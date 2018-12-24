Вьетнам вспоминает русский язык: Россия и Вьетнам договорились дружить парламентами

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин начал визит в Ханой с того, что отдал дань уважения доблестному прошлому вьетнамского народа. Который, как известно, выстрадал свою независимость в кровавых войнах с французами и американцами (не без советской помощи – и еще на подлете делегаты упоминали «летчика Ли Си Цына» из известной песни как символ российско-вьетнамской дружбы).

Мемориал павшим героям и мавзолей Хо Ши Мина теперь обязательные пункты программы государственных визитов. После возложения цветов делегация Госдумы пошла смотреть на деревянный домик Хо Ши Мина – святыню тут берегут, и гостям из России раздали мягкие шелковые бахилы, чтобы ненароком ничего не поцарапали.

- Вот, напоминание всем, как скромно нужно жить, - начал было философствовать депутат-коммунист Леонид Калашников. Но мысль продолжать не стал. Обстановка в жилище вождя вьетнамского освободительного движения и вправду донельзя аскетичная. Зато в гараже – сразу три автомобиля: советские «ЗиС» и «Победа» и 404-й «Пежо».

Тем временем другие российские депутаты с упоением кормили золотых карпов в местном пруду: традицию завел все тот же дедушка Хо. Жадные, избалованные вниманием рыбины (по азиатским поверьям они символизируют мудрость) ловили ртом воздух и только что на берег не выбрасывались в попытке завладеть зернами кукурузы из рук олимпийской чемпионки, конькобежки Светланы Журовой.

Володин, кстати, в этот раз в загранкомандировку взял сразу дюжину женщин-депутатов, и в этом был свой глубокий смысл. Глава Нацсобрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган еще два месяца назад на встрече евразийских спикеров в Анталье рассказывала Володину, что, по ее мнению, женщин в политике должно быть больше. Состав российской делегации во Вьетнаме как бы подчеркивал, что наша страна тоже не чужда некоторой эмансипации и прогрессивным тенденциям.

Помимо спикера-Нгуен в Ханое Володин провел встречу с премьер-министром Нгуеном.

-Товарооборот между нашими странами увеличивается. В 2017 году рост составил 35%, в этом году снова будет более 30%. Но мы должны искать все новые точки для развития нашего стратегического партнерства, - сказал Вячеслав Володин после подписания соглашения о сотрудничестве между парламентами России и Вьетнама.

Перспективы, в частности, связаны с образованием. Недавно принято решение об изучении русского языка во вьетнамских школах как первого иностранного. В России в свою очередь будут готовить учителей для этого. Володин напомнил, что 30 тысяч вьетнамских специалистов раньше прошли подготовку в Советском Союзе и России.

Из России бурными темпами растут турпотоки во Вьетнам (в 2017 году – 500 тысяч туристов, в 2018-м ожидается – 700 тысяч). Сравнительно новая тема – сотрудничество в цифровой сфере. Например, вьетнамские депутаты хотят научиться у российских коллег писать законы в сфере электронного правительства и цифровой экономики.

Интересно, что нынешнее благополучие социалистического Вьетнама основывается на прочных коммерческих связях не только с историческими друзьями из России или идеологически близким Китаем, но и с капиталистическими Японией и Южной Кореей. А с влиянием дедушки Хо в эти дни в Ханое конкурирует «дедушка Хо-Хо-Хо», в смысле католический Санта-Клаус. Перед праздником Рождества, любимым здесь еще с колониальных времен, полгорода надело красные колпаки и оленьи рожки. Наш Мороз со Снегурочкой в этом смысле западному влиянию пока тут не конкуренты, но вообще-то российскому присутствию во Вьетнаме рады. «Русья, Путинь, во!» - и большой палец показывают. Тоже прагматизм, на чаевые наверняка намекают. Но если ко взаимной выгоде, то почему бы и нет?