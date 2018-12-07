Трамп выбрал для ООН свою любимую телеведущую

Имя нового представителя США в ООН еще не объявлено, но уже известно. Просидевшую здесь меньше двух лет Никки Хейли сменит гламурная блондинка из Госдепа Хизер Науэрт. Дональд Трамп сообщит о своем решении в своей привычной манере - через любимый Твиттер.

Российской публике была хорошо знакома одиозная рыжеволосая постпред Саманта Пауэр, ведшая во времена Обамы яркие баталии с нашим покойным постпредом Виталием Чуркиным. Заменившую ее Никки Хейли (которая сейчас сама попросилась в отставку из-за усталости) многие критиковали за отсутствие внешнеполитического опыта - в ее копилке были только два срока губернаторства в Южной Каролине. Это, в частности, выплыло после звонка пранкеров Вована и Лексуса, договорившихся с Хейли о поддержке в пику Кремлю несуществующего островного государства Биномо.

У 48-летней Науэрт с этим тоже проблемы. Она много лет работала журналистом и ведущей на любимом телеканале Трампа Fox News, ему нравилось смотреть ее шоу. А весной 2017 года он взял ее в свою команду - Хизер назначили официальным представителем Госдепа.

- При госсекретаре Тиллерсоне Хейли занимала лидирующую позицию по ряду вопросов, включая решение урезать финансирование палестинцев, и произносила в ООН речи, не завизированные госсекретарем. У Науэрт может быть менее важная роль при более уверенном в себе госсекретаре Помпео. У советника президента по нацбезопасности Болтона тоже больше влияния на внешнюю политику, - отмечает американское агентство Bloomberg.

Припомнили Хизер сейчас и недавний конфуз в Саудовской Аравии, куда она вместе с Помпео прилетела после дикого убийства жившего в США саудовского журналиста Джамаля Хашокджи. Его, напомним, расчленили в здании садоувского генконсульства в Стамбуле.

- Мрачная миссия (госсекретаря. - Ред.) казалась позабытой из-за туристической фото улыбающейся Науэрт в Эр-Рияде, - заключает Bloomberg.