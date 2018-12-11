Путин наградил Мизулину Орденом Дружбы

В декабре Федеральное Собрание РФ отмечает свое 25-летие. Аксакал российской политики, экс-депутат Госдумы, а ныне сенатор Елена Мизулина в соответствии с указом президента РФ от 6 декабря удостоена Ордена Дружбы.

Награду ей вручил во вторник на пленарном заседании Совфеда первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

-Орден - это результат доверия людей, избирателей. Это вера тех, с кем на протяжении 25 лет совместно разрабатывались законы. Я благодарна тому, что за все эти годы удалось поработать с большим количеством экспертов, представителей общественных организаций, научных деятелей, - поблагодарила Елена Борисовна.