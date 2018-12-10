2018-12-10T14:22:07+03:00
Политика

«Сахалину повезло»: Валерия Лимаренко представили новым главой региона

На выборы руководителя края политик собирается идти самовыдвиженцем
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 декабря в Южно-Сахалинске прошла официальная церемония представления временно исполняющего обязанности главы региона Валерия Лимаренко. Указ президента о назначении врио зачитал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Новый глава региона сообщил, что намерен участвовать в предстоящих выборах главы края как самовыдвиженец.

- Мне бы хотелось, чтобы здесь были не политические выборы, а выборы, связанные с региональными интересами. Я хочу, чтобы меня поддерживали все жители, независимо от политических взглядов, - пояснил Валерий Лимаренко.

Новый глава региона поблагодарил за прием в сахалинскую семью и пообещал сделать островной регион таким, чтобы в нем хотелось жить.

- Я понимаю, что в регионе нужно наводить элементарный порядок в ЖКХ, здравоохранении, образовании. Создавать условия, чтобы здесь было уютно жить. Без этого никакого развития не получится. Будем начинать именно с этого — с наведения порядка. Безусловно, будем заниматься и стратегией, это все будет происходить параллельно потому, что стратегия даст результаты не ранее, чем через три года. Обычные дела должны давать результат немедленно, — сообщил врио губернатора.

Отдельно Валерий Лимаренко рассказал о том, какими словами напутствовал его президент, отправляя на Сахалин: «Он сказал: «Позаботься об этих людях, они заслуживают этого. И тогда интересы страны будут соблюдены полностью».

Напомним, 7 декабря президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко — доктора экономических наук, ученого и профессионального атомщика, более десяти лет возглавлявшего инжиниринговое подразделение «Росатома», куда перешел с поста вице-губернатора Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.

Эксперты отмечают, что Сахалин для президента — регион приоритетный. Поэтому туда отправил высококлассного управленца, который справлялся с задачами на всех постах. Валерия Лимаренко - «золотой кадр» команды Сергея Кириенко, который работал с ним на протяжении последних 20 лет. Очевидно, что Сахалин ждут новые проекты, которые позволят уменьшить нынешний разрыв в социально-экономическом развитии с соседней Японией.

По мнению члена экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолога Олега Матвейчева, на Сахалине Лимаренко пригодится его международный опыт, потому что в области реализуются крупные проекты с иностранным участием. Он полагает, что новый врио губернатора будет проводить работу в этой сфере системно.

«Сахалину в этом смысле повезло», - резюмировал собеседник ТАСС.

Говоря о перспективах пребывания Валерий Лимаренко на посту губернатора, Олег Матвейчев заметил, что у него есть время хорошо зарекомендовать себя в регионе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Москву накрыли рекордные сугробы
Наблюдатели ОБСЕ высказали положительное мнение о выборах в Армении
Правительство установило цены на непищевую спиртосодержащую продукцию
Названы имена девяти человек, попавших под санкции ЕС из-за выборов в Донбассе
Снегопады в США привели к отмене больше 1,3 тысяч авиарейсов
Всероссийский Дед Мороз пожелал уверенности Владимиру Путину
Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств на 36 препаратов
Экстренную посадку совершил самолет, следовавший по маршруту Хельсинки-Москва
Исполнитель роли Голлума из "Властелина колец" сделал пародию на Терезу Мэй
В Нью-Йорке во время перестрелки погиб один человек
Московская полиция получила анонимное сообщение о минировании Ленинградского вокзала
Суд ЕС подтвердил, что Великобритания имеет право на отказ от Brexit
В Швейцарии посчитали неприемлемым отстранение России от участия в работе ПАСЕ
Аэропорт Домодедово приобрел боевую машину на случай внештатных ситуаций