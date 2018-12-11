Велосипедный интернационал: Команда «Катюша» представила состав на новый сезон

Единственной российской команде мирового Гранд-тура «Катюше» в декабре исполняется 10 лет. И сейчас это, наверное, самая интернациональная по своему составу команда во всем велоспорте, в которую входят представители 12 стран! В ней четыре россиянина - это Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов. А также три немца, три бельгийца, два португальца, два итальянца, два британца, австриец, испанец, словенец. Плюс спортсмены с других континентов - американец, австралиец, южноафриканец.

Вот как прокомментировал эту велосипедную географию основатель «Катюши» Игорь Макаров: "Политическая ситуация в мире сильно отличается от той, что была десять лет назад, когда мы были российской командой, но сейчас мы превратились в очень интернациональную команду. Самое главное всегда - это люди и отношения, которые вы с ними строите. И у нас действительно хорошая, дружная команда».

Лидер «Катюши» Ильнур Закарин сообщил, что в новом сезоне основную ставку сделает на «Джиро д'Италия» с ее сложнейшими подъемами и километровыми перепадами высот. Для подготовки к ним гонщик проведет два тренировочных сбора в высокогорье и выступит в нескольких весенних гонках.