"Морозный" туман в Москве: ухудшилась видимость на дорогах, 17 аварий на МКАДе

Морозы в Москве набирают обороты. Если в выходные было - 11 градусов, то с понедельника, 17 декабря, температура будет еще снижаться. По словам синоптиков, температурный фон окажется уже на 7 градусов ниже положенной для середины декабря климатической нормы. Ослабление морозов прогнозируется только с 26 декабря.

- В понедельник, 17 декабря, в Москве будет без осадков. Днем температура составит 9-14 градусов с отметкой минус, ночью опустится до 13-18 мороза. Во вторник местами пройдет слабый снег. Днем температура будет 7-12 градусов ниже нуля, а ночью составит минус 11-16 градусов, - рассказали в Гидрометцентре России.

Сильный мороз уже оказал воздействие на автомобилистов, так как из-за образовавшегося тумана ухудшилась видимость на дорогах.

- На Москву опустился так называемый "морозный" туман. Видимость ухудшилась до 600-1000 метров. Происходит вымерзание водяного пара из атмосферы в результате резкого понижения температуры, - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как он уточнил, обычно такое явление больше характерно для сурового климата Сибири и Дальнего Востока.

Пробки на дорогах составляют 5 баллов по данным "Яндекс.Пробки". Однако сервис показал, что утром на МКАДе и юге Москвы произошло 17 аварий.

- Крупных ДТП нет, пострадавших тоже. Это небольшие столкновения легковых автомобилей, - прокомментировали в столичном управлении ГИБДД по Москве.

Аэропорты столицы также подготовились к морозной погоде. В "боевой" готовности и машины для уборки взлетно-посадочных полос, перрона и рулежных дорожек, если кроме морозов еще и начнутся снегопады.

- Специалисты Домодедово заранее подготовили спецтехнику: машины распределения химических реагентов и обеспечения противообледенительной обработки самолетов. Обеспечен необходимый запас противообледенительной жидкости, гранулированных и жидких химреагентов, - рассказали в аэропорте Домодедово.

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Оттепель в Москве продолжалась почти трое суток - и днем, и ночью температура была выше ноля в течение 68 часов кряду, поделились своими наблюдениями специалисты центра "Фобос". Но на этом все (подробности)