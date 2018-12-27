2018-12-25T15:54:31+03:00
Звезды

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Т-34» Виктор Добронравов: «Если меня сейчас посадить в танк, смогу дойти до Берлина»

27 декабря на экраны выходит военно-исторический блокбастер «Т-34» - о мужественных танкистах, бежавших их фашистского плена. Накануне премьеры в гостях у «Комсомолки» побывал исполнитель одной из главных ролей, Виктор Добронравов
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯДенис КОРСАКОВ
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За время съемок актеры стали семьей. Кадр из фильмаЗа время съемок актеры стали семьей. Кадр из фильма
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О ЧЁМ ФИЛЬМ

- Насколько я понимаю, выпуская фильм под Новый год, продюсеры надеются повторить прошлогодний успех картины «Движение вверх», которая тоже вышла под новогодние каникулы, и люди все каникулы ходили в кино. Расскажите, о чем ваш фильм.

- Это такая большая, насыщенная история. Мне кажется, это больше, чем просто драма о войне. Это будет что-то совершенно новое. Невероятное зрелище, плотность событий такая... Там много юмора. Фильм светится, как ядерный реактор. Люди увидят первый бой – и просто забудут, что у них попкорн на коленях стоит.

- В начале войны двое танкистов, лейтенант Ивушкин (Александр Петров) и белолрус Василёнок (Виктор Добронравов) попадают в плен…

- В начале войны молодой Ивушкин – он только из учебки – получает экипаж – людей, которые уже повоевали. И он своей верой, своей целеустремленностью убеждает солдат, что можно одним танком дать отпор целой роте. Они действительно останавливают эту роту (этот эпизод основан на реальных событиях), но попадают в плен. А дальше их судьба разводит. Мы не знаем, что с ними происходит. И только в 1944 году Ивушкин с Василёнком встречаются в концлагере. Получается, я вам уже весь фильм рассказываю…

- Дальше они совершают побег, и фашисты за ними гонятся – это есть в трейлерах.

- Это другая история, которая произошла на полигоне концлагеря Ордруф. Советского танкиста, на Т-34-85 использовали как живую мишень для обучения солдат Вермахта стрелять по советским танкам. И этот танкист подавил все артиллерийские расчеты, ломанулся на шоссе, где у него кончилось топливо, его вернули. И по легенде его расстрелял лично Гудериан, похвалив за храбрость. Эта легенда распространилась в 50-е годы, но теперь она стала основой фильма.

Виктор освоил профессию механика-водителя. Кадр из фильма

Виктор освоил профессию механика-водителя. Кадр из фильма

БУДУ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ТАНКИСТА

- А вам самому нравится военная техника? В World of Tanks, может, играли?

- В World of Tanks никогда не играл: боюсь, затянет. Времени и так очень мало – гастроли, съемки, театр… Еще по ночам сидеть играть. А перед съемками и на съемках я учился водить танк. У них же коробки передач разные. У Т-34-76 одна трансмиссия, у Т-34-85 - другая. Впервые в истории кинематографа фильм снимался на идущей машине: внутри пять камер было закреплено. И мы играли на «живом железе».

- То есть, прямо сидели в танке?

- Все, что вы видите в кадре – это настоящий танк – никакой не павильон, не макет. Причем Т-34-76 - это машина, которая воевала в Великой Отечественной.

- А 85-й был сделан специально для съемок?

- Да нет, «тридцатьчетверки» же выпускались после войны много лет. То, что мы привыкли видеть на всех памятниках, это Т-34-85. С двумя люками, с большим орудием 85-го калибра. Но он появился только под конец войны, в 1944. И на нем уже брали Берлин, он вошел в историю как танк победы. А до этого три с половиной года страна воевала на Т-34-76, и их, конечно, было изготовлено за всю войну гораздо больше.

- Да вы новой профессией овладели!

- Да, к концу съемок наши танкисты мне сказали: «Во второе воскресенье сентября ты стакан уже можешь хлопнуть – ты уже танкист». Но это правда: если меня в танк сейчас посадить, я - хоть до Берлина.

- Ваш герой, механик-водитель Василёнок, белорус. Вам же еще белорусский язык пришлось учить?

- У меня в театре (им. Вахтангова – авт.) есть коллега – белорус. По моей просьбе мы вместе проштудировали весь сценарий. Но Василенок говорит не на белорусском в чистом виде, а на трасянке – смеси белорусского и русского – как украинцы на суржике. Уши у меня музыкальные, поэтому, кажется, получилось неплохо.

ПОКА СНИМАЛИ ФИЛЬМ, СТАЛИ СЕМЬЕЙ

- Какие фильмы вы смотрели, чтобы войти в роль?

- Я больше смотрел архивы, документальные съемки – про концлагеря и так далее. Снимали-то мы в настоящем концлагере, в чешском городе Терезин. У режиссера Алексея Сидорова подход всегда на высочайшем уровне. Для съемок даже выстроили целую деревню Стрелковку, где точно воспроизвели весь быт - до тарелок и кувшинов. Местные жители даже просили: может, вы нам её оставите...

- Сидоров – очень известный режиссер, автор культового сериала «Бригада», фильма «Бой с тенью» и так далее, который почему-то довольно мало снимает.

- Леша пишет долго, снимает долго, потому что снимает своё. По факту это мейнстрим, прокатное кино. Но по сути у Сидорова получается кино авторское – это его сценарий, его идея, его режиссура. И сейчас, представляете, мы закончили полтора года назад, летом 2017 года. Но работа над фильмом велась до самой последней минуты. Последние доработки (звук, монтаж, компьютерная графика) были сданы накануне премьеры. Казалось бы: съемки закончились, работа режиссера сделана, дальше постпродакшен. Но Алексей продолжал контролировать всё, работал со всеми службами.

- Вашего товарища, лейтенанта Ивушкина, играет Александр Петров, который в последние года три как-то стремительно стал самым востребованным молодым актером. Как вам работалось с ним?

- Мы не то что сдружились, мы практически стали братьями с ребятами – Саша Петров, Антон Богданов, Юра Борисов. И это самое дорогое. Фильм проходит в прокате быстро, но то, что мы стали друг другу близкими людьми – это самое главное в жизни. По поводу того, что Саня снимается больше всех – ну, это же здорово. Кто-то за всю жизнь так не снимается, сколько Петров наснимался к тридцати годам. У каждого своя дорога. Он работяга, талант и личность.

- Вам нравится, как вы сами поработали?

- Я 15 лет работаю артистом, но у меня впервые ощущение, что я снялся в большом кино.

АТИПИЧНЫЕ АРТИСТЫ

- Вас узнают на улице?

- Конечно, годы идут. Сейчас хоть стали по имени называть. А когда транслировался сериал «Не родись красивой», ко мне иначе как «Федя, где твой мотоцикл, где Маша» - не обращались. Иногда просят сфотографироваться. Однажды ехал я в метро, передо мной сидела девушка и плакала. И вдруг – подняла глаза, увидела меня и улыбнулась! И плакать перестала. Для таких вещей мы работаем.

- Как здоровье вашего отца Федора Викторовича? (Весной этого года Добронравов-старший перенес инсульт).

- Спасибо, все прекрасно, здоров, работает.

- Мы удивляемся: у вас такая семья правильная. Федор Викторович единожды женат всю жизнь на вашей маме, с которой был знаком со школы. Теперь вы уже много лет женаты на девушке, которую знаете с детства. При этом у вас теплые отношения с братом, который тоже успешный актер Иван Добронравов. Это такая идиллия, нетипичная для людей из артистического мира.

- То, что раньше было нормой, теперь стало чудом – меня вот это удивляет. Когда дети любят родителей, а родители детей – это нормально. Но не могу сказать, что я вышел из оранжереи. Первые мои годы мы жили в общежитии на улице Лизюкова в Воронеже – в одной комнатке. Там же родился и Ваня. Отец работал дворником в детском саду… В 1991 году мы переехали в Москву, отец поступил в театр «Сатирикон». Мама рассказывала, что иногда нам с братом доставалось одно яблоко на двоих – на весь день. Годы были тяжелые, зарплаты артиста не хватало. Папа мыл полы в Третьяковской галерее. У меня всегда перед глазами был пример моего папы… Нас никогда не лупили, и я не слышал, чтобы отец поднял голос на маму. Сейчас, имея двух дочерей, понимаю: воспитывать можно только своим примером.

- Как вы встретились с женой?

- Мы вместе учились в «Класс-Центре» Сергея Казарновского – есть такая школа, музыкально-драматическая. Мне было 15, ей 12. В школе и потом мы с Сашей были друзьями, но не переходили каких-то граней. У нее и у меня были романы. А с годами мне стало понятно, что ближе человека просто нет. Я сделал предложение. Потом родилась старшая дочь, потом – вторая. Это такое счастье! У детей есть один недостаток: они слишком быстро растут. Мы недавно были на море, младшая моя за неделю как будто на год повзрослела. А я же постоянно в разъездах. Возвращаешься – а дома уже другие люди, которые называют тебя папой (смеется).

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