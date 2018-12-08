Берлускони: «Оказавшись с Владимиром Путиным, я всегда чувствую себя на высоте»

В пятницу лидер партии «Вперёд, Италия» и экс-премьер Сильвио Берлускони упомянул свои встречи с президентом России в качестве главных жизненных достижений:

— Оказавшись с Владимиром Путиным, я всегда чувствую себя на высоте, — сообщил он, выступая перед сторонниками.

Также, говоря о происходящем в Старом Свете, политик призвал избирателей помнить о национальных и христианских корнях, выступив против глобализма:

— Европа сейчас заметно изменяется, но мы не должны забывать о своей итальянской идентичности… Наши корни берут начало от греков, римлян, а если уж смотреть совсем вглубь — от иудео-христианских религиозных ценностей, — сказал он.

Ранее, как сообщала «Комсомолка», 82-летний экс-премьер назвал Крым «самой красивой частью России».