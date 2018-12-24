Закончил карьеру единственный игрок, выходивший на футбольное поле не ради денег
Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг завершает игровую карьеру. Этот факт остался бы незамеченным, если бы не семья футболиста. Его отец - Борис Ротенберг-старший с состоянием 1,2 млрд долларов входит в сотню самых богатых бизнесменов России, активы его дяди Аркадия Ротенберга оцениваются в 3 млрд долларов, а старший брат футболиста Роман Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России. В российском футболе ходил шутка: «Борис - единственный игрок, который выходит на поле не ради денег, а потому что действительно любит футбол».
33-летний Борис Ротенберг за свою карьеру успел поиграть в 13 клубах, среди которых «Зенит», «Шинник» и «Ростов». С «Локомотивом» он даже успел стать чемпионом страны. Но в каждой команде он провел всего по нескольку матчей, и за всю свою карьеру не забил ни одного гола. Но недавно защитник получил серьезную травму, и принял решение завершить карьеру. Новым местом его работы называют пост в спортивном департаменте ФК «Локомотив».