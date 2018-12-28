2018-12-28T14:22:38+03:00
Общество

График работы почты на новогодние праздники 2019 в Москве: Когда будут открыты отделения

Публикуем график работы почты на новогодние праздники 2019 в Москве
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Опубликован график работы почтовых отделений в новогодние праздники.Опубликован график работы почтовых отделений в новогодние праздники.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Отправить письмо или посылку с конфетами из столицы можно будет даже в новогодние праздники. Об этом стало известно из графика работы почты на новогодние праздники 2019 в Москве.

- В период новогодних праздников отделение №101000 на Мясницкой улице, д. 26 будет открыто для посетителей круглосуточно за исключением промежутка времени с 21.00 (31 декабря) до 10.00 (1 января), - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Почты России.

Сокращенный режим работы

Почтовые отделения 29 декабря будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час, 30 декабря – по установленному графику работы, а 31 декабря - по графику субботы.

Другой график работы будет и в отделениях с круглосуточным режимом работы, а именно №107241 (улица Уральская, д.1) и №121099 (Смоленская площадь, д.13/21). 31 декабря и 6 января они закроются в 21.00.

Закрыто

1, 2 и 7 января 2019 года - выходные дни. Не будут осуществляться обмен и доставка писем и посылок, газет и журналов, а также выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

Обычный режим работы

3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года - обычный режим работы. Стоит обратить внимание, что круглосуточные отделения №107241 (улица Уральская, д.1) и №121099 (Смоленская площадь, д.13/21) будут работать 3 и 8 января с 8.00.

Напомним, что у Почты России есть собственное мобильное приложение, где также можно будет уточнить график работы или найти ближайшее открытое почтовое отделение в Москве. Мобильное приложение Почты России доступно для смартфонов на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

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- Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки, - прокомментировали в пресс-службе Почты России.

КСТАТИ

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Автобусы, троллейбусы, трамваи и синие маршрутки в ночь на 1 января будут развозить москвичей до трех часов ночи. Информацию об этом вывесят на остановках общественного транспорта, в вестибюлях подземки, на сайтах Мосгортранса, метрополитена и на нашем сайте (подробности)

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