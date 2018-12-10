2018-12-10T19:25:01+03:00
Спорт

Кубок Легенд по хоккею впервые выиграл «Спартак»

Красно-белые обыграли ЦСКА в серии послематчевых бросков
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Предыдущие турниры неизменно выигрывал ЦСКА, а на этот раз «Спартак» нарушил традициюПредыдущие турниры неизменно выигрывал ЦСКА, а на этот раз «Спартак» нарушил традицию
Изменить размер текста:

Пятый розыгрыш Кубка Легенд завершился сенсацией. Предыдущие турниры неизменно выигрывал ЦСКА, а на этот раз «Спартак» нарушил традицию. Красно-белые обыграли армейцев в серии послематчевых бросков.

Кубок Легенд-2018 посвящен 100-летию со дня рождения великого тренера Анатолия Тарасова. Турнир организован Лигой Легенд мирового хоккея при поддержке компании «Норникель», и завершился он драматичным матчем.

«Спартак» с самого начала сделал весомую заявку на победу, уже к середине первого периода поведя 2:0 – благодаря шайбе Сергея Жебровского и буллиту Виталия Прохорова. Армейцев – фаворитов турнира – это не обескуражило, и на перерыв они ушли, не только отыгравшись, но и выйдя вперёд: отличились Сергей Фёдоров, Андрей Коваленко и Валерий Каменский. Последний забросил шайбу с передачи капитана команды Вячеслава Фетисова.

«Спартак» с самого начала сделал весомую заявку на победу

«Спартак» с самого начала сделал весомую заявку на победу

Второй период прошёл в упорной борьбе – никто из соперников не мог взять верх, а в середине третьей двадцатиминутки Прохоров, реализовав ещё один штрафной, восстановил равновесие. Затем он же – уже «с игры» – вновь вывел «Спартак» вперёд, но лишь на одну минуту и 15 секунд, по прошествии которых Алексей Касатонов сделал счёт 4:4. Основное время игры так и завершилось.

Согласно Регламенту турнира овертайм не предусмотрен: команды сразу переходят к серии послематчевых бросков – по три попытки у каждой. Но и тут противостояние было не менее упорным – вместо трёх попыток соперники использовали по девять. Победную точку поставил всё тот же Виталий Прохоров – лучший снайпер и бомбардир в истории Кубка Легенд.

«Есть такое понятие – вспоминаем прошлое. Сегодня были включены все этапы эмоций и чувств. Как в старые добрые времена я уже за два часа в раздевалке, готовился, разминался. Здорово, что матчи проходили на открытом воздухе. В финале нам повезло с погодой, из-за снега у армейцев какие-то элементы не получались. Обе скамейки были активные, живые, агрессивные. А дальше – эмоции от победы! ЦСКА в мире – номер один. Такую команду приятно победить», - после матча заявил олимпийский чемпион Виталий Прохоров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит-Рубин 9 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Зенит – Рубин. Прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу состоится 9 декабря 2018 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в организации убийства Хашкаджи
Мэй подтвердила отмену парламентского голосования по Brexit
РЖД разработает новый дизайн для вагонов-купе
Лавров заявил о притеснении русскоязычного населения за рубежом
Путин стал кандидатом на звание «Человек года» по версии Time
ДНР сообщает о подготовке масштабного наступления со стороны Киева
Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток
Осужденный Улюкаев оплатил штраф в размере 130 млн рублей
В Иране военные хотят спровоцировать выпадение осадков при помощи дронов
«Детское Евровидение-2019» состоится в Польше
Около 40% коньяка, продаваемого в России - фальсификат, считает эксперт
В Северной Каролине в результате снежной бури погибли четыре человека
Из Китая начали вывозить туристов, задержавшихся из-за долгов туроператора
Трутнев: Россия и Япония не обсуждали передачу Курильских островов
Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией
Путин откроет памятник Солженицыну в Москве
С 1 января 2019 года тепло для жителей Киева подорожает на 22,7%