2018-12-26T13:31:10+03:00
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Как отмечают Рождество в Таллине, на лучшем праздничном рынке Европы

Своими впечатлениями от новогоднего праздника в Эстонии делится журналист "Комсомольской правды" Галина Сапожникова
Галина САПОЖНИКОВА
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Это Таллин, лучший праздничный рынок ЕвропыЭто Таллин, лучший праздничный рынок ЕвропыФото: Галина САПОЖНИКОВА
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Тот самый глинтвейн, оду которому поёт наш корреспондент Галина Сапожникова. Есть вишневый, черничный, апельсиновый, малиново-черносмородиновый, облепиховый и даже с пузырьками! Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Тот самый глинтвейн, оду которому поёт наш корреспондент Галина Сапожникова. Есть вишневый, черничный, апельсиновый, малиново-черносмородиновый, облепиховый и даже с пузырьками!Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Кровяная колбаса, которая особенно прекрасна в Эстонии. Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Кровяная колбаса, которая особенно прекрасна в Эстонии.Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Вы не поверите, но это сыр! За время санкций уровень производства сыра вырос и в России, и в Прибалтике Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Вы не поверите, но это сыр! За время санкций уровень производства сыра вырос и в России, и в ПрибалтикеФото: Галина САПОЖНИКОВА

Вот такие милые сувенирчики вы можете привезти из Таллина! Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Вот такие милые сувенирчики вы можете привезти из Таллина!Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Как отмечают Рождество в Таллине, на лучшем праздничном рынке Европы

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