* Попросите гигиенический сертификат качества — гарантию того, что елка сделана из неаллергенного материала.

* Не жалейте деньги на качество — такая елка перейдет по наследству и вашим внукам. К тому же дорогие елки премиум класса мягкие, безопасные для малышей.