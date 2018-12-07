Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в победной игре "Вашингтона" с "Аризоной"

В матче регулярного первенства НХЛ между "Вашингтоном" и "Аризоной" очередной заброшенной шайбой отметился российский форвард столичного клуба Александр Овечкин. Он отличился на последней минуте матча при счете 3:2 в пользу "Кэпиталз", поставив победную точку в игре. Поединок прошел на льду клуба "Аризона".

У гостей льда шайбы на счету Якуб Врана (26-я минута) с передачи российского форварда Евгения Кузнецова, Мэтт Нисканен (37), Андре Бураковски (56), которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов, и российский капитан команды Александр Овечкин (60). У хозяев отличились Кристиан Фишер (5) и Лоусон Крауз (27).

Александр Овечкин отметился в 10-й игре подряд набранным очком. В гонке снайперов он в числе лидеров. По 21 точному броску помимо Александра в лиге у финна Патрика Лайне из "Виннипега" и Брейдена Пойнта из "Тампы Бэй". А всего же в 28 играх сезона капитан "Вашингтона" набрал 34 (21+13) очка.

В своей 1031-й игре, к слову, он установил новый рекорд, сделав 5 тысяч бросков в створ ворот. прошлый рекорд был у Марселя Дионна - для этой отметки ему понадобилось 1215 матчей.