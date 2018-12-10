«Сахалину повезло»: Валерия Лимаренко представили новым главой региона

10 декабря в Южно-Сахалинске прошла официальная церемония представления временно исполняющего обязанности главы региона Валерия Лимаренко. Указ президента о назначении врио зачитал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Новый глава региона сообщил, что намерен участвовать в предстоящих выборах главы края как самовыдвиженец.

- Мне бы хотелось, чтобы здесь были не политические выборы, а выборы, связанные с региональными интересами. Я хочу, чтобы меня поддерживали все жители, независимо от политических взглядов, - пояснил Валерий Лимаренко.

Новый глава региона поблагодарил за прием в сахалинскую семью и пообещал сделать островной регион таким, чтобы в нем хотелось жить.

- Я понимаю, что в регионе нужно наводить элементарный порядок в ЖКХ, здравоохранении, образовании. Создавать условия, чтобы здесь было уютно жить. Без этого никакого развития не получится. Будем начинать именно с этого — с наведения порядка. Безусловно, будем заниматься и стратегией, это все будет происходить параллельно потому, что стратегия даст результаты не ранее, чем через три года. Обычные дела должны давать результат немедленно, — сообщил врио губернатора.

Отдельно Валерий Лимаренко рассказал о том, какими словами напутствовал его президент, отправляя на Сахалин: «Он сказал: «Позаботься об этих людях, они заслуживают этого. И тогда интересы страны будут соблюдены полностью».

Напомним, 7 декабря президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко — доктора экономических наук, ученого и профессионального атомщика, более десяти лет возглавлявшего инжиниринговое подразделение «Росатома», куда перешел с поста вице-губернатора Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.

Эксперты отмечают, что Сахалин для президента — регион приоритетный. Поэтому туда отправил высококлассного управленца, который справлялся с задачами на всех постах. Валерия Лимаренко - «золотой кадр» команды Сергея Кириенко, который работал с ним на протяжении последних 20 лет. Очевидно, что Сахалин ждут новые проекты, которые позволят уменьшить нынешний разрыв в социально-экономическом развитии с соседней Японией.

По мнению члена экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолога Олега Матвейчева, на Сахалине Лимаренко пригодится его международный опыт, потому что в области реализуются крупные проекты с иностранным участием. Он полагает, что новый врио губернатора будет проводить работу в этой сфере системно.

«Сахалину в этом смысле повезло», - резюмировал собеседник ТАСС.

Говоря о перспективах пребывания Валерий Лимаренко на посту губернатора, Олег Матвейчев заметил, что у него есть время хорошо зарекомендовать себя в регионе.