Марсианский зонд InSight положил на Марс прибор
Марсианский зонд (NASA's InSight lander) по сути начал исследовательскую работу. Он поставил на поверхность Марса первый научный прибор — сейсмограф SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure).
- Дела идут быстрее, чем мы рассчитывали, - радуется Том Хоффман (Tom Hoffman), один из руководителей проекта (InSight Project Manager), - работаем с опережением графика.
Размещение сейсмографа назвали в NASA отличным рождественским подарком.
Рука зонда опускает сейсмограф на поверхность Марса.
Подобное оборудование впервые доставлено на другую планету. Сейсмограф - высокой точности, реагирует на малейшие колебания почвы. Если на Марсе есть хоть какая-то тектоническая активность, инструмент ее распознает и зарегистрирует. Собранные данные позволят представить, как устроены марсианские недра.
Специалисты обещают откупорить шампанское, как только начнут поступать первые сейсмические данные с Марса.
Нынешней успешной операции предшествовала мягкая посадка зонда, которая состоялась 26 ноября 2018. Далее InSight раскрыл два веера своих солнечных батарей, разогнул 2-метровую роботизированную руку, сфотографировал себя, окрестности, выбрал, куда поставить сейсмограф. И поставил на расстоянии 1,636 метра от зонда куда рука дотянулась.
В полете сейсмограф стоял на «столе», с которого был снят уже на Марсе.
Прежде сейсмограф стоял на столе. Сейсмограф (малиновый) на переднем плане.
На следующем этапе — предположительно в середине января - рука снимет и поставит рядом с сейсмографом рука систему HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package). С ее помощью в Марс впервые будет забит 5-метровый штырь. В нем разместят тепловые датчики, которые позволят оценить, идет ли из недр хоть какое-то тепло, прогревается ли грунт под солнечными лучами, как меняется его температура в течение года. Попутно ученые определят плотность марсианского грунта.