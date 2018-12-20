Марсианский зонд InSight положил на Марс прибор

Марсианский зонд (NASA's InSight lander) по сути начал исследовательскую работу. Он поставил на поверхность Марса первый научный прибор — сейсмограф SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure).

- Дела идут быстрее, чем мы рассчитывали, - радуется Том Хоффман (Tom Hoffman), один из руководителей проекта (InSight Project Manager), - работаем с опережением графика.

Размещение сейсмографа назвали в NASA отличным рождественским подарком.

Рука зонда опускает сейсмограф на поверхность Марса.

Подобное оборудование впервые доставлено на другую планету. Сейсмограф - высокой точности, реагирует на малейшие колебания почвы. Если на Марсе есть хоть какая-то тектоническая активность, инструмент ее распознает и зарегистрирует. Собранные данные позволят представить, как устроены марсианские недра.

Специалисты обещают откупорить шампанское, как только начнут поступать первые сейсмические данные с Марса.

Нынешней успешной операции предшествовала мягкая посадка зонда, которая состоялась 26 ноября 2018. Далее InSight раскрыл два веера своих солнечных батарей, разогнул 2-метровую роботизированную руку, сфотографировал себя, окрестности, выбрал, куда поставить сейсмограф. И поставил на расстоянии 1,636 метра от зонда куда рука дотянулась.

В полете сейсмограф стоял на «столе», с которого был снят уже на Марсе.

Прежде сейсмограф стоял на столе. Сейсмограф (малиновый) на переднем плане.

На следующем этапе — предположительно в середине января - рука снимет и поставит рядом с сейсмографом рука систему HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package). С ее помощью в Марс впервые будет забит 5-метровый штырь. В нем разместят тепловые датчики, которые позволят оценить, идет ли из недр хоть какое-то тепло, прогревается ли грунт под солнечными лучами, как меняется его температура в течение года. Попутно ученые определят плотность марсианского грунта.