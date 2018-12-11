2018-12-11T13:14:50+03:00
Политика

Песков: Путин мог получить удостоверение тайной полиции ГДР

По словам пресс-секретаря президента, в то время это была нормальная практика
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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В Германии обнародованы документы на имя Владимира Путина середины 80-х.В Германии обнародованы документы на имя Владимира Путина середины 80-х.Фото: REUTERS
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В немецком издании Bild рассказали, что в Германии нашли документы на имя Владимира Путина от 1985 года. Речь идет об удостоверении Штази - министерства госбезопасности ГДР. Его обнаружили в архивах контрразведывательного органа в Дрездене. На бумаге есть личная подпись российского президента, и, судя по всему, удостоверение продлевалось ежеквартально вплоть до конца 1989 года. То есть до самого падения Берлинской стены. Как рассказал журналистам руководитель дрезденского отделения по работе с архивами Штази Конрад Фельбер, с этим документом сотрудник дрезденского подразделения КГБ Путин мог спокойно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР и не должен был никому рассказывать, что работал на советскую спецслужбу. Фельбер также предположил, что удостоверение могло облегчать Владимиру Путину работу по вербовке агентов.

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил наличие у Путина удостоверения Штази. Однако, это не значит, что он был сотрудником тайной полиции. Документ просто упрощал работу его владельца на территории ГДР.

- Как известно, в то время и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями, - сказал Песков.

Напомним, Владимир Путин после окончания Ленинградского государственного университета в 1975 году был назначен в Комитет госбезопасности СССР. В 1985 году его командировали в представительство КГБ в ГДР. Там он занимал должности старшего уполномоченного, помощника и старшего помощника начальника отдела.

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