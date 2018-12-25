Эксперт пояснил смену руководителей в Росстате

В Росстате сменилось руководство. Вместо 60-летнего главы Александра Суринова назначили 38-летнего чиновника из Минэкономразвития Павла Малкова. От новой команды ждут "прорыва". Неожиданно оказалось, что старая делала все не то и не так.

Первым с критикой на Росстат обрушился глава Минфина Антон Силуанов.

- Росстат — важнейшее ведомство, которое пользуется устаревшими технологиями и устаревшими инструментами, - заявил он. - Организация нуждается в серьезном реформировании. Нужно говорить об обновлении команды, обновлении принципов, методов и работ.

Больше всего министру не понравилось падение реальных доходов населения, которое Росстат неуклонно фиксирует с 2014 года. Он пожаловался, что никто не знает, как ведомство считает этот показатель. И несмотря на это незнание, качество подсчетов заранее назвал "ужасным".

- Критика Силуановым метода подсчета реальных доходов понятна. По данным Росстата, они падают который год подряд, и это портит все показатели. Конечно, это не может не раздражать некоторых людей в правительстве, - прокомментировал ситуацию «КП» Михаил Черныш, замдиректора по научной работе Института социологии РАН. - Однако, это не значит, что Росстат не нуждается в реформах. Некоторые методики расчетов действительно устарели и оторваны от реальной жизни. Даже президент на пресс-конференции попенял, что данные, которые представляет Росстат, слишком усредненные. Например, данные о реальных зарплатах, которые в целом по стране растут. А народ смотрит на свои зарплаты и не видит никого роста. При расчетах можно было бы брать не средний уровень доходов, а медианный (если среднестатистический доход может означать, что у небольшого числа людей он огромный, а у основной массы — маленький, то медианный — это средний в ряду: то есть у половины людей доход больше медианного, у половины — меньше — Ред.). И вводить коэффициенты неравенства доходов населения, причем делать это по каждому региону.

На пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о расхождении официальной статистики с реальными данными о доходах и расходах россиян. Мол, с экранов мы слышим, что живем все лучше. А приходим в магазин - и тут возникают большие сомнения. Президент ответил, что нужно объяснять населению, откуда эти цифры берутся.

- Когда голые цифры преподносятся — это вызывает недоумение и недоверие. Нужно объяснять людям, что это усредненные цифры. Например, в среднем зарплаты по стране выросли на 6%. Но не во всех отраслях, — пояснил президент.

В новом году работы у Росстата точно прибавится. По словам премьера Дмитрия Медведева, правительство разработает более 90 новых статистических показателей. Они нужны, чтобы оценивать выполнение новых "майских указов президента" - а именно 12 национальных проектов от демографии до цифровой экономики. Эти 90 новых показателей «станут объектами статистического учёта и будут открыты для всех», заявил глава правительства.

- 90 показателей ввести в оборот довольно сложно, - заметил «КП» Андрей Покида, старший научный сотрудник Центра социально-политического мониторинга Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС). - Должна быть проведена масштабная методологическая работа, нужно разработать методику, по которой цифры будут собираться комплексно со всех регионов. Это возможно, но насколько оперативно - большой вопрос. И, конечно, это потребует дополнительного финансирования.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупреждал, что отследить выполнение 65% нацпроектов в ближайшие годы никто не сможет. Методик их измерения пока не существует. По словам Кудрина, они будут готовы к концу 2019, а некоторые к 2020 и даже 2021 году.