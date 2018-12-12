Охрюнительные подарки на Новый год 2019: что предлагают заказать интернет-магазины

Поросячья шапка

На сайте AliЕxpress можно найти и гигантскую шапку в виде розовой свиньи из плюша. Непрактичный подарок, скажете вы? А вот в отзывах покупатели пишут, что в шапке плохо слышно. А значит, в ней можно найти спасение, если, например, сосед за стенкой затеял ремонт.

Цена: 688 руб.

Рогатка для снежков

Хотите стать непобедимым в битве снежками? Легко - нужно только иметь снежный бластер. Он сам делает идеальные по форме снежки и запускает их, как обычная рогатка. Поскольку снегострел выполнен в форме базуки, производитель обещает фантастическую точность.

Так вот ты какая, холодная война! Фото: e-xpedition.ru

Цена: 2400 руб.

Кабан бюджету не товарищ

Самый дорогой и, пожалуй, самый идиотский подарок на Новый год 2019 - ложка для обуви из латуни с набалдашником в виде головы кабана. Все бы ничего, но тут надо быть очень щедрым человеком!

Покупать такую вещь - настоящее свинство по отношению к семейному бюджету. Фото: ac-studio.ru

Цена: 4600 руб.

Гирлянда на бороду

Праздничную атмосферу в Новый год создают гирлянды для елки. А как насчет гирлянды для бороды? Такую придумал британский стартап Firebox. Производитель обещает, что товар безопасен, безболезненно крепится к бороде и легко снимается. Устройство оснащено 18 наносветодиодами, меняющими цвета. От них 90-сантиметровый шнур тянется к переносному аккумулятору.

- Тяжело быть елкой! В прошлом году я две недели в ведре с водой простоял. Фото: firebox.com

Цена: 12 евро (чуть больше 900 руб.). Но доставка из Великобритании обойдется еще минимум в 20 евро (1500 руб. с лишним).

Свинья-плед

Наступающий год будет годом Свиньи. Тут продавцам сувениров есть где разгуляться. Самое примитивное, что можно подарить, - свинья-копилка или набор для специй в виде трех поросят. Но китайцы копнули глубже. На популярном агрегаторе AliЕxpress можно найти плед с капюшоном в виде хрюшки. Продавцы почему-то называют его кофтой, но вряд ли кто-то осмелится выйти в этом на улицу.

Хороший кадр для триллера: гостиную Винни Пуха украшает шкурка Пятачка. Фото: aliexpress.com

Цена: 500 руб.

Зеркало для босса

Начальнику перед выдачей новогодней премии можно польстить. И подарить зеркало с наклейкой «Первый в списке Forbes - лицо типичного миллиардера». Продается такое на интернет-сайте aс-studio.ru.

Более неудачного подарка Человек-невидимка еще не получал. Фото: ac-studio.ru

Цена: 1350 руб.

Гори, гори, моя мечта

Известная примета: под Новый год надо загадать желание. А чтобы оно вернее сбылось, написать его на бумажке, под бой курантов эту бумажку сжечь, пепел высыпать в шампанское и этот коктейль выпить.

Производители новогодних сувениров производство желаний поставили на поток. Покупаете набор «Успей загадать свое желание» - а там уже есть и ручка, и бумажка, и спички, и два бокала для шампанского... Осталось только определиться с желаниями.

Можно и не покупать такой набор - проще сразу сжечь полторы тысячи рублей. Фото: ac-studio.ru

Цена: 1550 руб.

КСТАТИ

Конфетти «Деньги на ветер»

Китайские производители постарались: по ветру можно пустить мелко нарезанные американские доллары. Ну, точнее сказать, конфетти, которые именно так выглядят. Обойдется всего в 100 руб.

ОПРОС

По данным опросов ВЦИОМа, с 2009 года первую строчку в рейтинге самых желанных новогодних подарков неизменно занимали деньги. Каждый шестой россиянин хочет получить в подарок именно их. На втором месте - косметика, духи и украшения. На третьем - путевка в туристическую поездку.

А вот дарили другим россияне сувениры. Больше трети не заморачивались и покупали что-то мелкое вроде ручек или блокнота. 20% дарили игрушки. И почти столько же приносили в качестве подарка угощение к столу - конфеты, деликатесы, алкоголь. Сумма, потраченная на подарки в канун 2017 года, составила в среднем 5459 рублей.