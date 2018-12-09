2018-12-09T17:54:31+03:00
Общество

Учитель особенных детей: «Больная дочь мне была дана, чтобы я помогла таким же, как Аня!»

Осознав диагноз своего ребенка, мама Ани оставила модную карьеру экономиста и стала простым педагогом-дефектологом, чтобы помогать больным детям, но теперь им самим с дочкой помочь некому…
Ярослава ТАНЬКОВА
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На годовой курс реабилитационных занятий Ане требуется 416 000 рублей.На годовой курс реабилитационных занятий Ане требуется 416 000 рублей.
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Эта история началась 14 лет назад, когда молодую маму выписали из роддома со свертком в розовых лентах. Мама была счастлива, сверток звали Аня, а в выписке значилось «ребенок здоров».

Сейчас Аня уже подросток. Она односложно говорит и даже может ненадолго остаться дома одна и ответить по телефону. Но она боится фена, закрытых пространств, пылесоса… Аня больна аутизмом и ей очень тяжело ориентироваться в этом мире. И еще у ее диагноза есть дополнение - «умственная отсталость». И в этом мама винит себя.

- Дочь нужно было развивать по особенной программе с самого детства и тогда ее состояние было бы менее тяжелым. Но откуда я могла знать? Никто же не сказал!

Сначала малышка просто кричала. Круглые сутки. Доктора говорили «пройдет». Не прошло. В садике уже и посторонние стали замечать, что девочка сильно отличается от прочих. Она не справлялась даже с простыми заданиями, к другим детям не подходила, стояла в стороне, и было видно, что ей лучше в своем мире, в одиночку.

- «Нет, у нас нормальный ребенок!» – твердила я, – вспоминает мама, - Я отрицала очевидное. Мне было страшно. А потом нас просто выгнали из сада.

Последней каплей стал утренник , на котором Аня вместо того, чтобы танцевать, стояла в стороне и просто кричала. В конце праздника подошла психолог и сказала:«Вам нужно лечиться. К нам можете больше не приходить».

- Мне было так больно и стыдно!

И понеслось: обследования, диагноз «задержка в развитии»,

коррекционный садик, попытки понять причину, смены диагнозов, долгий, тяжелый путь проб и ошибок… Разные школы, где Аня не тянула, не могла, отставала от всех, была изгоем. Родители вкладывали в занятия и лечение все, что у них было. Старались разобраться, нагнать, вернуть. Услышав приговор «аутизм», мама сначала плакала, потом много читала по теме и наконец, проникнувшись масштабами трагедии, бросила престижную работу, чтобы учиться на дефектолога. «Я поняла, что хочу помогать особенным детям, таким, как моя дочь и полюбила профессию педагога всем сердцем. Теперь я уже никогда не смогу жить как прежде». Теперь мама – особенный учитель особенных детей и Ане это очень помогает. Она даже научилась отвечать на вопросы:

— Что ты любишь делать дома?

— Петь.

— Какие песни?

- Веселые.

Тут Аня резко встает и начинает прыгать. Она в своих мыслях, где-то там, внутри. У Ани есть брат, и он тоже учится ее понимать.

У Ани есть шанс стать если не здоровой, то самостоятельным человеком, а не беспомощным инвалидом на шее государства. Но для этого еще необходима серьезная профессиональная реабилитация.

- Мы потеряли драгоценное время, потому что тогда, 14 лет назад, почти никто почти ничего про эту болезнь не знал! Нас просто унижали и отовсюду гнали… Теперь же есть все, но чтобы исправить наши упущения, требуются серьезные суммы! Только откуда их взять. Наш папа с последним кризисом потерял место и теперь подрабатывает, где только может, но его заработки не постоянны. Я педагог, то есть, по сути, работаю за идею, а не за зарплату – помогаю всем, кому только могу. Вдруг найдутся люди, которые так же захотят помочь и нам?..

На годовой курс реабилитационных занятий в инклюзивном центре, которые помогут девочке сделать еще несколько шагов в развитии, Ане требуется 416 000 рублей. Пожалуйста, помогите этой замечательной семье лечить дочь!

Как помочь:

Отправить СМС с текстом Гольфстрим 500 (где 500 - это любая сумма, которую вы хотите пожертвовать)

Сделать перевод онлайн на сайте фонда https://golfstreamfond.ru/campaign/anya-k-moskva-umstvennaya-otstalost/

Сделать пожертвование по реквизитам

Наименование: БФ «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

Р/с: 40703810638000004775

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение:Благотворительное пожертвование на лечение Ани К. НДС не облагается.

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