Занимательная арифметика: Эксперты прокомментировали новость о «нарушениях на выборах в Приморье»

Напомним, в эти выходные в Приморье прошли выборы губернатора. Их выиграл врио главы региона Олег Кожемяко, набравший 61,88% голосов. И вот сегодня с заявлением выступила некое общественное движение «Голос». Активисты заявили о том, что на 47 избирательных участках были обнаружены нарушения. Поэтому они требуют отменить итоги выборов.

Ситуацию комментируют и независимые эксперты, которые ставят под сомнение правдивость данных, озвученных «Голосом». Например, известный политолог Дмитрий Гусев удивлён, насколько легко некоторые СМИ подхватили ничем пока не подверженные обвинения «Голоса».

«Так уж повелось, что после любой избирательной кампании находятся страждущие, которые точно «знают истину» и пытаются «открыть глаза» общественности. - пишет Гусев. - А представители СМИ, подхватывают эти откровения и тиражируют вовсю, обычно, без всякого фактчекинга. И чаще всего это происходит в соответствии с поговоркой «после драки кулаками…»

«Звучит устрашающе: «на 47 участках возможны фальсификации», - продолжает политолог. - И, естественно, ставят под сомнение победу Олега Кожемяко. К «Голосу» вопросов нет. Их репутация давно известна и нарушения, которые они выявляют, чаще всего на поверку оказываются низкопробными фейками. Возникает вопрос к журналистам: должно ли было интернет-СМИ проверить данные доклада общественников перед тем, как вываливать это все на своих страницах? Кажется, что да».

Дмитрий Гусев предлагает некоторым журналистам и диванным экспертам просто спокойно сесть и посчитать, что называется, на пальцах.

«Итак, предположим, что на 47 участках Владивостока были нарушения (на самом деле, нет, но предположим). Самое небольшое количество избирателей на участке – 130 человек, самый масштабный участок – 3145. В среднем – полторы тысячи. Значит это всего семьдесят с половиной тысяч избирателей. Явка на городских округах колебалась в районе 30% (21150 пришедших избирателей на исследуемых участках) Предположим невероятное: результаты выборов на этих участках отменены. Всего за Кожемяко проголосовало 420 730 человек. Даже если отнять все спорные голоса только у Олега Кожемяко – его общий итог составит 61%».

«О каком «риске второго тура» идет речь?» - удивляется политолог.

Напомним, Центризбирком уже запросил материалы «Голоса», но по предварительной информации, «там больше вопросов, чем ответов».