«Крутые парни!»: фото Сергея Лазарева с сыном, наряжающим елку, умилило поклонников певца

Большой гастрольный тур Сергея Лазарева закончился в начале декабря и сейчас певец просто наслаждаемся пребыванием в родном доме и общением со своим сыном Никитой. Надо отметить, что малыш очень ждал певца, ведь тот обещал, что как только вернется домой, они вместе украсят елку к Новому году. Мальчик не мог дождаться момента, когда положит под новогоднюю ёлку своё письмо Деду Морозу.

Певец признался, что сам не в состоянии красиво украсить дом, но он купил готовые украшения и попросил помощи однокласницы:

lazarevsergey Никита очень ждал появления новогодней ёлки в доме

«Так как папа был в туре, он терпеливо ждал моего возвращения и того момента, когда я наряжу елку… проблема в том, что я НЕ умею красиво наряжать елку, а так хотелось, чтобы стояло не зеленое „Нечто“, а настоящая новогодняя красивая елка».(Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.)

Одноклассница Лазарева так красиво украсила ель, что сын певца был в полном восторге. Сергей выдвинул единственное условие школьной подруге – не покупать живую ель. Мол, для него принципиальный момент, чтобы деревья не вырубали ради новогоднего праздника. Семью Лазаревых вполне устроит искусственное украшение.

«У весёлых мальчишек такая красивая веселая ёлочка», «Мимо такой красоты Дед Мороз точно не пройдёт», «Вау, цвет настроения классный! Крутые парни, респект папе с сыном».