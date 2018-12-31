Маргарита Симоньян - о минувшем годе и о 2019-м: Государство станет мягче к гражданам, войны не будет, а Путин не женится

Главный страх

- Долго думал - а в чем символ 2018-го? Чемпионат мира по футболу? Пенсионная реформа? Выборы президента? Отравление Скрипалей? Трагикомическая дырка на космической станции? И вдруг вспомнился нервный вопрос журналиста Первого канала на пресс-конференции Путина: не будет ли войны? Вы заметили, что люди стали спокойно относиться к тому, что война будет?

- Нет, я заметила ровно обратное. Люди стали беспокойно относиться к возможности войны. Друзья и знакомые, думая, что мне известно больше, чем им, первым делом спрашивают: «Войны не будет?» Главврач одной из клиник, куда мы ездили по семейным медицинским делам, поговорив с нами, добавил: «Но это ладно, лучше скажите: войны не будет?»

- И что вы обычно отвечаете?

- Отвечаю, что это исключено.

Войны и сейчас идут, а такой войны, которой боятся наши люди - то есть войны на нашей территории, - быть не может. Потому что это гарантированное уничтожение всей жизни на земле.

- Но откуда тогда у людей берется этот страх? От возможной войны с Украиной?

- Да, конечно. Смотрите, что у нас произошло в Керченском проливе. Маленькая, но вполне такая конкретная военная провокация. Люди понимают, что провокации будут и дальше, что Россия, естественно, будет и дальше на них отвечать. И боятся, что, не дай бог, все это приведет к большой войне.

Но не приведет.

Маргарита Симоньян. Фото: Пресс-служба RT

Прекраснодушная эпоха высоких ценностей закончилась

- Этот год для вас выдался сложным. На Западе уверены, что ваш телеканал RT - острие кремлевской пропаганды, и пытаются помешать вашей работе. Москва грозит зеркальными мерами к американским СМИ. Что дальше? «Глушение» вражеских радиостанций, как во времена холодной войны?

- Если говорить в перспективе, в мире будет постепенное «огораживание» инфопространства по китайскому принципу. Включая интернет. В условиях экономических войн и жесткой геополитической турбулентности самостоятельные государства приходят к мысли, что они не могут себе позволить свободу слова. Особенно если это слово иностранное. Потому они с нами и бьются, чтобы их население слушало только то, что они выдают за факты. Они в ужасе от одного вида «желтых жилетов» во Франции, которые смотрят выступление Макрона не на французских телеканалах, а на нашем. Они не понимают, как их послушные народы, которым десятилетиями вдалбливали одно и то же, вдруг вопреки хоровому пению своих СМИ выбрали президентом Трампа или устроили брексит. Поэтому они будут зачищать свое инфополе. И мы будем зачищать свое. Если успеем. Я не комментирую, хорошо это или плохо. Но так будет. Самое смешное, что начали это не мы.

- Но под флагом борьбы с внешними угрозами не придется ли нам ограничить свободу слова своих граждан? Все-таки наша Конституция эту свободу вроде гарантирует.

- Ну, знаете, американская тоже гарантирует. Что не мешает им ограничивать наше слово. Все это подается под соусом борьбы с иностранным вмешательством. Так и будет. Прекраснодушная эпоха высоких ценностей закончилась. Наступила эпоха приземленных интересов. И все меньше лидеров считают нужным утруждать себя выдумыванием обертки для этих интересов. Все больше прямо говорят: «Мы не осуждаем Саудовскую Аравию за расчленение журналиста, потому что Саудовская Аравия - наш важный торговый партнер. Идите лесом со своими ценностями».

- Не получится ли так, что в России под соусом борьбы с иностранным вмешательством к нему приравняют и критику чиновников? Подобный законопроект уже движется по Госдуме.

- Я не понимаю, как критика чиновников связана с закрытием инфопространства от иностранного вмешательства. Это разные вещи. И потом, я же не говорю, что это хорошо. Я просто предлагаю вам прогноз. В котором убеждена. Я бы тоже хотела, чтобы везде были свобода и правда. Но так не будет. Нигде. В раю, может, разве что. А рай, как мы помним, наш (улыбается).

- Да, эта фраза Путина многим запомнилась. Но мало кого ободрила.

- А как вы поняли, что она «мало кого ободрила»? Были опросы, исследования? Я не видела. Мы слышим знаменитое наше оппозиционное: «Да ни один из моих знакомых не голосовал за Путина!» А потом Путин собирает на выборах столько, сколько собирает. Никогда нельзя выдавать свои личные настроения за настроения всего общества.

Крымский мост считается самым длинным в Европе. Его длина - 19 км.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Грязный бизнес вранья

- Вы ссылаетесь на китайский опыт, но там цензура интернета достигла таких высот, что критика чего-либо для граждан опасна. Там Фейсбук, Ютуб запрещены. Неужели это наше будущее?

- Не думаю, что у нас в стране можно ограничить критику. Мы критиковали и тогда, когда за это можно было головой поплатиться. Уж тем более сейчас. Почему вы автоматически связываете защиту от иностранного вмешательства с внутренней цензурой? Как закрытие RТ в США отразится на передачах «Фокс ньюс» или критике Трампа? Никак. Как закрытие у нас каких-то американских СМИ помешает вещанию критического «Эха Москвы»? Тоже никак. Только аудитория вырастет. Мы о разных вещах говорим с вами.

- Я, как назло, только что приехал из Китая. У китайцев можно много чему поучиться - например, их отчаянной борьбе с коррупцией, пусть даже с помощью расстрелов (о чем так мечтает наш народ). Почему мы у них учимся только зачистке интернета? Вы разве не замечаете, сколько у нас в этом году было странных приговоров за клик или лайк?

- А вы разве не замечаете, сколько я лично с этим боролась? С помощью Телеграма в том числе. Вот сейчас закроют нас везде на Западе - и посмотрим, останется ли у них свобода слова. Кто им будет рассказывать про Мосул, про Монсанто, про все, о чем молчат их собственные СМИ? Думаю, что, как и раньше, никто. Если вы спросите меня, как бороться с дезинформацией, у меня есть рецепт. Не надо ничего запрещать и тем более сажать. Надо ввести серьезную рублевую ответственность за вранье, клевету. И действенное опровержение этой клеветы. Сейчас это у нас не работает совершенно. Инфопространство наполнено тоннами вранья, причем проплаченного. Репутация человека или компании становится вопросом количества денег, которые этот человек готов потратить на инфопространство или его враги против него. Какое это имеет отношение к демократии? Это грязненький бизнесок, а не свобода слова. Как нормальному человеку в этом разобраться и не стать жертвой войны чужих денег? Никак.

Можно ли верить Петрову с Бошировым

- Маргарита, вы как журналист участвовали в одном из самых громких событий года - деле Скрипалей.

- Вот в чем в чем, а в деле Скрипалей я точно не участвовала! (Смеется.)

- Но вы единственная из журналистов видели своими глазами Петрова и Боширова и сделали, по-моему, лучшее интервью 2018-го. Но почему вы были с ними так ироничны? Вы разговаривали с провалившимися агентами ГРУ или горе-туристами?

- Я в своей репортерской работе всегда была иронична. Даже когда в президентском пуле работала. Поскольку я еще со школы работала журналистом, мне сложно верить людям на слово. Впрочем, как и не верить. Хочется все увидеть своими глазами и уже тогда делать выводы.

- Сейчас что вы думаете об этой истории? Они отравили или не они...

- Я о ней вообще не думаю. Какой смысл думать о чем-то, чего ты не знаешь и не можешь узнать. Только плодить заблуждения. Оснований верить британской разведке, которая сотни раз обманывала весь мир и своих граждан, у нас с вами точно не больше, чем верить странным парням Боширову и Петрову, которых мы видели первый и последний раз. Каждый сам выбирает, во что ему верить.

- Какое событие 2018-го будет долго аукаться в будущем?

- Тут я согласна с россиянами, признавшими событиями года чемпионат мира по футболу, открытие Крымского моста и повышение пенсионного возраста.

- Телевидение попыталось объяснить людям, что повышение пенсионного возраста - хорошо...

- Я видела, что телевидение пыталось объяснить людям, что это - тяжелая необходимость.

Америку продолжит колбасить

- Каким 2019-й будет для страны и мира?

- Я оптимист и всегда верю в лучшее. Попробую сделать прогноз - но не ручаюсь за него. Экономика будет расти. Санкции, конечно, никто не снимет, но мы к ним еще удобнее приспособимся. Будет продолжаться конфликт в Донбассе, который вполне может закончиться разделением Украины на две разные страны. Наше государство станет мягче к своим гражданам, будет продолжать учиться их беречь и не рубить сплеча. Сами граждане станут терпимее друг к другу.

Америку будет продолжать колбасить - одна охота на ведьм за другой. Терроризм не победят. Хотя в Сирии станет спокойнее и начнут возвращаться институты мирной жизни. Мы будем дружить с Китаем, и все вместе - ссориться с Америкой. Путин не женится, поскольку он женат на России.

«Комсомолка» попросила читателей поставить оценку главным событиям ушедшего, 2018 года.

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