2018-12-24T18:35:46+03:00
Спорт

Закончил карьеру единственный игрок, выходивший на футбольное поле не ради денег

Футболист из семьи миллиардеров Борис Ротенберг уходит с поля на руководящую должность
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Ротенберг за свою карьеру успел поиграть в 13 клубах. Фото: Михаил Терещенко/ТАССРотенберг за свою карьеру успел поиграть в 13 клубах. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг завершает игровую карьеру. Этот факт остался бы незамеченным, если бы не семья футболиста. Его отец - Борис Ротенберг-старший с состоянием 1,2 млрд долларов входит в сотню самых богатых бизнесменов России, активы его дяди Аркадия Ротенберга оцениваются в 3 млрд долларов, а старший брат футболиста Роман Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России. В российском футболе ходил шутка: «Борис - единственный игрок, который выходит на поле не ради денег, а потому что действительно любит футбол».

33-летний Борис Ротенберг за свою карьеру успел поиграть в 13 клубах, среди которых «Зенит», «Шинник» и «Ростов». С «Локомотивом» он даже успел стать чемпионом страны. Но в каждой команде он провел всего по нескольку матчей, и за всю свою карьеру не забил ни одного гола. Но недавно защитник получил серьезную травму, и принял решение завершить карьеру. Новым местом его работы называют пост в спортивном департаменте ФК «Локомотив».

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