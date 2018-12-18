Брэду Питту – 55: Актер отметит юбилей один и трезвым

Главный голливудский сердцеед отмечает юбилей: 18 декабря Брэду Питту исполняется 55 лет. Устраивать шумных торжеств по этому поводу актер не собирается - просто тихо посидит с друзьями и пропустит стаканчик-другой своего любимого клюквенного сока. Ничего крепче этого напитка Брэд не пьет вот уже два года, с тех пор, как Анджелина Джоли, хлопнув дверью, забрала детей и подала на развод. Все это время экс-супруги, которых когда-то называли самой красивой парой Голливуда, делили в суде своих шестерых детей. Анджелина настаивала на единоличной опеке – мол, Брэд алкаш, любит покурить травку, как такому доверить воспитание? Питт же неделю за неделей проходил тест на алкоголь и наркотики, доказывая, что он избавился от былых вредных привычек, и просил у суда равных прав на детей.

Главный подарок, который актер получил на 55-летие – это мировое соглашение, которое Питт и Джоли подписали буквально на днях. Условия договора об опеке не разглашаются, но знакомые пары рассказывают: адвокаты уговорили Анджелину смягчиться и позволить Брэду проводить с детьми столько же времени, сколько и она.

Специально для детей Брэд после ухода Анджелины переоборудовал поместье и устроил в нем парк развлечений для детей. К бассейну прибавился скейт-парк, дом на дереве и надувной замок.Фото: EAST NEWS

Впрочем, 43-летняя Джоли все же не упустила случая испортить экс-супругу день рождения. Анджелина настраивает детей против бывшего мужа и исподтишка добивается того, чтобы они сами отказывались видеться с ним. Недавно актриса призналась 15-летнему сыну Паксу: Брэд был против его усыновления. Джоли рассказала, что Питт разозлился, когда узнал, что она все-таки оформляет документы на трехлетнего сироту из Вьетнама. Тогда, в 2007 году, их родной дочери Шайло исполнился всего год, и актер хотел, чтобы Анджелина думала прежде всего о младшем ребенке. К тому же в семье уже подрастал 5-летний камбоджиец Мэддокс и 2-летняя Захара из Эфиопии, и Брэд просил жену на этом остановиться. Но Джоли сказала: «Паксу я нужна гораздо больше, чем Шайло». И как всегда сделала по-своему. Пара тогда страшно поссорилась и почти рассталась. Но в итоге Брэд остался с Анджелиной, усыновил Пакса и дал ему свою фамилию.

Актер не ладит со старшими приемными сыновьями Паксом и Мэддоксом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь Пакс наотрез отказывается общаться с отцом и не собирается поздравлять его с днем рождения. Напряженные отношения у Брэда и со старшим сыном, 17-летним Мэддоксом. Парень всегда был любимцем Анджелины и во всех случаях стоял на стороне матери. Так что за праздничным столом его тоже не будет. А вот младшие дети – 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летния близнецы Нокс и Вивьен – помогут отцу задуть свечки на праздничном торте. По словам окружения, особенно свиданиям с отцом радуется Шайло, которая растет просто копией папы.

Дочь Шайло - любимица Брэда: девочка растет его копией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛАХ – ЗАТИШЬЕ

Свой 55-й день рождения Питт встречает один, без любимой женщины: в сердечных делах актера, который когда-то кружил головы первым красавицам Голливуда (от Дженнифер Энистон до Гвинет Пэлтроу) затишье. Уже два года Питт поставил личную жизнь на паузу и пока не собирается заводить новых отношений. Пресса то и дело приписывает ему романы – стоит Брэду мелькнуть с кем-то на публике, как таблоиды тут же раздувают это до заголовков «Питт нашел замену Джоли». Осенью прошлого года актер якобы встречался с красоткой-профессоршей Нери Оксман из Бостонского университета. Сама Нери это не подтверждает и уверяет, что между ними ничего не было - и в это легко верится, учитывая, что недавно она объявила о помолвке с нью-йоркским миллионером.

Брэду приписывали роман с красавицей-профессором Нери Оксман. Нери уверяет, что у них с Брэдом были лишь пара мимолетных рабочих встреч. Фото: Инстаграм.

В октябре этого года Брэд сходил на концерт группы «Red Hot Chili Peppers» в компании дизайнера ювелирных украшений Сэт Хари, которую сразу же окрестили его новой девушкой. На концерте они общались очень тепло – но не более того. И слухи утихли сами собой.

- Брэд встречается с друзьями, иногда ходит на свидания, но там ничего серьезного, - уверяют друзья артиста. – Он пока не готов к новым отношениям.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЗОЖ

Питт не скрывает, что слишком много пил, и именно алкоголизм разрушил его брак. К чести актера, он до сих пор не сказал ни одного дурного слова о бывшей жене – в крахе семейной жизни он винит исключительно себя.

- Я пил слишком много водки. В этом я был хорош. Я был просто профессионалом в выпивке, - рассказывал Брэд в интервью «GQ». – И это стало проблемой. Честно говоря, с тех пор, как я закончил колледж, я не помню ни одного дня, чтобы я не выпил или не выкурил косяк. Когда у меня появилась семья, я завязал со всем, кроме выпивки. Но в последний год моей семейной жизни все вышло из-под контроля.

Брэд признается, что до разрыва с Джоли он не помнит ни дня, чтобы он не напивался.Фото: EAST NEWS

Чтобы бросить пить и обрести душевное равновесие, артист прошел интенсивный курс психотерапии.

- Я начал курс лечения, и мне это нравится. Я посещал сразу двух психотерапевтов, чтобы выбрать специалиста, который мне действительно помог. Я пью клюквенный сок и газированную воду. И, поверьте, у меня самый чистый анализ мочи во всем Лос-Анджелесе, - говорит он, намекая на тест на алкоголь и наркотики, который он был обязан проходить два раза в неделю, чтобы ему позволяли видеться с детьми.

Актер очень похудел – он сбросил как минимум 5 килограммов. По словам близких, Брэд наконец-то начал правильно питаться и вести более здоровый образ жизни. Если раньше, вместе с Анджелиной и детьми он частенько баловался фаст-фудом, то теперь Питт – ярый сторонник ЗОЖ.

Брэд после развода очень похудел - похоже, Анджелина высосала из него все соки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Брэд сосредоточился на своем здоровье и следит за тем, что он ест. У него есть повар, который готовит ему здоровую еду, - рассказали источники US Magazine. - Брэд делает упражнения и много бывает на свежем воздухе. У него появилось много свободного времени, которое он тратит на себя. Он занимается фитнесом. Брэд решил полностью изменить свою жизнь и питаться правильно.

Актер даже забросил свой любимый мотоцикл и пересел на велосипед. Говорит, это полезнее.

РАБОТА ДО СЕДЬМОГО ПОТА

Если в личной жизни у Питта без новостей, то с работой у него все в порядке. Сейчас Брэд снимается в проекте режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Биографическая лента рассказывает о самом громком голливудском преступлении 60-х годов, когда беременная жена режиссера Романа Полански, красавица актриса Шэрон Тейт была зверски убита членами секты Чарльза Мэнсона. Питт играет каскадера, расследующего это преступление вместе со своим другом (его роль досталась Леонардо Ди Каприо). Фильм уже называют самой ожидаемой премьерой наступающего года и новым взлетом в карьере Питта.

На съемках фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Брэд явно помолодел и вернул себе былую форму.Фото: EAST NEWS

На съемках актер выглядит так, словно помолодел на 20 лет. Благодаря светлому парику и веселеньким гавайским рубашкам, в которые его наряжают по сценарию, он снова превратился в милашку Брэда, каким его любят миллионы поклонниц.

На съемках Питт вовсю флиртует с молодыми красотками.Фото: EAST NEWS

Окружение актера уверяет: это так, ничего серьезного.Фото: EAST NEWS

ПРОВЕРКА СЛУХА: ЧТО У НИХ С ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН?

С тех пор, как Питт расстался с Джоли, а Дженнифер Энистон подала на развод с актером Джастином Теру, пресса то и дело сводит бывших супругов вместе. То они якобы тайно встречаются, то часами болтают по телефону, то подумывают снова сойтись и даже родить ребенка. Дженнифер развелась с Брэдом Питтом в 2005 году после пяти лет брака из-за его романа с Джоли. Теперь, мол, никаких препятствий для их воссоединения нет – так почему бы им не сойтись?

Дженнифер развелась с Брэдом Питтом в 2005 году после пяти лет брака из-за его романа с Джоли.Фото: EAST NEWS

Но не все так просто. Правда в том, что Дженнифер и Брэд вообще не думают друг о друге. По информации Gossipcop.com – сайта, специализирующегося на проверке слухов, Питт и Энистон не видели друг друга больше десяти лет. И явно не намерены встречаться в будущем.

А, МОЖЕТ, ОН ВСЕ-ТАКИ ПОМИРИТСЯ С АНДЖЕЛИНОЙ?

Это вряд ли. По словам все тех же вездесущих источников из окружения пары, после двух лет развода у Брэда не осталось душевных сил ворошить затухшие угли и пытаться снова зажечь пламя былой страсти. Слишком уж жесткой и непримиримой показала себя Анджелина.

- Их отношения закончены, брак исчерпал себя, и Брэд не собирается воскрешать прошлое и давать им второй шанс. Последние пару лет были для него сущим адом. Он даже начал задаваться вопросом: а знал ли он вообще настоящую Анджелину. Потому что никогда не мог себе даже представить, что женщина, которую он когда-то любил, и на которой женился, может так ополчиться против него, - рассказал знакомый актера изданию Hollywoodlife.com.

Поклонники надеются: а вдруг Брэд и Анджелина все же помирятся? Но это вряд ли случится.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока неизвестно, когда завершится развод Джоли и Питта (напомним, он длится с сентября 2016 года). Недавно Анджелина попросила официально продлить полномочия частного судьи Джона Одеркерка, занимающегося бракоразводным процессом, до 31 декабря 2019 года. Кроме разногласий по поводу опеки (которые теперь улажены), развод затягивает еще и финансовый вопрос. Экс-супруги никак не могут поделить совместное имущество. В 2014 году, сыграв свадьбу, они не стали заключать брачный контракт. На кону 400-миллионное состояние, и его Джоли и Питту еще предстоит разделить.

5 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ АКТЕРА

«Интервью с вампиром», 1994

«Бойцовский клуб», 1999

«Одиннадцать друзей Оушена», 2001

«Загадочная история Бенджамина Баттона», 2008

«Бесславные ублюдки», 2009