Как отмечают Рождество в Таллине, на лучшем праздничном рынке Европы

Тот самый глинтвейн, оду которому поёт наш корреспондент Галина Сапожникова. Есть вишневый, черничный, апельсиновый, малиново-черносмородиновый, облепиховый и даже с пузырьками!Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Кровяная колбаса, которая особенно прекрасна в Эстонии.Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Вы не поверите, но это сыр! За время санкций уровень производства сыра вырос и в России, и в ПрибалтикеФото: Галина САПОЖНИКОВА

Вот такие милые сувенирчики вы можете привезти из Таллина!Фото: Галина САПОЖНИКОВА