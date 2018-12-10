2018-12-10T16:23:18+03:00
Телевизор

Кабо на миллион

Популярная актриса ответит в шоу "Секрет на миллион" на неудобные вопросы
Глеб ГУБАРЕВ
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Ольга Кабо в этом году отметила 50-летие.Ольга Кабо в этом году отметила 50-летие.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Ольга Кабо в этом году отметила 50-летие - самое время прийти в гости к Лере Кудрявцевой и попытаться честными ответами на не слишком удобные вопросы заработать миллион рублей. Заслуженной артистке России есть что рассказать - например, о том, почему распался ее брак с бизнесменом Эдуардом Василишиным и как непросто было воспитывать родившуюся в этом союзе дочь Татьяну. Сейчас, впрочем, девушке уже 20 лет, и с матерью они близкие подруги.

Ольга Кабо в фильме «Крысиные похороны». Кадр из фильма

Ольга Кабо в фильме «Крысиные похороны». Кадр из фильма

А вот насколько хороши отношения Тани и второго мужа Ольги, бизнесмена Николая Разгуляева? Актрисе придется признаться в телеэфире, что Татьяна и Николай почти не общаются - дочь актрисы так и не приняла отчима. Отражается ли это на отношениях Тани с ее шестилетним братом Виктором, которого Ольга Кабо родила уже в браке с Разгуляевым? Эти вопросы, которые прозвучат в программе, могут показаться чересчур личными, но в "Секрете на миллион", как мы знаем, другие обычно не задают.

НТВ, 15 декабря, 17.00

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