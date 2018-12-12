Ансамбль Росгвардии перепоет Last Christmas в центре Москвы

Первые строчки хит- парадов готовится занять в это Рождество Академический Ансамбль песни и пляски войск Национальной Гвардии России под руководством генерал-майора Виктора Елисеева.

"Обладатели 4 платиновых дисков в Европе, коллектив, который получил многомиллионные просмотры за кавер Get Lucky и выступил с ним на открытии Олимпийских Игр 2014 в Сочи, снова решил удивить своих поклонников.

Ансамбль Нацгвардии перепоет Last Christmas в центре Москвы.

17 декабря,знаменитый Ансамбль снимет клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas", - сообщил "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ансамбль Росгвардии исполняет песню Get lucky .

Как стало известно "КП" съемки этого клипа артисты Нацгвардии России приурочили ко второй годовщине со дня смерти английского музыканта и Новому году.

В съемках клипа, которые пройдут на катке на Красной площади в ночь с 17 на 18 декабря примут участие 120 артистов ансамбля. Опыт у них большой: они успели дать 18 концертов в Париже с Селин Дион.