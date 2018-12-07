2018-12-07T16:54:15+03:00
Политика

«Единая Россия» усовершенствует партийные дискуссионные платформы

Об этом в первый день Съезда ЕР заявил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Москве сегодня стартовал XVIII Съезд «Единой России». В первый день здесь работают три дискуссионные площадки «Обновление», «Открытость» и «Лидерство». Делегаты рассказывают об итогах региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко сообщил, что в будущем работу дискуссионных платформ партии в ближайшее время стоит реформировать усовершенствовать.

- Базовые идеологемы «Единой России» были определены в ходе весенних дискуссий «Направление-2026» и поддержаны в ходе региональных конференций «Обновление-2018», - напомнил Ревенко. - Это благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет страны. В связи с этим есть предложение переформатировать работу дискуссионных платформ как основного инструмента по коммуникации с гражданским обществом партии и привести их работу в соответствии с тремя базовыми идеологемами партии.

По словам Евгения Ревенко, это серьезно расширит список тем, которые будут обсуждаться на площадках.

- К примеру, лидерство и развитие - это вопросы развития гражданского общества, поддержка НКО, качество жизни людей, - заявил он. - Благополучие человека - темы социальной политики, экологии, развития спорта, здоровья и образования. Единство и суверенитет - не только патриотическая повестка, а также темы межнациональных отношений, истории, единства страны.

Ревенко уверен, что переформатирование площадок добавит дискуссиям эффективность, а также сделает процесс обсуждения более открытым.

- Есть предложение сформировать в регионах одну дискуссионную площадку, но с самым широким кругом тем, которые там могут рассматриваться, - заявил секретарь иркутского регионального отделения «единороссов» Сергей Сокол. - В первую очередь, это должны быть вопросы, которые волнуют людей на местах. Это и социальные вопросы, экономические, ЖКХ, медицинское обслуживание, образование.

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