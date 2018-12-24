Архитекторы нашей среды

На экране мелькают снимки центральных улиц Краснодара: вот так они выглядят сейчас, а вот так – должны. Совершенно другие вывески, которые не режут глаза, бережно сохраненные исторические фасады. Презентация так и называлась «Красота Краснодара».

- Надеюсь, что через 7 месяцев мы увидим новый город, и я смогу пригласить вас в гости, - такими словами завершила свое выступление финалистка программы «Архитекторы. РФ» Наталья Машталир.

Она свой прорыв уже совершила: не только попала в число 100 финалистов, чьи идеи были отмечены, но и за время учебы в программе «Архитекторы. РФ» её назначили… главным архитектором Краснодара. И, как выяснилось, Наталья - ни одна такая среди участников проекта, чья карьера резко изменилась за эти несколько последних месяцев. Андрей Еренков стал главным архитектором Воронежской области, Дарья Александрова - Новгородской области, а София Познанская - советником губернатора Ивановской области.

Собственно, этот образовательный курс для того и проводился по поручению президента России Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке правительства РФ и Минстроя России – требовалось расшевелить сонное царство в регионах и начать менять облик городов с помощью молодых архитекторов. Программа «Архитекторы. РФ» работала в двух формах - очной и заочной. В очной программе, стартовавшей 10 сентября, принимали участие 100 молодых специалистов со всей страны - архитекторы, градостроители, проектировщики и сотрудники муниципалитетов. Те, кто был отобран из почти полутора тысяч желающих. Причем, для них это обучение было абсолютно бесплатным. Программа состояла из четырех модулей: «Жилье в среде», «Города России», «Современная архитектурная практика» и «Будущее города». Работа - не только в Москве, но и поездки по России и в Европу: тренинги с ведущими специалистами. А было еще и обучение в режиме онлайн, которое прошли более 11 тыс. человек.

- Те руководители регионов, которых мы просили о поддержке, нам не отказали и провели встречи с участниками, несмотря на занятость: это и Татарстан, и Ивановская область, и Пермский край, и Калининградская область, - рассказал генеральный директор ДОМ. РФ Александр Плутник.- Многие ребята не выезжали до этого из своих регионов. А тут проехались от Владивостока до Калининграда. Это сильно расширило их кругозор и возможности развития.

Что же дальше? Все участники получили дипломы, подписанные главой Минстроя.

- Одна из сессий Сочинского инвестиционного форума, который пройдет в феврале, будет посвящена городскому развитию, и мы договорились, что лучших участников, примерно десять человек, привезем в Сочи на встречу с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, - рассказал Александр Плутник.

Также выпускники образовательной программы «Архитекторы. РФ» смогут представить свои идеи по развитию городов в государственную корпорацию ВЭБ. РФ для получения поддержки. Этот крупнейший финансовый институт развития в стране приступил к работе по перспективному направлению «Экономика и комплексное развитие городов». Им будет заниматься Алексей Сорокин, который возглавлял Оргкомитет по проведению чемпионата мира по футболу в России.

- И в рамках задачи изменения форматов городских экономик, конечно, вопрос городской среды будет одним из самых важных. Возможности ВЭБ.РФ значительно больше, чем наши. Проекты, которые ребята разработали и будут представлены ВЭБ, получат поддержку и возможность реализации, - заявил генеральный директор ДОМ.РФ.

Готов помочь и Минстрой.

- Есть административный ресурс, поэтому для тех ребят, что прошли обучение, состоящее из четырех модулей, мы сделаем все, чтобы их взяли на работу в тех городах, где они захотят, - заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.- Каких изменений мы от них ждём? Сначала качественных внутри команд управленцев в городах. Потому, что нужно менять философию развития города. И это задача архитекторов. А их целевая аудитория – это люди. К сожалению, сейчас без решения руководства региона сделать так, чтобы там было красиво, а не было жуткой застройки, сложно. Поэтому, первая задача - их туда внедрить. Вторая задача – они должны разрушить существующий устой. Третья задача – построить новое восприятие того, как должны меняться города. И четвертая – поменять города в следующие пять лет.

Планируется проведение и второй программы.

- Хотелось бы, чтобы ребята, участвовавшие в первой программе, стали бы нашими помощниками. Прислушаемся к их мнениям и с учётом их позиций скорректируем программу, возможно, добавим какие-то города или архитектурные аспекты, - заявил Александр Плутник. - Мне понравился настрой тех, кто участвовал в программе. Все они хотят работать в России, быть востребованным в том городе, откуда они приехали.

И как вариант, куда следует двигаться молодым российским архитекторам, – выставка победителей конкурса альтернативных планировок стандартного жилья, который был проведен Минстроем России и ДОМ.РФ при поддержке российского правительства. Участники были из 37 стран. Она тоже прошла на территории Института «Стрелка». Тут тебе и симпатичные скругленные балкончики, и трансформирующиеся лоджии, в которые можно попасть из разных частей квартиры, уютные холлы - действительно удобная и комфортная среда…