В московском кафе был застрелен мужчина

Посиделки в кафе на Ленинском проспекте в ночь на среду, 12 декабря, закончились стрельбой. Семеро молодых людей о чем-то живо разговаривали, сидя за одним столом. Крепкие мужчины явно пришли сюда не ужинать. На столе никаких намеков на еду, а сами гости в верхней одежде и шапках.

В какой-то момент начинается ссора, которая очень напоминает бандитские разборки. Здоровяки, как по команде, вскочили со стульев, а через мгновение один из них достал из кармана пистолет. Обошлось без предупреждений и пальбы в воздух. Тремя выстрела почти в упор он убил молодого человека, который сидел напротив. Шансов выжить у бедняги не было. Шестеро его приятелей из кафе скрылись.

- Тело мужчины было обнаружено в кафе, - подтвердили информацию в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Как удалось выяснить «КП» по факту убийства по статье 105 УК РФ Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. О задержаниях пока ничего не сообщается.