2018-12-14T21:37:17+03:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект о защите российского Интернета от внешних воздействий

Авторы объясняют: речь идет о дублированной Сети, которая будет работать даже при отключении извне
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В законопроекте речь идет о создании целой инфраструктуры, которая позволит Рунету продолжать работать даже после отключения от корневых мировых серверовВ законопроекте речь идет о создании целой инфраструктуры, которая позволит Рунету продолжать работать даже после отключения от корневых мировых серверовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На рассмотрение Госдумы вынесен новый проект закона о защите российских интернет-сетей. Это целый пакет поправок в действующие законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Над законопроектом работал целая группа - глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый зам Людмила Бокова и член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«ЗАПАД ПРИЗНАЕТ КИБЕПРОСТРАНСТВО ТЕРРИТОРИЕЙ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ»

«В Стратегии национальной кибербезопасности США, подписанной Президентом США в сентябре этого года, декларируется принцип «сохранения мира силой». Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, «которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, союзникам и партнёрам», и при этом откровенно говорится о наказании, - пишут авторы в пояснительной записке к законопроекту. - В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надёжности работы российских интернет-ресурсов».

При этом они подчеркивают, что речь не идет о создании «своего Интернета». «Мы создаем замещающую инфраструктуру. Дублируем у себя, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к интернету».

Зачем это нужно - очевидно. Если внимательно изучить карту Интернет-сетей, невооруженным глазом видно, что все корневые мировые сервера находятся как раз на территории США. Более того, они входят в систему американской «оборонки». И уже отсюда сети тянутся на весь остальной мир.

- Западные страны открыто признают киберпространство территорией военных действий, - говорит руководитель АНО «Центр Компетенций по Импортозамещению в Сфере ИКТ» Илья Массух. - Поэтому логично, что наше государство пытается обеспечить российским пользователям Интернет безопасность и минимизировать возможные неудобства в случае отключения Сети извне. Сегодня все базируется в Интернете. В том числе и экономика. А нам не так давно прекрасно показали, как якобы неотключаемые платежные карточки могут запросто выводиться из строя, становясь бесполезным пластиком.

СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЗАПУСКА?

В законопроекте речь идет о создании целой инфраструктуры, которая позволит Рунету продолжать работать даже после отключения от корневых мировых серверов.

- Должна быть создана национальная система доменных имен, - объясняет один из авторов поправок в законы, депутат Госдумы Андрей Луговой. - Наши сайты быть доступны внутри страны при любой чрезвычайной ситуации, также должны продолжать оставаться доступными для населения привычные сервисы - почта, интернет-банкинг и так далее.

Важно, что систему будут выстраивать за счет бюджетных денег. Операторы связи не понесут никаких затрат.

«При Роскомнадзоре создается Центр мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи. Задача центра координировать усилия множества операторов связи при любых экстраординарных ситуациях», - еще одна цитата из пояснительной записки.

По словам депутата Лугового, в случае принятия законопроекта, России не понадобится слишком много времени, для создания новой инфраструктуры и перехода на нее.

- Частично подготовка к подобным мерам защиты уже велась, - говорит наш собеседник. - В частности в Роскомнадзоре есть подразделения которые работают в этом направлении. Если сам проект будет принят в течение нескольких месяцев, в течение непродолжительного времени система будет готова к запуску.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Конференция физиков РАН сняла негласное табу с высоких разведений
12 декабря в Институте общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук прошла общероссийская конференция «Физика водных растворов», на которой специалисты-физики обсудили текущее состояние исследований в этой области
Новости 24
Появилось видео столкновения трамвая и трактора в центре Москвы
Трамп рассказал о предстоящей торговой сделке с Китаем
«Желтые жилеты» начали протест в Израиле
В Москве ожидается улучшение дорожной ситуации
Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в Сирии
Епископа УПЦ принудительно доставили на встречу с президентом
Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех
Авторы законопроекта об автономной работе рунета рассказали о предпосылках инициативы
Российские футболисты выступили в поддержку Кокорина и Мамаева
МИД России призвал ООН расформировать в Косово военные силы
Американская компания предложила $100 тыс за отказ от смартфона на год
Российские военнослужащие примут участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура
Леонардо Ди Каприо лишился «Оскара»
Воинские части ДНР приведены в полную боевую готовность
Госдума рассмотрит законопроект об автономной работе рунета
На Украине в жилом доме прогремел взрыв
Российские Ту-160 покинули Венесуэлу
На юго-востоке Англии обнаружили письмо девочки Санта-Клаусу спустя 120 лет
Эрдоган назвал виновных в убийстве журналиста Хашкаджи
В сети высмеяли новую прическу Меланьи Трамп
В Лондоне сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост
Дом музыканта Пола Маккартни ограбили в Лондоне
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности
Россия и Сирия подписали соглашение о совместной добыче углеводородов
Власти Берлина выплатят €3,8 млн компенсации пострадавшим и семьям жертв теракта в 2016 году
Осужденный экс-адвокат Трампа призвал не верить президенту США
Россияне рассказали, сколько денег они тратят на новогодние подарки для своих детей