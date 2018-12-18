Филипп Габуния: Экономический смысл аккуратного вождения станет более явным

Челышев:

- Начнем с реформы системы ОСАГО. О каких параметрах этой реформы уже удалось договориться?

Агре:

- Всех беспокоит тариф.

РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ. ОСАГО-2019: все важные изменения системы.В студии директор Департамента страхового рынка Центробанка РФ Филипп Габуния. Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.

Габуния:

- Существующая система тарификации ОСАГО несправедлива. Сегодня не так много параметров зависит персонально от водителя, от его стиля езды, от того, соблюдает ли он правила дорожного движения. Учитывается только возраст, стаж и аварийность – коэффициент бонус-малус. Однако есть много других факторов, которые могут повлиять как на снижение индивидуального тарифа, так и на его рост. Но страховые компании не учитывают эти факторы, потому что существующая система регулирования от них этого не требует. К примеру, сегодня водители, живущие в субъекте федерации, где средняя аварийность выше, платят по повышающему коэффициенту, даже если редко пользуется своим автомобилем, а когда пользуются - водят аккуратно. Страховая компания не может дифференцировать стоимость полиса по индивидуальным критериям. Получается, добросовестные водители во многом субсидируют тех, кто водит агрессивно, кто неопытен, кто просто очень много ездит. Это вызывает негатив в обществе.

Жалоб на ОСАГО много. Но система показала свою нужность. Мы должны пересмотреть подход к определению тарифа, сделать его более индивидуальным и справедливым. Если ты ездишь аккуратно, соблюдаешь ПДД, редко пользуешься автомобилем, шанс на то, что ты попадешь в аварию, низкий, ты не должен платить избыточные деньги. Эта система работает в добровольных видах страхования. К примеру, в КАСКО страховые компании очень индивидуально подходят к определению, кто сколько должен платить.

Агре:

- ОСАГО станет эконом-вариантом КАСКО?

Габуния:

- Не совсем так. ОСАГО – это твоя ответственность перед кем-то. КАСКО – страхование твоего имущества. КАСКО – добровольное.

Агре:

- Насколько это будет чувствительно для нарушителей?

Габуния:

- ОСАГО – обязательный вид страхования, который охватывает огромное количество потребителей. Без него ты не можешь управлять автомобилем. Здесь мы будем действовать крайне аккуратно. Речь идет не о повышении, а об индивидуализации тарифа. Средний тариф сдвинется крайне незначительно: речь идет об одном проценте. В то же время, чтобы не допускать шоков, мы предлагаем двигаться аккуратно, поэтапно переходить к индивидуальной тарификации. Возможности страховщиков по индивидуализации подхода к тарифу будут расширяться плавно. Отмечу, что регулятор предлагает оставить верхнюю планку стоимости. Полис не может стоить дороже определенной величины.

Агре:

- Может быть, в перспективе эта верхняя планка тоже будет обсуждаться?

Габуния:

-Так как законопроект еще в разработке, изменения действительно могут быть. В мире никаких верхних планок нет: если ты плохо водишь, страховка у тебя стоит столько, что ты просто машину не будешь покупать. Но для всех добросовестных водителей изменения будут проходить комфортно, стоимость полиса для них даже будет понижаться. В итоге, если все будет реализовано, стоимость полиса ОСАГО будет зависеть от тебя. И это справедливо, система должна быть привязана максимально к конкретному водителю.

Что касается верхней планки, мы посмотрим сначала, как обновленная система будет работать при наличии верхней планки стоимости полиса. Возможно, если практика покажет, что тариф определяется на конкурентной основе, никто не злоупотребляет, нет попыток сговоров, мы пойдем еще дальше (и снимем ограничения - прим. ред).

Агре:

- На какие этапы будет разделена эта реформа?

Габуния:

- Первый этап связан с реализацией тех полномочий, которые есть у Центробанка. Это выпуск нашего нормативного акта, который делает тарификацию более гибкой, но еще не делает ее индивидуальной. Мы значительно увеличиваем разницу в тарифах в зависимости от возраста и стажа. Сегодня у нас четыре градации, а будет - 58. Если раньше, каким бы ни был твой опыт вождения, коэффициент не мог быть меньше 1. В рамках реформы, начиная с определенного стажа и возраста, коэффициент может быть ниже единицы. Для опытных водителей старше 30 лет коэффициент может опуститься до 0,93. Для молодых водителей, наоборот, коэффициент вырастет. Сейчас 1,8, станет - 1,87. Для большинства водителей коэффициент либо не изменяется, либо становится меньше.

Второе принципиальное новшество – увеличение коридора базовой ставки тарифа на 20 % вверх и на 20 % вниз. В ряде регионов тариф у многих водителей должен быть ниже допустимой сегодня границы. Страховая компания готова предложить более дешевую страховку, но не может этого сделать. Иногда, наоборот, полис должен стоить намного дороже существующей сегодня верхней планки. У нас есть примеры, когда молодой, агрессивно водящий автомобиль молодой человек на «Туареге» недоплачивает весьма значительную сумму, в то время как житель Перми 49 лет на «Ладе Гранта» - переплачивает.

Агре:

- В поручении правительственной комиссии говорится о том, что главы регионов должны вновь возглавить комиссии по безопасности дорожного движения. Следовательно, руководство субъектов снова будет заинтересовано в повышении уровня безопасности дорожного движения. Ну а население, в свою очередь, будет понимать, что в случае адекватного поведения на дороге каждый водитель получает снижение стоимости полиса...

Габуния:

- Это уже второй этап реформы, и для него требуется законодательное решение. Речь о том, что сейчас у нас жестко указано, какие факторы можно учесть при расчете стоимости: возраст, стаж, коэффициент бонус-малус, мощность машины и регион проживания. Мы предлагаем дать возможность страховой компании внутри определенного коридора вводить собственные дополнительные факторы. Обязательно учитывать стиль вождения с точки зрения соблюдения ПДД. В этом случае, чем хуже ты водишь, чем агрессивнее - тем больше платишь. В рамках добровольных видов страхования это уже реализовано. Если ты при покупке полиса КАСКО соглашаешься на телематику, которая фиксирует стиль вождения (у прогрессивных компаний она даже подсказывает, как не надо водить, чтобы полис не подорожал), скидка может доходить до 50 %. Это реально работающий инструмент, который может появиться и в рамках ОСАГО. Экономический смысл водить аккуратно станет еще более явным.

Агре:

- Как будут дифференцироваться нарушения?

Габуния:

- Начисление баллов за нарушения - очень косный инструмент. Мы не будем успевать. Основная компетенция страховщика - и одновременно его конкурентное преимущество - способность точно определить риски в каждом конкретном случае. Чем лучше страховщик определяет риски, тем выше шанс, что он сможет предложить более низкую стоимость полиса. Страховая компания точно знает, как меняется сумма возможного ущерба в случае превышения скорости даже на 5 км/ч! Поэтому регулятор считает, что в этом вопросе необходимо дать страховым компаниям возможность максимально гибкого подхода. Компании стремятся занять долю рынка побольше, предлагая потребителю самую адекватную цену. И чтобы точнее ее определить, они будут учитывать большее количество факторов. Риск того, что они, напротив, не захотят ничего учитывать и вдруг вломят кому-то очень высокую цену, мы сведем к минимуму нашим тарифным коридором, о котором я сказал выше.

Агре:

- Самый точный инструмент - все-таки телематика?

Габуния:

- Уверен, что страховые компании будут учитывать вообще все. Мы знаем их практику по КАСКО: учитывается даже количество детей в семье - это тоже влияет на аварийность и на цену страховки, количество критериев доходит до 800. Просто часть критериев, например данные автоинспекции, будет учитываться в обязательном порядке. Дополнительные факторы страховая компания сможет определять сама. И это точно сделает цену более индивидуальной и справедливой. А вот территориальный коэффициент мы предлагаем отменить. Как и коэффициент мощности: исследования показывают, что зависимость между мощностью двигателя и потенциальным ущербом минимальна.

Челышев:

- Но региональная статистика по аварийности берется не на пустом месте. Получается, что у минимума адекватных водителей на территории проблемного региона полисы должны подешеветь, а у большинства - останутся дорогими, потому что они ездят плохо. Каким вообще может быть максимальный коэффициент для водителей, которые, что называется, берегов не видят?

Габуния:

- Все упирается в практику. Делая резкие шаги, можем наткнуться на подводные камни. Нужно четко определить, кто из водителей за гранью и какие меры воздействия мы можем к ним применить.

Челышев:

- Как человека за гранью определяет ЦБ?

Габуния:

- Есть случаи, когда за три месяца водитель попал в аварии семь раз, общая сумма ущерба 3 млн. рублей, при том, что за полис он заплатил 4 тысячи. Для таких водителей полис будет дороже!

Глава департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния (на фото слева) в гостях у Натальи Агре и Антона Челышева на Радио "Комсомольская правда"

Челышев:

- Важная часть вопросов, связанных со стоимостью ОСАГО, это переменная величина коэффициента бонус-малус. Как в грядущей реформе этот показатель будет меняться?

Габуния:

- Почти половина получаемых нами жалоб связана с тем, что люди не согласны с определенным для них коэффициентом бонус-малус. Вроде ездили аккуратно, а КБМ почему-то повышающий. Отчасти это можно объяснить несовершенством системы занесения информации в базу данных. Если указание Центробанка будет зарегистрировано в Минюсте, то с 1 апреля следующего года этот коэффициент будет фиксироваться на конкретную дату и в течение года оставаться неизменным. Если в базе будут храниться несколько вариантов КБМ, система будет автоматически применять наименьший. У этого решения, конечно, есть минусы: 1-го апреля я в кого-то въехал, а 2-го у меня закончился полис, я купил новый по-прежнему со скидкой, потому что информация о ДТП не успела прийти. Но статистика показывает, что это единичные случаи. Основная масса водителей платит за полис больше, чем могла бы. Индивидуализация сделает стоимость полиса более справедливой.

Агре:

- Я, как автомобилист с коэффициентом 0,9, прихожу в три страховые компании. Насколько разными будут предложения с их сторон?

Габуния:

- Коэффициент бонус-малус вам все должны предложить один и тот же. Другой вопрос, что у каждой страховой компании индивидуальный размер базовой ставки. Поэтому и стоимость полиса у вас может быть разной. Вариант, при котором вам предложили заплатить больше, потому что вы чем-то менеджеру не понравились, исключен!

Агре:

- Страховые компании, наконец, начнут бороться за тех, кто покупает ОСАГО, конкурентными предложениями.

Габуния:

- По нашим оценкам, они уже начинают это делать: в ряде регионов крупные компании снизили размер базовой ставки. В проблемных регионах с высоким показателем аварийности с этим сложнее. В нынешних условиях страховые компании вообще не хотят продавать там полисы. Индивидуализация тарифа, как нам кажется, снимет эту проблему как для нормальных водителей, так и для страховщиков.

Агре:

- Как ЦБ будет влиять на компании, которые по-прежнему будет отказываться продавать ОСАГО либо в проблемных регионах, либо представителям наиболее высокорисковых групп водителей?

Габуния:

- В ходе обсуждений реформы говорилось, что в случае необоснованного отказа в продаже обязательного вида услуги страховая компания должна нести реальную ответственность. Одно дело, когда ты должен продавать себе в убыток. Но если компания может просчитать все риски и предложить адекватную цену полиса, - то оправданий, почему она не продает, я придумать не могу.

Агре:

- Насколько велика будет эта административная ответственность?

Габуния:

- До 1,5 млн. рублей для юридических лиц и до 100 тысяч для физических лиц за каждую непроданную страховку. У Центробанка при этом увеличивается арсенал возможностей по проверкам. Факт отказа, конечно, нужно будет доказать. Потому что такие инциденты могут быть проявлением недобросовестной конкурентной борьбы.

Агре:

- Я автомобилист, которому отказали в продаже полиса. Как я смогу информировать об этом Центробанк?

Габуния:

- На сайте Центробанка есть все контакты нашей службы по защите прав потребителей. Жалобы нужно направлять туда.

Челышев:

- Недавно Вы заявили, что ЦБ будет проверять случаи быстрого роста продаж полисов ОСАГО у ряда страховых компаний. Чем продиктовано это решение?

Габуния:

- Сам по себе активный рост продаж - не преступление. В данном случае речь идет о маленьких компаниях. Были случаи, когда быстрый рост продаж был связан с тем, что фирма решила распродать полисы и исчезнуть. Бывает и так, что компания верит в то, что ситуация на рынке того или иного региона стабилизируется и пытается занять нишу. На это мы тоже обращаем внимание, потому что расчет компаний может не оправдаться - и клиенты массово начнут обращаться в компенсационные фонды РСА.

Челышев:

- Как переход на индивидуализацию тарифа позволит бороться с так называемым автоюризмом – по сути, мошенническими действиями по завышению сумм страховых выплат.

Габуния:

- Если клиент активно замешан в схемах по накрутке, страховая компания его идентифицирует и выставит ему очень высокий тариф.

Агре:

- Может ли компания на законных основаниях отказать такому клиенту в оформлении страховки?

Габуния:

- Нет, не может. Но если клиент совсем уж нечист на руку, его судьба будет определяться уголовным кодексом. С мая следующего года все споры по ОСАГО будут в обязательном порядке рассматриваться финансовым омбудсменом. Здесь созданы очень серьезные антистимулы для юридических лиц, которые скупают у граждан долги страховых компаний и затем пытаются увеличить размеры выплат. Предстоящие изменения должны усложнить этот, по сути, вид бизнеса и минимизировать ущерб, который несут страховые компании. Выиграют все, потому что за тех, кто злоупотребляет, вынуждены платить добросовестные страхователи. Мы надеемся, что в борьбу с этими нарушениями будут активно включаться и региональные власти.

Агре:

- Расскажите о финансовом омбудсмене.

Габуния:

- Это институт, который будет решать споры в досудебном порядке. Вы обратились в страховую компанию и не нашли там правды. После этого вы обращаетесь за разрешением вопроса к нему, и платит за это страховая компания, если вы физическое лицо. Для страховых компаний суд – это тяжелая процедура, обращение к омбудсмену намного проще. К тому же компания больше не будет стараться отказать “на всякий случай”, так как компенсация за неверное решение будет выше суммы выплаты, которую она будет оспаривать. А вот для компаний, которые покупают долги по ОСАГО по цессии, эта процедура будет платной.

Агре:

- Омбудсмен будет в каждом регионе? Или это инстанция федерального уровня?

Габуния:

- Институт создавался для защиты прав потребителя финансовых услуг. Возглавил структуру Юрий Викторович Воронин. У него есть определенное количество специалистов, которые рассматривают спорные ситуации.

Челышев:

- Когда мы полностью перейдем на индивидуализацию тарифа.

Габуния:

- Первый шаг практически сделан. Центробанк ждет регистрации в Минюсте нашего указания, которое делает три ключевых вещи: вводит более тонкую настройку коэффициента «возраст – стаж»; перезапускает систему оценки КБМ раз в год, а также расширяет тарифный коридор на 20 % вверх и вниз. Но все это, конечно, не поможет сделать тариф по-настоящему индивидуальным. Для этого требуется изменение в законодательстве. Соответствующий законопроект ЦБ и Минфин уже подготовили, он на этапе внесения в Госдуму. Мы надеемся, что уже этой весной документ будет рассмотрен и принят. Сам законопроект предусматривает этапность вступления в силу: прописаны отдельно даты по отмене территориального коэффициента и по отмене коэффициента мощности.