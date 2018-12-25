2018-12-25T15:46:12+03:00
Политика

Большая пресс-конференция Владимира Путина заинтересовала более миллиарда пользователей соцсетей

С 20 по 22 декабря в блогах появилось 584 тыс. сообщений о выступлении президента России
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Более 1,1 млрд пользователей социальных сетей интересовались большой пресс-конференцией президента России Владимира Путина, которая прошла 20 декабря. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе компании «Медиалогия». Как уточняет ТАСС, всего с 20 по 22 декабря пользователи соцсетей оставили 584 тыс. сообщений, связанных с пресс-конференцией главы государства.

«Общий охват составил более 1,1 млрд пользователей. Данные показатели значительно превысили показатели 2017 года, что в целом соответствует общему росту активности пользователей в социальных сетях», - отметили в компании.

Больше всего в соцсетях интересовались ответом Путина на вопрос о своей женитьбе (38% от общей аудитории), его заявлением о пенсионных изменениях (29%) и интервью президента страдающей редким заболеванием семнадцатилетней Регине Парпиевой (7,5%). Также популярность в соцсетях получили слова Путина о том, что правительство РФ не допустит скачков цен на нефтепродукты в 2019 году (3,2%), и о том, какой подарок он хотел бы получить на Новый год (2,3%).

Обратим внимание, что при проведении исследования «Медиалогия» учитывала сообщения в Twitter, "Вконтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, блогах и на форумах. Период исследования - с 20 по 22 декабря 2018 года.

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