Какую Конституцию мы хотим?

12 декабря - день российской Конституции. Начинаю писать об этом текст, и понимаю, что уже писал и говорил об этом много. И здесь, в «Комсомолке» два года назад опубликовал целую статью, об этом дне, про который все забыли. А помните те Конституции СССР? Почти Первомай. Погода только в моём детстве на этот октябрьский день выпадала не лучшей.

Конечно, сегодня власть на развилке. Очевидно, что нынешняя конституция - это просто бессмысленная бумажка, которую нужно формально соблюдать. Но там, как и в основном законе любого государства, всё так обтекаемо, что можно легко «обтечь» любую норму, и даже отказаться от примата (слово-то какое характерное) международного права.

И вот что власть должна делать сегодня? Признать, что провалена была попытка демократии в России с ельцинской конституцией, написанной группой Шахрая (а наши бесконечно горячие, и от этого не менее унылые «патриоты» скажут - под руководством западных кураторов, разрушивших СССР, и паразитирующих в правительстве и сегодня)?

Всё-таки, «сдержки и противовесы», принцип «разделения властей», независимость местного самоуправления, свобода предпринимательства, личные права и свободы, независимость суда, и иные характерные формы демократии, это что, плохо? Это что - в утиль отправлять в угоду страждущим окончательно погрузить нас в пучину азиатчины, защищаясь от ненавистного Запада?

Конституция сегодня не работает не потому, что плохая, а потому, что она тоже «не поймала» сути русской души. Это такой невероятно тонкий баланс настроек от демократии Новгородского вече до проползания на коленях в шатер Хана Золотой Орды в Сарае, для целования ханского каблука нашими великими князьями, в борьбе за ярлык. Ярлык, дающий право собирать дань со своих подданных и братьев.

Вот сегодня оформилась вертикальная система управления в России, причём, как политическая, административная, так и экономическая. Все деньги и права в Москве. Регионы ездят теперь сюда за деньгами и почестями. И что? Это наш путь? Скрепы, консерватизм, «патриотизм», внешний враг у ворот, бояре-изменьники?

Давайте, перед тем как крушить очевидное, получая на этом дешёвый хайп, определимся - а мы вообще кто? И чего мы хотим то?

Я вот уверен в том, что стоит признать просвещенный авторитаризм нашей реальностью, смертную казнь фактом, право главы государства ответственно для своей политической карьеры ветировать любые решения представительных органов, нормой. При этом считаю принципиальным и отделение от федеральной власти земства (местного самоуправления) основой управления в стране, независимость судебной системы - жесточайшей необходимостью, свободу предпринимательства - основой мотивации русского человека. Международные нормы - определённой частью нашей системы, не противоречащей нашему основному закону.

Я вообще за широчайшую дискуссию, а не посиделки с бессмысленными от всех этих противоречий, депутатами, сенаторами и прочими «макарошками».

И, да, её, родимую, надо менять. Иначе так мы далеко не уедем, слоника не продадим, и «технологического прорыва» не осуществим. Вернее, осуществим лишь в картинках наших замечательных телеканалов. И то - только на фоне «загнивающей» Украины.