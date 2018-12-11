2018-12-11T18:38:10+03:00
Наука

Ученые наконец-то поняли, откуда берутся рыжие

Ответ дало крупнейшее в мире исследование генетических основ цвета волос
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Родиться рыжим - непростое дело. Ученые голову сломали, пока поняли, в чем секрет.Родиться рыжим - непростое дело. Ученые голову сломали, пока поняли, в чем секрет.
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Британские ученые из Университета Эдинбурга (Medical Research Council Human Genetics Unit at the University of Edinburgh) воспользовались данными из Биобанка Соединенного королевства (UK Biobank) - это почти 500 тысяч образцов ДНК — и выявили все гены, благодаря которым люди становятся огненно рыжими. Их — 8.

Нынешнее открытие существенно усложняет процесс обретения столь удивительного цвета волос. Ведь прежде считалось, что за рыжий окрас отвечает всего лишь один ген — некий MC1R. Однако случалось, что потомок получал его версии и от мамы и от папы, а рыжим не становился. Теперь выяснилось, что такой — «упрощенной» — наследственности маловато. Рыжих генов должно быть 8 — не меньше. Часть их, кстати, отвечает только за то, чтобы MC1R полноценно включался в работу.

Самым известным рыжим России - обладателем заветных 8 генов - был, конечно, Анатолий Чубайс. Пока не поседел.

Самым известным рыжим России - обладателем заветных 8 генов - был, конечно, Анатолий Чубайс. Пока не поседел.

Занятно, но куда сложнее стать натуральной блондинкой. Или блондином. Для этого понадобятся 200 генов. Еще примерно столько же формируют либо прямые либо вьющиеся волосы.

Результаты своего исследования ученые изложили в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

КСТАТИ

Союз рыжих

В Голландии с 2005 года празднуют День рыжих ((Roodharigendag). «Гуляют» два дня — в первые выходные сентября. Съезжаются из многих стран. С каждым годом рыжих гостей становится все больше и больше. Праздник постепенно перерастает в событие глобального масштаба — во Всемирный День Рыжих.

Рыжие празднуют День рыжих.

Рыжие празднуют День рыжих.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рыжая, но не конопатая

На Кубани недавно прошел конкурс «Мисс огонь», на котором выбрали самую рыжую девушку. Победила Екатерина Карлина из Краснодара. Подробности тут.

Самая рыжа кубанка - Мисс Огонь 2018.

Самая рыжа кубанка - Мисс Огонь 2018.

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