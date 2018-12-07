Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю елку
Поддерживая экологию, многие из нас давно сделали выбор в пользу искусственных елей. Но удивительное дело: экологи советуют выбирать для украшения именно живую елку.
- Выращивание десяти натуральных елок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной, - поясняет Марина Шалгинских, экотренер, участник экологического движения «РазДельный сбор». - Если вы покупаете специально выращенное, а не вырубленное браконьерским способом дерево, то это лучше с точки зрения сохранения природы.
Деревья, которые продают на легальных елочных базарах (в столице они традиционно открываются не позднее 20 декабря), выращивают в специализированных питомниках, например, в Пензенской, Пермской, Ульяновской, Тамбовской, Кировской областей и Мордовии. Или получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП. Вырубки могут носить санитарный характер: лесной массив прореживают, когда деревьев становится слишком много, чтобы не истощалась почва. То есть, их все равно бы срубили, а так лесничество получит за них деньги, которые использует на восстановление леса. Поэтому, приобретая ель или сосну в специализированной точке продаж, вы можете быть уверены, что не наносите ущерба экологии.
Как узнать, легальный ли базар?
Легальные деревья продают в лесничествах, магазинах, на ёлочных базарах. У продавца на базарах есть в наличии:
* разрешительный талон на торговлю,
* кассовый аппарат,
* подробный прайс-лист,
* линейка для замера дерева,
* упаковочный материал,
* книга отзывов и предложений.
В чем разница между елкой и пихтой
Ель: плюс - классическая новогодняя красавица со стойким хвойным ароматом. Минус - она быстрее и легче осыпается, чем сосна.
Сосна: плюс - дешевле (потому что растут быстрее), их длинные иголки дольше остаются на ветках. Минус - большое количество смолы.
Нормандские ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты (пышные, с короткой хвоей). Плюс: держатся дольше - от двух недель до месяца. Минус: цена на порядок дороже отечественных.
5 признаков «свежего» дерева:
* Попробуйте рукой ветки: они должны быть эластичными и гнуться легко.
* Посмотрите на ствол: он тоже должен быть покрыт иголками.
* Разломите пару хвоинок в руке: должен появиться характерный приятный аромат.
* Обратите внимание на срез ствола: он должен быть светлым. Если на нем есть широкая темная кайма - дерево простоит недолго.
* Постучите стволом о землю: иголки от ударов не должны осыпаться.
Как подлить жизнь елке
Свежесрубленная ель может стоять в квартире около 8 дней, сосна – около 12. Новогодняя красавица радует не только праздничным убранством, но и полезными для организма фитонцидами. Они стимулируют иммунитет, улучшают обмен веществ. Чтобы она простояла дольше, соблюдайте простые правила:
* Размещайте ее вдали от отопительных приборов.
* Используйте специальную подставку с резервуаром для воды или ведро с водой, мокрым песком.
* Воду нужно своевременно подливать, а для подкормки можно использовать специализированное средство или народный рецепт: добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина.
В Москве елочные базары традиционно открываются не позднее 20 декабря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
КСТАТИ
Можно ли принести с деревом паразитов
- На срубленных хвойных культурах зимой находится достаточно много разных видов насекомых, пауков, клещей, - говорит доктор биологических наук, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Зоя Николаева. - Многие из них являются вредителями, другие просто используют дерево для перезимовки. Все насекомые, как правило, спят. Но в теплом помещении они обычно пробуждаются и активизируются. Эти насекомые не опасны для человек и животных, они питаются растениями. Опасность представляют иксодовые клещи. Они обычно не живут на деревьях, особенно на хвойных, а предпочитают травяной покров. Поэтому занести иксодовых клещей с елью или сосной маловероятно. И все же для очистки ели от насекомых и клещей желательно перед установкой подержать ее в ванной три-четыре часа, зачистить от коры нижнюю часть ствола, затем встряхнуть дерево несколько раз над ванной и смыть упавших насекомых.
КСТАТИ
Как выбрать искусственную елку
* В первую очередь обратите внимание на запах — качественная елка не пахнет.
* Из веток не должны торчать проволока, лишние волокна, хвоя должна быть ровной.
* Проведите рукой против «роста» искусственных иголок, подергайте их немного, слегка погните ветки: качественному деревцу такие манипуляции не повредят. Если хвоинки остаются у вас в руках - качество товара оставляет желать лучшего.
* Попросите гигиенический сертификат качества — гарантию того, что елка сделана из неаллергенного материала.
* Не жалейте деньги на качество — такая елка перейдет по наследству и вашим внукам. К тому же дорогие елки премиум класса мягкие, безопасные для малышей.