Профессор из Швеции спасла своего аспиранта из плена ИГ*

Уроженец Ирана Фирас Джума обязан своему научному руководителю, профессору Лундского университета Швеции Шарлотте Тернер не только помощью в написании кандидатской диссертации, но и жизнью.

Невероятная история произошла четыре года назад, но лишь недавно о ней разрешили рассказать. Аспирант Тернер сообщил ей, что находится в Ираке со своей семьей. Джума и его супруга поехали навестить свою родню и оказались на территории, захваченной боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ).

Фирас предупредил своего наставника, чтобы на исключила его из докторской программы, если он не вернется в Швецию в течение недели. Профессору удалось связаться с Джумой по телефону. Он объяснил, где намеревается скрываться вместе с родными от террористов. Тернер попросила его не сдаваться и начала искать способы спасти своего студента.

"Это было очень спонтанно. Для меня было очевидно, что я должна помочь и вернуть их домой", - рассказала профессор химии в интервью NBC News.

Она обратилась к начальнику охраны университета Перу Густафсону, который нашел и нанял военных из частной фирмы, согласившихся провести спасательную операцию.

Профессор Лундского университета Шарлотта Тернер. Фото: скриншот видео

Они добрались до заброшенной фабрики в Ираке, где прятался Джума, и эвакуировали его вместе с женой. Мужчина признался, что был поражен, увидев группу из шести вооруженных людей на двух автомобилях, которые появились, чтобы доставить его и его семью в безопасное место.

Их вывезли в бронежилетах из опасного района Ирака, провели через многочисленные контрольно-пропускные пункты, доставили в аэропорт, а оттуда уже отправили в Швецию. После благополучного возвращения и встречи с коллегами Джума говорит, что не мог заставить себя что-либо сказать.

"Я просто плакал", - вспоминает он.

Правда за свое спасение Фирас Джума должен был выплатить университету около 60 тысяч шведских крон, или шесть тысяч 613 долларов в качестве возмещения расходов. Однако, по словам мужчины, он заплатил бы и гораздо больше за безопасность соей семьи.

Фирас Джума после защиты своей диссертацииФото: СОЦСЕТИ

Теперь у него докторская степень по химии. Он работает в фармацевтической компании. Свою историю он и профессор Тернер держали в секрете из соображений безопасности. Кроме того, тогда Джума и его семья не хотели вспоминать лишний раз ужасы, которые им пришлось пережить.

Однако в этом году школьный друг Шарлотты Тернер, шведский журналист Хедвиг Нильссон, снял документальный фильм об этих событиях. Так о них узнал весь мир.