2018-12-11T17:22:47+03:00
Политика

Путин наградил Мизулину Орденом Дружбы

Награду сенатору вручил первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко
Ася ХОВАНСКАЯ
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Елена Мизулина в соответствии с указом президента РФ от 6 декабря удостоена Ордена ДружбыЕлена Мизулина в соответствии с указом президента РФ от 6 декабря удостоена Ордена ДружбыФото: Иван МАКЕЕВ
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В декабре Федеральное Собрание РФ отмечает свое 25-летие. Аксакал российской политики, экс-депутат Госдумы, а ныне сенатор Елена Мизулина в соответствии с указом президента РФ от 6 декабря удостоена Ордена Дружбы.

Награду ей вручил во вторник на пленарном заседании Совфеда первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

-Орден - это результат доверия людей, избирателей. Это вера тех, с кем на протяжении 25 лет совместно разрабатывались законы. Я благодарна тому, что за все эти годы удалось поработать с большим количеством экспертов, представителей общественных организаций, научных деятелей, - поблагодарила Елена Борисовна.

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