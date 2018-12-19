Бензин подорожал, с Америкой не подружились: какие пророчества на 2018 год сбылись

ЭКОНОМИКА

Пророк № 1

Алена Кондратьева, финансовый аналитик

Что предсказывала: доллар будет стоить около 70 рублей, евро примерно столько же. Не исключено, что курсы этих валют сравняются.

Алена Кондратьева, финансовый аналитик. Фото: Личный архив

«При самом пессимистическом сценарии доллар будет держаться в районе 70 рублей. Это если баррель нефти упадет до отметки 40 долларов. Мы ожидаем, что «черное золото» будет стоить около 64 долларов. А это значит, что «зеленый» может стоить до 61 - 62 рублей.

В 2018 году ипотека продолжит снижаться. Мой прогноз - до 8% годовых».

Эффективность прогноза: средняя.

Пророк № 2

Наталья Смирнова, независимый финансовый советник

Что предсказывала: банковские вклады станут все менее доходными.

Наталья Смирнова, независимый финансовый советник. Фото: eqpa.ru

«В 2018-м ипотека продолжит дешеветь. До конца года ставки по вкладам могут снизиться до 4,5 - 6%. По кредитам ставка также будет уменьшаться хотя бы на 1,5 - 2%, а возможно, и больше».

Эффективность прогноза: средняя.

Пророк № 3

Александр Егоров, аналитик «Телетрейд»

Что предсказывал: в 2018-м бензин снова будет дорожать.

Александр Егоров, аналитик «Телетрейд». Фото: ashford-cc.ru

«От сегодняшних цен на самые популярные сорта бензина рост может составить около 2 рублей. По грубым оценкам, цена бензина может вырасти за год к 41 - 45 рублям. В некоторых регионах она дойдет до 47 - 50 рублей».

Эффективность прогноза: высокая.

Что получилось

Похоже, наши эксперты стали хитрее, предлагают сразу несколько вариантов событий либо дают ожидаемый прогноз. Как, например, с ценами на бензин. Всем было и так все ясно: будет дорожать. А как иначе? Все знали, что акцизы на него в 2018 году повысят дважды - в январе и июне. И действительно литр бензина АИ-95 в Москве в январе стоил около 42 рублей, то к концу года - 45 - 46 рублей.

А вот с долларом и евро прогнозы не оправдались. Во-первых, эти валюты не сравнялись. Во-вторых, выросли больше, чем ожидали аналитики. В январе евро стоил 68 - 69 рублей, в апреле разогнался до 80, а в сентябре и вовсе до 82 рублей. Сейчас евро стоит около 76 рублей. Доллар рос такими же стремительными скачками. Сейчас его цена - около 66 рублей. Не угадали эксперты и со стоимостью нефти: с отметки 69 долларов за баррель (в начале года) «черное золото» рвануло почти до 81 доллара (октябрь) и остановилось на 61 долларе за баррель (конец 2018-го).

С ипотекой и процентами по вкладам у наших пророков почти все сошлось. Но почти. Ставки по жилищным кредитам немного снизились, но потом начали расти обратно и составляют в среднем 10%. А проценты по вкладам сейчас в районе 6%.

«Комсомолка» вспомнила прогнозы политологов, экономистов и экстрасенсов на 2018 год.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПОЛИТИКА

Пророк № 4

Михаил Юрьев, бизнесмен, автор книг «Крепость Россия» и «Третья Империя», ведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)

Что предсказывал: победу в выборах Владимира Путина, напряженные отношения с Украиной и США, продолжение борьбы с коррупцией и кадровые чистки.

Михаил Юрьев, бизнесмен, автор книг «Крепость Россия» и «Третья Империя», ведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).Фото: Иван МАКЕЕВ

«Главное событие 2018 года - президентские выборы. Понятно, никто из них (Собчак и Грудинин) конкуренцию Путину составить не сможет. Для голосования за КПРФ Геннадий Зюганов уже выступал тормозом, хоть он и многое сделал - основал партию и не дал уйти коммунистическому движению. Но сейчас без него коммунисты смогут набрать больше, чем с ним. Думаю, что Грудинин вполне может взять около 15%, а то и все 20%.

Борьба с коррупцией будет усилена. В 2017-м пачками меняли губернаторов. И в 2018-м кадры продолжат «озеленять».

Отношения с Америкой не улучшатся. С чего бы им улучшаться? И нечего ждать от Трампа кроме того, что мы и так видим.

Разрешится ли в 2018-м конфликт на Украине? Остановится ли война в Донбассе? На оба вопроса ответ - нет. На Украине будет продолжаться все то, что и продолжается. Могут заставить Порошенко уйти в отставку и избрать кого-то еще. Но я не вижу на Украине никого из политического класса, кто в случае президентства что-то изменит. А война в Донбассе не может остановиться, потому что Украина к этому пока не готова».

Эффективность прогноза: выше среднего.

Что получилось

С выборами все так и вышло. Ни Павел Грудинин (он получил даже меньше прогноза - лишь 11,77% голосов), ни Ксения Собчак (1,68%) не составили ощутимой конкуренции Владимиру Путину (76,69%).

Борьба с коррупцией продолжилась, да. Героем самого громкого дела в этом году стал экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. В феврале этого года Хорошавина отправили на 13 лет в тюрьму с выплатой штрафа в 500 миллионов рублей. Уголовные дела были заведены на 8,5 тысячи коррупционеров. Громкие чистки взяточников прошли в Дагестане.

Губернаторы тоже менялись, но все же 2018-й не стал «годом отставок», как это было в прошлом. И «озеленения» особого не произошло. Пожалуй, самая запоминающая отставка - это уход Амана Тулеева. После трагедии в «Зимней вишне» он сложил себя полномочия, став экс-губернатором Кемеровской области.

А вот Порошенко никуда не делся и продолжает шоу, которое уже порядком надоело: запретил всем русским мужчинам от 16 до 60 лет пересекать границу с Украиной, ввел в стране военное положение, взял курс на обострение в Донбассе. А еще объявил о прекращении Договора о дружбе с Россией. Правда, почему-то только с апреля 2019-го.

Пророк № 5

Мохсен Норузи, победитель десятой «Битвы экстрасенсов»

Что предсказывал: большинству мировых стран в 2018 году будет очень сложно выбираться из мирового кризиса. Большие изменения коснутся Америки. В 2018 году правительство США будет стараться наладить партнерские отношения с Россией. Сама же Америка в последние годы испытывает значительные трудности. На Европейский союз и его поддержку надежды уже нет. В конце 2018 года Европейский союз рискует существовать лишь на бумаге.

Мохсен Норузи, победитель десятой «Битвы экстрасенсов». Фото: mohsen.ru

Эффективность прогноза: крайне низкая.

Что получилось

Не оправдал Норузи ожиданий своих поклонников. Последние года два оракул делал прогнозы исключительно на любовных фронтах звезд отечественного шоу-бизнеса. А тут ударился в политику. Ну зачем ты так с нами, Норузи? Предсказания пророка известным актерам и певцам пусть не сбывались, но хотя бы развлекали публику. Напомним, еще в 2017 году, по прогнозам экстрасенса, второго ребенка должна была родить Ксения Собчак. А Анна Семенович - вообще двойню! Федору Бондарчуку предстояло расстаться с Паулиной Андреевой, а Ольге Бузовой - закрутить настоящий роман с новым мужчиной. Но ничегошеньки из этого не сбылось. Как и радужный прогноз об Америке, которая якобы захочет подружиться с Россией...