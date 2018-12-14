В Госдуму внесли законопроект о защите российского Интернета от внешних воздействий

На рассмотрение Госдумы вынесен новый проект закона о защите российских интернет-сетей. Это целый пакет поправок в действующие законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Над законопроектом работал целая группа - глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый зам Людмила Бокова и член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«ЗАПАД ПРИЗНАЕТ КИБЕПРОСТРАНСТВО ТЕРРИТОРИЕЙ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ»

«В Стратегии национальной кибербезопасности США, подписанной Президентом США в сентябре этого года, декларируется принцип «сохранения мира силой». Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, «которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, союзникам и партнёрам», и при этом откровенно говорится о наказании, - пишут авторы в пояснительной записке к законопроекту. - В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надёжности работы российских интернет-ресурсов».

При этом они подчеркивают, что речь не идет о создании «своего Интернета». «Мы создаем замещающую инфраструктуру. Дублируем у себя, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к интернету».

Зачем это нужно - очевидно. Если внимательно изучить карту Интернет-сетей, невооруженным глазом видно, что все корневые мировые сервера находятся как раз на территории США. Более того, они входят в систему американской «оборонки». И уже отсюда сети тянутся на весь остальной мир.

- Западные страны открыто признают киберпространство территорией военных действий, - говорит руководитель АНО «Центр Компетенций по Импортозамещению в Сфере ИКТ» Илья Массух. - Поэтому логично, что наше государство пытается обеспечить российским пользователям Интернет безопасность и минимизировать возможные неудобства в случае отключения Сети извне. Сегодня все базируется в Интернете. В том числе и экономика. А нам не так давно прекрасно показали, как якобы неотключаемые платежные карточки могут запросто выводиться из строя, становясь бесполезным пластиком.

СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЗАПУСКА?

В законопроекте речь идет о создании целой инфраструктуры, которая позволит Рунету продолжать работать даже после отключения от корневых мировых серверов.

- Должна быть создана национальная система доменных имен, - объясняет один из авторов поправок в законы, депутат Госдумы Андрей Луговой. - Наши сайты быть доступны внутри страны при любой чрезвычайной ситуации, также должны продолжать оставаться доступными для населения привычные сервисы - почта, интернет-банкинг и так далее.

Важно, что систему будут выстраивать за счет бюджетных денег. Операторы связи не понесут никаких затрат.

«При Роскомнадзоре создается Центр мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи. Задача центра координировать усилия множества операторов связи при любых экстраординарных ситуациях», - еще одна цитата из пояснительной записки.

По словам депутата Лугового, в случае принятия законопроекта, России не понадобится слишком много времени, для создания новой инфраструктуры и перехода на нее.

- Частично подготовка к подобным мерам защиты уже велась, - говорит наш собеседник. - В частности в Роскомнадзоре есть подразделения которые работают в этом направлении. Если сам проект будет принят в течение нескольких месяцев, в течение непродолжительного времени система будет готова к запуску.