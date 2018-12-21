Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев: «Меньше шума - больше дела»

Интервью началось с неожиданного признания - в любви к «Комсомольской правде».

«НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ...»

- Я много лет с комсомолом. Был делегатом XIX Всесоюзного съезда ВЛКСМ. В то время это была великая честь, - сообщил Иван Александрович, пожимая руку корреспондента «Комсомолки». – Моя жизнь была тесно связана с Ульяновским горкомом комсомола, на родине Ленина, я там учился в военном училище, а потом уже офицером проходил службу. Помню, приезжали из ЦК кураторы, дядьки вроде меня, громче всех пели «Не расстанусь с комсомолом, буду вечном молодым».

- В 2018 году комсомолу исполнилось 100 лет. Как-то обратили на это внимание?

- Обязательно. Одному из парков, над созданием которого работали пензенские комсомольцы, вернули его родное название - Комсомольский. В последние годы он назывался Олимпийским. Люди очень позитивно оценили изменение. В районах провели серию концертов, чествований, выставок в школах. Как понимаете, детишек подключили. Это же наша история - родителей, нас самих. И детям интересно: какие проекты были тогда реализованы, как тогда работали? Многое из того, что раньше делали и сейчас делаем.

- Например?

- Волонтерство. Понятно, что тогда оно называлось по-другому - тимуровское движение. Инвалидам и ветеранам помогали огород вскопать, дров наносить, забор поправить. А еще были комсомольские пробеги, вокально-инструментальные ансамбли в домах культуры. Много интересного было. Мы постарались отразить все лучшее, что было в то время. Поэтому вашу газету я особенно люблю.

СТАНКИ - В ГЕРМАНИЮ

- До конца года осталось меньше двух недель. С каким настроением провожаете 2018-й?

- Область заканчивает год с неплохими показателями. Промышленность развивается: по предварительным данным рост составит не меньше 4%. У нас хорошие промышленные предприятия, крепкие. Заводы военно-промышленного комплекса работают. Причем, активно развивают не только оборонную направленность производства, но и гражданскую. Это то, о чем говорит президент России. Так, завод ВЭМ (сейчас называется «ППО ЭВТ» - ред. «КП») выпускает топовую продукцию в сегменте газовых плит, электрических, вытяжек. Запустили производство холодильников. В этом году объем производства только гражданской продукции предприятия превысит 1 млрд. 800 млн. рублей, хотя два года назад составлял в разы меньше.

В этом году во время "прямой линии" руководству области поступило почти полторы тысячи обращений. Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС.

Холдинг «Маяк» - №1 в России среди производителей обоев и пленки для мебельной промышленности. В этом году инвестиции в развитие предприятия превысят 1 млрд. рублей. Считается не просто лучшим в России, но и одним из лучших в Европе. Здесь высокая производительность труда: 1800 человек персонала произведут продукции к концу года на 12 млрд. рублей. Причем, развиваются не только предприятия с историей, но и новые. Как «Станкомашстрой», где в прошлом году собрали более 200 токарных станков, которые продали не только в России, но и в Белоруссию, Казахстан и даже в Германию.

- Какая областная продукция еще пользуется спросом за рубежом?

- Бумага, пленка и обои уже упоминавшегося предприятия «Маяк». Завод «Пензтяжпромарматура», который выпускает задвижки для нефтегазовой промышленности и запорную арматуру, реализует свою продукцию в десятке стран. Системы безопасности периметров, кондитерская продукция и продукция сельского хозяйства, в том числе переработки и так далее. В целом, на мировом рынке продукция Пензенской области представлена очень достойно.

- По какому принципу привлекаете инвесторов в область?

- У нас хорошо развитая кластерная система поддержки предприятий. Например, в биомедицинский кластер входит около 23 разных компаний и организаций. Выпускают в том числе стенты для коронарных сосудов и межпозвонковые диски, клапаны для сердца. Эта продукция реализуется, в том числе, и за границей. 62-64% стентов для коронарных сосудов, которые устанавливаются сегодня в России наши. Мы составляем серьезную конкуренцию зарубежному бизнесу.

Все хорошо и в кондитерском кластере: в прошлом году мы были четвертые в России по объему производства кондитерских изделий. Надеюсь, что в этом году мы прибавим процентов 10-12.

«СТЫДНО ПРИЗНАТЬСЯ, НО ОПЯТЬ ПОЛУЧИЛОСЬ»

- В последнее время Пензенская область славится успехами в развитии сельского хозяйства. В нынешнем году не сбавили оборотов?

- Есть армейское выражение: «Товарищ командир, стыдно признаться, но опять получилось», - смеется губернатор. - С гордостью говорю, что у нас сельское хозяйство в лидерах по ряду позиций - причем, как в Приволжском федеральном округе, так и на федеральном уровне. Кто не знает мясо индейки компании «Дамате»? Индейку выращивают и перерабатывают в Пензенской области. Холдинг вышел на 1 место в России по объемам производства и продолжает расширение комплекса до 155 тысяч тонн готовой продукции в год. Построили еще один завод. Инвестировали очень серьезные средства при поддержке, конечно, президента (субсидирование процентной ставки по инвестпроекту). Разместили во многих районах Пензенской области производственные площадки. Например, в Вадинском районе, - 160 километров от Пензы — выращивают 32 тысячи тонн в год индейки, создано 150 рабочих мест. Для сельского района это очень прилично. Люди начали возвращаться в село с заработков из Москвы и Петербурга.

Все знают мясо индейки компании «Дамате»

Мясо индейки продаем как в России, так и за рубежом. Что это нам дает? Компания набирает силу, а регион и страна в целом получают продовольственную безопасность.

- Чем привлекаете инвесторов?

- К каждому стараемся найти свой подход. Выделяем средства на поддержку компании, развиваем коммуникации, берем на себя строительство дорог, компенсируем часть расходов.

Причем, наши условия привлекают не только отечественных, но и зарубежных инвесторов. Например, в области активно работает сингапурская «Русмолко». В данное время дойное стадо составляет около 15 тысяч голов. Сейчас приступили к проекту еще на 5200 голов в Сердобском районе; около 800 миллионов рублей за шесть месяцев этого года они уже вложили. Рассчитываем, что в 20-м году проект будет реализован в полном объеме. Потом они планируют взять еще одну площадку в перспективе. Эксперты считают, что через несколько лет компания станет самым крупным не только в России, но и в Европе производителем молока.

Недавно президент России посещал Сингапур. Местные власти назвали российские регионы, где их инвесторам комфортно вести бизнес. Прозвучало в том числе и название Пензенской области.

- Сердобску и Заречному федеральное правительство присвоило статус территории опережающего развития. Что это дает перечисленным городам?

- Этой работой мы занимались два года. Процесс шел сложно, потому что правительство РФ, прежде чем определить ТОРы своим постановлением, просчитывают эффективность проекта. ТОРам предусмотрены серьезные налоговые преференции.

Что это дает, например, для Заречного? Закрытое территориальное образование, где находится предприятие Росатома «Старт». Шесть тысяч работающих. Но при мощном кадровом потенциале имеются свободные площадки. Сейчас работаем с потенциальными резидентами, которые должны открыть там бизнес и создать новые рабочие места. Причем, это должна быть конкурентоспособная продукция.

В Сердобске другая история. Моногород, в советское время работавший на Машзаводе, но сейчас производство свернулось, осталось небольшое количество людей, которые выпускают комплектующие для «КамАЗа» и «ВАЗа». Мы пытаемся развить город. Выделили землю под индустриальный парк. Обеспечили за счет областного бюджета и федеральной поддержки инженерными коммуникациями эту площадку. В самое ближайшее время там появится 200 рабочих мест, а в перспективе не менее 900 рабочих мест только в компаниях якорных резидентов.

ЧТО ВОЛНУЕТ НАРОД?

- Перейдем от экономики к социальным вопросам. В последних числах ноября у вас прошла «прямая линия» с населением. Что больше всего волнует жителей региона?

- «Прямая линия» для нас - мероприятие традиционное. Не первый год проводим. С каждым разом поступает все больше вопросов. О чем это говорит? Думаю, не о том, что проблем стало больше, а о том, что растет доверие к руководству области.

В этом году поступило порядка 1,5 тысяч обращений. И после «прямой линии» продолжали поступать. На первом месте вопросы здравоохранения, доступности и качества оказания медицинской помощи. На втором - качество дорог. В Пензенской области в нормативное состояние приведено 63% дорог, и мы входим в группу лучших регионов по этому показателю. В этом году мы отремонтировали около 600 километров. В 2017 году нам вручили диплом за второе место в России. В этом году Минтранспорта не называло места в лидирующей тройке, но по показателям Пензенская область шла на первом месте. Но это не значит, что у нас все дороги хорошие, и люди подсказывают проблемные точки.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подвел итоги года

Кроме того, звучит немало вопросов о качестве ремонта в школах, освещения на улицах, водоотведении и обеспечении качественной водой. Этими вопросами занимаются главы муниципальных образований, но не всегда решают должным образом. Поэтому через четыре дня после «прямой линии» провел расширенную видеоконференцию с участием глав муниципалитетов и некоторых людей, которые выступили с пожеланиями. Я дал поручение, чтобы через полтора месяца главы отчитались о проделанной работе. Хочу и требую, чтобы это было не профанацией, а конкретным решением проблем.

- Есть ли какая-то проблемная история, которая у вас вызвала наибольшие эмоции?

- Их много. Например, в поселке Монтажный сообщили: у нас батареи не топятся, в управляющей компании говорят, что это не их проблема. Дал поручение. На следующий день выехали с проверкой. Оказалось, что при подводе к многоэтажному дому образовалась воздушная пробка. Проблема решается элементарно - страви воздух и все! А люди страдали без тепла. В прошлом году обратилась девушка-инвалид детства. Не смотря на серьезные сложности в жизни, очень активная, воспитывает дочку. Но проблема – нет жилья, действительно нет. Попросил предпринимателя, который занимается строительством, он нашел возможность решить проблему.

- Обманутые дольщики. Насколько остро стоит эта проблема для вашего региона?

- На первый взгляд, звучит парадоксально, но наши дольщики стали обманутыми не потому, что их обманули. Компания «Пензастрой» возводила очень качественное жилье. Сносила аварийное, его жильцов самостоятельно, без вмешательства властей, переселяла в новые дома. Квартиры в новостройках раскупали еще на стадии фундамента. Но затем руководство компании отвлекло часть средств на строительство завода стройматериалов. Кредиты в банке взяли. И тут грянул кризис. Спрос на жилье упал. Мы успели достроить с компанией четыре дома, но больше ничего уже не сделаешь. На сегодня у нас 1650 пензенцев считаются обманутыми дольщиками.

- Как скоро удастся решить задачу?

- Мы провели огромную работу с дольщиками и арбитражными управляющими. Подготовили земельные участки к межеванию и оценке, чтобы расплатиться со строительными компаниями. Пару месяцев назад строительные компании зашли на достройку проблемных объектов. Планируем, что до конца 2020 года люди точно получат свое жилье, но ряд компаний заявили, что они сдадут некоторые дома к концу 2019 года.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ЛУЧШЕ»

- В каком состоянии больницы и поликлиники в области?

- Хотелось бы лучше. Да, на врачей и качество лечения люди жалуются редко. Но когда смотришь на обшарпанные стены больниц, понимаешь, что нужно вкладывать очень большие деньги в ремонт. Спасибо президенту за то, что принял ряд нацпроектов, согласно которым выделяются очень серьезные средства на здравоохранение. Эти деньги идут и в Пензенскую область.

По президентской программе и за свои деньги покупаем передвижные ФАПы, которые оборудованы самой современной медицинской техникой. Приезжает передвижной медицинский пункт по графику или по звонку, обследуют жителей небольших населенных пунктов. Не построишь же поликлинику на деревню в 100 человек – расходы очень большие, это невозможно.

На врачей и качество лечения люди жалуются редко

- Намечаются ли изменения в системе образования?

- Мы приняли областную программу по ремонту школ. За два года выделили 400 млн. рублей, отремонтировали 72 школы. Продолжим работать по программе и в следующем году, будем улучшать материальную базу.

- А как быть с уровнем образования?

- Он в целом высокий. Но я против того, чтобы сидеть и радоваться успехам. Надо двигаться вперед постоянно. Поэтому повышаем уровень профессиональной подготовки учителей, так же как и врачей. В 2,5 раза увеличили количество врачей и учителей, которые проходят курсы повышения квалификации. Приглашаем московских, петербургских и иностранных специалистов, которые занимаются повышением квалификации. И с московским «медом» заключили соглашение по повышению квалификации врачей первичного звена, перинатальный центр запустили, год уже работает.

120 учителей английского языка из школ региона за два года смогли повысить свой профессиональный уровень с нашими лучшими преподавателями, в том числе – из англоязычных стран, а 24 из них - прошли стажировку в Великобритании. В 2019 году мы начнем реализацию подобной программы для учителей немецкого языка.

Уровень образования в области в целом высокий

- Какой видите область через 20 лет?

- Чтобы в области проживало не менее 1 млн. 700 тыс. человек. Регион с хорошей промышленностью, с высокой долей малого и среднего бизнеса - процентов под 50 в ВРП. Конечно, с крупными, средними и небольшими крестьянско-фермерскими хозяйствами. С хорошими дорогами, качественным здравоохранением, образованием и социальной сферой. Чтобы продукция, которую мы выпускаем, не только реализовывалась внутри нашей страны, но чтобы Европа стояла за ней в очередь. И чтобы каждый человек, который проживает на территории Пензенской области, мог устроиться на работу с достойной заработной платой.

«ЛУЧШЕ ПРИДЕРЖИВАТЬ ЗА ВОЖЖИ»

- Какими требованиями руководствуетесь при подборе людей в вашу команду?

- Самое главное – профессионализм, умение работать в команде. И, что немаловажно, - неравнодушное отношение к людям. Особенно это касается сельских районов. Когда человек обращается за помощью от него нельзя отмахнуться.

- Часто разочаровываетесь в людях, которых привлекаете на работу?

- Такие моменты иногда бывают, но не часто. Никто из нас не идеален. Привлекаешь умного, как мне кажется, профессионального, динамичного человека. Проходит два-три месяца, а движение в его работе начинает замедляться. Это плохо. Я предпочитают тех сотрудников, которых лучше придерживать за вожжи.

«ВНУКИ СБРОСИЛИСЬ НА ЧЕХОЛ К ТЕЛЕФОНУ»

- До Нового года осталась всего несколько дней. Что пожелаете жителям региона?

- В первую очередь стабильности. Здоровья. Чтобы уверенность была у наших жителей в том, что жизнь будет меняться, хоть и медленно, но к лучшему каждый год. В жизни бывают разные ситуации - это жизнь. Главное, чтобы горе обходило стороной Пензенскую область.

- Где будете встречать Новый год?

- Традиционно всю жизнь встречаю дома, в кругу семьи. Надеюсь, дети приедут поздравить, внуки. Жена приготовит салат оливье.

Руководство области выделило дополнительные средства на новогодние подарки, чтобы ни один ребенок из малообеспеченной, проблемной семьи не был забыт

- Подарки уже купили?

- Честно говоря, нет. Это прерогатива супруги. Мне всегда было некогда. Но у нас какие-то знаки внимания всегда были. И в этот раз тоже будут. Маленьким внукам, наверняка, приготовим какие-то игрушки.

- А внуки в прошлом году тоже с какими-то подарками приезжали?

- Да, сбросились и купили мне чехол на телефон. Это Новый год, семейный, добрый праздник, в который даже такие мелочи способны порадовать и подарить настроение.

Мы готовимся, выделили дополнительные средства на новогодние подарки, чтобы ни один ребенок из малообеспеченной, проблемной семьи не был забыт, чтобы Дед Мороз с подарком пришел в каждую семью, к тем детям, родители которых не могут позволить себе сегодня купить для них подарок.