Неизвестный с пистолетом напал на замредактора радиостанции «Эхо Москвы»

Заместитель редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман едва не стал жертвой агрессивного мужчины с пистолетом. Об этом сообщила в соцсетях супруга журналиста Лидия Скрябина. По словам женщины, они с мужем поздно вечером во вторник вышли из ресторана на улице 1905 года - там большая компания отмечала день рождения шефа «Эха» Алексея Венедиктова. Скрябина и Бунтман вызвали такси. Стоят, ждут. И тут...

«Серёжа имел неосторожность встать слишком близко и задеть пальто бампер вот этой машины, - пишет Лидия Скрябина и прилагает фото авто. - Она стояла вторым (перекрывая проезжую часть) рядом у дверей ресторана и мы выглядывали из-за неё в надежде увидеть своё такси. Из машины неожиданно выскочил оскорбленный тем, что мы слишком близко «притерлись» к его машине, водитель, отбросил меня в сторону, схватил Серёжу за воротник и приставил к его голове пистолет».

Женщина не исключает, что это мог быть муляж пистолета, но «выглядел он, как настоящий».

Конфликт произошел из-за этой машиныФото: Facebook

Скрябина считает, что ситуация разрешилась без крови только потому, что рядом в этот момент были свидетели - один из гостей Венедиктова и его водитель. Мужчину с пистолетом удалось оттеснить. Журналисты поспешили уехать с места событий.

«Не знаю, что в этой ситуации делать? - спрашивает Лидия Скрябина у подписчиков Фейсбука. - Писать завтра заявление в полицию? Искать хозяина этого водителя-убийцы? А вдруг это один из гостей Венедиктова? В любом случае страшно, насколько зашкаливает у нас общий уровень озлобления, если водитель по столь ничтожному поводу может бросаться на людей с оружием, даже если у него есть на него разрешение».

В столичном полиции сообщают, что заявление об этом инциденте пока не поступало.