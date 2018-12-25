Как отмечают Рождество в Таллине, на лучшем праздничном рынке Европы
Своими впечатлениями от новогоднего праздника в Эстонии делится журналист "Комсомольской правды" Галина Сапожникова
Это Таллин, лучший праздничный рынок ЕвропыФото: Галина САПОЖНИКОВА
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Тот самый глинтвейн, оду которому поёт наш корреспондент Галина Сапожникова. Есть вишневый, черничный, апельсиновый, малиново-черносмородиновый, облепиховый и даже с пузырьками!Фото: Галина САПОЖНИКОВА
Кровяная колбаса, которая особенно прекрасна в Эстонии.Фото: Галина САПОЖНИКОВА
Вы не поверите, но это сыр! За время санкций уровень производства сыра вырос и в России, и в ПрибалтикеФото: Галина САПОЖНИКОВА
Вот такие милые сувенирчики вы можете привезти из Таллина!Фото: Галина САПОЖНИКОВА
Как отмечают Рождество в Таллине, на лучшем праздничном рынке Европы
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