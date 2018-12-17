2018-12-17T12:55:35+03:00
Общество

Губернатор Анатолий Артамонов: «Калужская область заинтересована в ускорении реализации проектов белорусских компаний»

Белорусские строители возводят в регионе несколько жилых кварталов
Ирина СУХАНОВА
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Белорусские строительные компании возводят в регионе несколько жилых кварталов. Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.Белорусские строительные компании возводят в регионе несколько жилых кварталов. Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 15 декабря встретился с Министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрием Микуленком. Делегация Беларуси приехала в регион с рабочим визитом: Калужскую область с соседним государством соединяют давние взаимовыгодные экономические связи. Один из ярких примеров сотрудничества — жилые кварталы, которые возводят здесь белорусские строительные компании. Проекты многоэтажной жилищной застройки «Белорусский квартал» и «Просто космос» в Обнинске, жилой комплекс «Анненки» и миниполис «Веснушки» в Калуге предусматривают благоустройство территорий и развитие социальной инфраструктуры будущих микрорайонов.

Во время встречи Анатолий Артамонов и Дмитрий Микуленок обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в строительной и социально-экономической сферах. Губернатор отметил эффективность работы белорусских строителей на территории региона:

- Калужская область заинтересована в ускорении реализации проектов белорусских компаний, - подчеркнул Анатолий Артамонов.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился с Министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрием Микуленком. Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился с Министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрием Микуленком. Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.

Вместе с белорусскими гостями глава региона посетил жилые кварталы «Анненки» и «Веснушки». На территории этих многоквартирных комплексов уже открылись средняя школа и детский сад. Еще одна школа строится на улице 65 лет Победы Правобережья. Планируется, что основные работы по ее возведению будут завершены в июле 2019 года, а 1 сентября школа встретит первых учеников. Анатолий Артамонов и Дмитрий Микуленок также побывали в Обнинске на объектах, возводимых белорусскими строителями.

Только за прошлый год внешнеторговый оборот Калужской области и Беларуси вырос почти на четверть: по сравнению с 2016 годом в 2017-м он увеличился на 24,4%. За 9 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот вырос еще на 16,9 процента и составил 144 млн. долларов.

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