Эпоха воздушных такси в Москве началась с ДТП

В пятницу 7 декабря В Инновационном центе «Сколково» состоялось событие, которое еще недавно могло быть сюжетом только научно-фантастического произведения. На территории наукограда открылась лаборатория городских полетов (ее задача - создание инфраструктуры для сервисов аэротакси). Изюминкой презентации должен был стать показательный полет прототипа летающего такси. Этот аппарат, разработанный компанией «Бартини» ( российский стартап, запущенный в 2015 году), собрали в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». А уже к 2020 году разработчики планируют выпустить на рынок полноценные действующие серийные образцы. Нужно торопиться, потому что бум аэротакси во всем мире это вопрос ближайших 2-3 лет. Так в Дубае к выставке Экспо-2020 обещают запустить сеть воздушных таксомоторов. На очереди Токио, Сингапур, Лос-Анджелес...

- В мире сейчас разрабатывается около 30 летательных аппаратов, включая наш, - говорит со-основатель и директор компании «Бартини» Илья Ханыков. - Семь компаний представили полноразмерные машины. Мы на сегодня создали масштабный функциональный прототип, на котором тестируем те или иные технические решения. На этой научной базе планируется выпуск семейства летательных аппаратов в 2-местном и 4-местном варианте. В качестве хранилища энергии рассматриваем литиевую батарею (ее заряда хватает примерно на 30-40 минут полета) или водородное топливо (продолжительность полета до 2 часов). Все эти аппараты будут оснащены электрическими моторами. Схема полета это вертикальный взлет, затем перекладывание винтов в горизонтальную плоскость и передвижения в самолетном режиме со скоростью до 300 км в час и вертикальная посадка на площадку размером 3 на 6 метров (эти примерно 2 стандартных парковочных места).

К 2020 году разработчики планируют выпустить на рынок полноценные действующие серийные образцы. ФОТО Кардашов Антон/АГН МОСКВА

Летающее такси это дело дорогое. Один только прототип в масштабе 1х2 обошелся «Бартини» в 12 миллионов рублей. Когда летательные аппараты будут производится серийно расчетная цена электролета составит около 100 тысяч долларов, примерно столько же стоит седан лакшери-класса. Разработчики утверждают, что стоимость минуты полета уже в самом начале будет конкурентоспособна с тарифом Uber black (тариф бизнес-класса). Это если считать стоимость километра пути. Но скорость преодоления этих километров будет гораздо выше, что должны по достоинству оценить измученные дорожными пробками жители мегаполисов. А в перспективе достижимой целью объявлены нынешние тарифы традиционных такси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681286" frameborder="0"></iframe> Первый запуск аэротакси в Сколково.Ярослав КОРОБАТОВ

Однако путь к светлому будущему, судя по всему, будет сложен и тернист. Показательные выступления прототипа не задались, в отличие от тестовых лабораторных полетов. 60-килограммовый образец с трудом оторвался от земли, а затем с небольшой высоты спикировал в сугроб.

- Это рабочий процесс: каждый раз когда мы падаем, мы узнаем много нового, когда летаем хорошо - не узнаем ничего, - философски прокомментировал неудачу Илья Ханыков.