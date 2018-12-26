От судьбы не уйдешь: родились в одном роддоме и поженились спустя 30 лет

Кому-то для того, чтобы найти свою половину требуется порой вся жизнь, а вот австралийцам Джеммы и Дэниелю быть вместе, как будто было предписано уже с рождения. Все началось с того, что их мамы попали в роддом в один и тот же день и родили своих малышей с разницей в несколько часов. Роженицы попали в одну палату и быстро сдружились. Обменялись телефонами, а после выписки стали приглашать друг друга в гости. Конечно, не обошлось без шуток, что вот наши дети подрастут и будут жених и невеста.

jemmamaree__ When we were cute

Однако, вскоре семья Джеммы засобиралась на север континента, там отцу малышки предложили новую работу. Семьи сначала переписывались, но постепенно связь угасла. Тем временем, Джемма и Дэниэль закончили школу, поступили в колледж. Однажды, девушка разбирала старые фото и увидела на них Дэниэля с сестрой Рианнон. Джемма вспомнила, как весело они проводили время и где-то слышала, что Рианнон стала очень известным стилистом – парикмахером. Девушка погуглила девушку с соцсетях и без труда нашла ее профиль. Начали общаться, потом стали ездить друг к другу к гости. Однажды, Рианнон предложила подстричь подружку и в этот же момент в салон пришел брат - Дэниэль.

jemmamaree__ I couldn t imagine my life to be anymore perfect than it is right now. I love doing life with you

Как призналась парочка позже, у них одновременно сложилось ощущение, что они просто разлучились на 5 минут, но дружили всю жизнь. Как будто всегда между ними была какая-то связь. И вот теперь, когда они встретились, можно разговаривать обо всем. Собственно, так и случилось. Парочка часами разговаривала по телефону, гуляли, ездили друг к другу в гости, и однажды, решили, что, пожалуй, идея начать жить вместе – не такая уж и плохая!

jemmamaree__ Merry Christmas

Благодаря их отношениям, возобновилась дружба и между их родителями, которые были в восторге от такого поворота событий.

В 2016 году Дэниел сделал Джемме предложение. Пара поженилась в 2018 году, сейчас они ждут своего первенца.

«Все думают, что наша история очень безумная. А я считаю, что это определенно судьба — мы должны были быть вместе», — рассказала Джемма журналистам.