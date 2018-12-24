2018-12-24T17:43:41+03:00
Общество

Эксперт пояснил, почему россияне назвали ЧМ по футболу и открытие Крымского моста главными событиями 2018 года

Профессор НИУ ВШЭ Елена Рождественская, доктор социологических наук прокомментировал «КП» результаты опроса «Левада-центра» по главным событиям 2018-го
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Сюжеты о вводе Крымского моста показывали все каналы и описывали все изданияСюжеты о вводе Крымского моста показывали все каналы и описывали все изданияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне наступления 2019-го года социологи «Левада-центра» подвели итоги года уходящего. Большой спорт, большие выборы, большие конфликты — эти события волновали россиян и вошли в топ-десятку. И, разумеется, их тревожило собственое будущее после того, когда настанет пенсия...

- В первой десятке три события, связанные с Крымом и три — около-спортивные, с примесью политики. И лишь одно общефедеральное политическое… О чем говорят такие итоги?

- Подобные итоги года говорят об эффективности масс-медийной машины в стране.

- То есть эти результаты - не столько впечатления от самих событий, сколько от того, как именно они были представлены для населения, потребителей информации от СМИ?

- Конечно. Все событий из первой пятерки получили максимальное внимание официальных масс-медиа. Медийный удар по потребителю информации пришелся массированный. То есть итоги такого предновогоднего опроса — четкое эхо работы нашей медийной системы.

- Но сюжеты о вводе Крымского моста показывали все каналы и описывали все издания еще в середине мая. А потом, в общем, наступила относительная тишина, другие большие события вытеснили мост. Так почему переправа на полуостров - на первом месте?

- Но ведь потом последовало продолжение в виде фильма и сопровождающей его рекламной компании « Из Крыма с любовью». И другие поддерживающие моменты. Целый комплекс мер...

- При том пенсионная реформа «не перебила» мост в восприятии людей как главное событие 2018-го?

- Ну просто потому, что никто обстоятельно не освещал ту реакцию, которая последовала на это решение, на официальных каналах. Оставалось только пассивно адаптироваться.

- Самым позитивным из событий года согражданам представляется чемпионат мира по футболу — по нему разночтений нет. То есть - это было просто здорово, как восход солнца после выпускного?

- Мы не можем апеллировать к структурам массового сознания. Мы больше отслеживаем эффекты воздействия медийной машины. Но, судя по исследованиям, которые мне известны, несмотря на весь ажиотаж, у людей сохранилось четкое послевкусие именно общего праздника. Праздника, который состоялся. Причем не только в 11 городах, где чемпионат проводился. Для провинциальной аудитории это стало — и остается до сих пор - мега-событием.

Самым позитивным из событий года согражданам представляется чемпионат мира по футболу — по нему разночтений нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самым позитивным из событий года согражданам представляется чемпионат мира по футболу — по нему разночтений нетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Все отмеченные позиции в первой десятки —конечно, весьма условно, — можно поделить почти поровну на те, что с позитивным оттенком и на те, что с негативным?

- Я бы не делила их с точки зрения « позитив-негатив». Я бы делила их на то, во что были реально вовлечены люди и на то, что не затронуло их лично. Пенсионная реформа затрагивает многих. Но молодежь, безусловно, может на эту ситуацию смотреть косо — да меня это не касается! Футбольный праздник - это еще и прямые личные переживания. А вот другой сюжет — как относиться к забредающим к нам кораблям? За тысячу километров от тебя? Тем более, что ситуация в течении года менялась. И как тут определить — ну как это может коснуться конкретно меня? Здесь вообще сложная конструкция выстраивается… не думаю, что обыватель может примерить на себя эти смыслы… Тут водораздел идет скорее не по плюсу-минусу, а по тому, как это касается меня лично. Ну, или опосредованно. Либо это сюжет от меня слишком далек.

- Отравление Скрипалей, смена власти в Армении, Брекзит, противостояние на границе Ингушетии и Чечни, блокировка мессенджеров… Почему людей это так мало волновало — 2-3 процента? Это все от них далеко?

- Это вопрос выборки. Сколько людей и какого поколения пользуется мессенджерами, понимает и примеряет на себя перспективы сужающегося окна? И тут вопрос - какие группы и в каком объеме опрашивались? Мы знаем, что Левада-центр очень аккуратен с репрезентативностью. Но люди, наверное, еще не осознали ближайшие перспективы. Ведь китайский опыт с их «Огненной стеной» обсуждается всерьез… Логика событий понятна.

Отравление Скрипалей не сильно волновало россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отравление Скрипалей не сильно волновало россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Какое событие уходящего года стало самым значительным для вас лично?

- Пенсионная реформа. Это большие, дальние последствия. Это перестройка образа жизни. И жизненной структуры, биографии. Приходится совсем иначе обходиться с жизненным планированием. А это очень серьезно затрагивает общие ценности людей. Можем ли мы рассчитывать на то, что определенную часть жизни мы проведем определенным образом? Либо мы должны привлекать незапланированные прежде ресурсы - и это сюжет договора между поколениями. То есть теперь приходится учитывать, как посмотрят на это дети. Здесь ведь не только вопрос 65-летнего человека. Это и вопрос его детей. Внуков. Очень часто домохозяйства раскидывают ресурсы помощи друг другу — и не только деньгами, это и человеческое время, уход, забота. А тут придется работать. Этот процесс затрагивает тотально всех.

- А второе и третье по значимости события года?

- Скорее, не случившиеся события. Отсутствие замирения в Украине. Эскалация ситуации вокруг нее. Хотя можно было бы ожидать чего-то в позитивном направлении. И наверное интернет-ситуация. Это определенный комплекс наших свобод, с которыми расставаться нет резона. Мы уже привыкли к этой мере свободы. И поступаться ими не хотелось бы.

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА

Крымский мост — 47%

Пенсионная реформа — 46%

Выборы президента — 37%

ЧМ-2018 по футболу — 36%

Пожар в «Зимней вишне» - 34%

Расстрел в колледже в Керчи — 28%

Конфликт в Керченском проливе — 25%

События в Сирии — 22%

Олимпиада-2018 в Корее — 20%

Россияне на Играх-2018 под нейтральным флагом — 19%

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