Упертые холостяки: Артисты, решившие, что им не надо жениться
Даже Аркадий Укупник с его незапамятным хитом-манифестом «Я на тебе никогда не женюсь» в ЗАГСе был трижды. Сколько бы анекдотов не складывали, сколько бы Петросян не шутил по поводу этого рискованного мероприятия, днем с огнем не сыщешь тех, кто хоть раз не был женат. Даже Стас Садальский однажды по молодости печать в паспорт все же шлепнул. Но те, кто принципиально не прощается со своей личной свободой все-таки существуют. Упертые холостяки, которые решили, что им не нужно жениться. И в их ориентации сомневаться не приходится.
Богдан Титомир, 51 год
Этот сексуальный мужчина и в 51 год фору даст молодым. Титомир как 20 лет назад окружал себя знойными красотками , так и продолжает заниматься любимым делом.
Первый советский рэпер утратил былую популярность. Когда-то он солировал в «Кар-Мэн», затем ушел в сольное плавание, да так никуда и не приплыл.
Богдан продолжает носить свою фирменную бородку, темные очки. И девушки его по-прежнему любят, а он им отвечает взаимностью. Но выбрать одну-единственную он не в состоянии даже разменяв шестой десяток.
Титомир в 51 год по-прежнему не женат. Ходили слухи, что всему виной история 20-летней давности. У певца была почти невеста, которая забеременела, но семья вынудила ее сделать аборт. Этот несчастный роман заставил Богдана пересмотреть свою позицию насчет брака. Судя по всему, у артиста так и не зажила та старая рана.
Андрей Губин, 44 года
Сладкоголосый красавчик, любимец всех девчонок 90-х, талантливый композитор просто исчез с телеэкранов.
Андрей Губин был настолько популярен, что девушки вздыхают о нем до сих пор. Причина исчезновения певца известна — у него начались проблемы со здоровьем. Причем болезнь поразила лицо — Андрей испытывал невыносимые боли неврологического характера. Но творить продолжил. Писал песни, продюсировал чужие проекты. Такой была экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта, в которую певец был влюблен. Но 39-летняя певица уже 7 лет замужем за другим, родила от него сына.
Андрей Губин признавался на телешоу, что причина его одиночества разбитое сердце. Во всем виновата девушка, которая снялась в клипе на песню «Лиза».
Это Анастасия Старыгина, дочь актера Игоря Старыгина, исполнившего роль мушкетера Арамиса. Были у Губина и другие попытки построить отношения, но все они терпели крах. Андрей Губин в 44 года пока так не разу и не женился.
Тимур Батрутдинов, 40 лет
Звезда Сomedy, дружок Гарика Харламова и Ольги Бузовой все никак не женится.
Все друзья себя окольцевали, кто-то по второму разу пошел, а Тимур Батрутдинов продолжает оставаться завидным холостяком. Он даже снялся по этому поводу в одноименном шоу. Правда без толку.
Что именно Тимур имеет против брака, можно только предполагать. Потому что профессиональному комику ничего не стоит отшутиться.
Но года три назад Тимур признавался, что устал от одиночества, но не будет жениться только потому, что возраст подошел: «Мужчина — он как коньяк, с возрастом становится только лучше, а холостяк — это не профессия, а состояние души». 40-летний просто пока не встретил ту, с кем захочет создать семью.
Евгений Цыганов, 39 лет
У тысяч поклонников актера остается вопрос без ответа: почему он не женился на матери своих семерых детей?
Про Юлию Снигирь, ради которой он бросил Ирину Леонову, особо никто не беспокоится. Хотя она тоже родила Евгению Цыганову сына. С ней Цыганов тоже не отправился в ЗАГС.
Актер вообще редко кому что-то объясняет, интервью почти не дает. Но однажды не выдержал: «Кому какое дело до моих детей?». И до всего остального, как можно догадаться, тоже.
Егор Кончаловский, 52 года
Старший сын знаменитого режиссера Андрея Кончаловского тоже стал режиссером, а также он - продюсер и сценарист. 52-летний кинодеятель совсем недавно удивил публику тем, что рассказал о разрыве с актрисой Любовью Толкалиной, матерью его 17-летней дочери Маши.
Почти 20 лет народ считал, что брак Кончаловского крепок. А оказалось, они разъехались много лет назад - Егор так и не сделал Толкалиной предложение. Сегодня у режиссера новые отношения.
Новой гражданской женой Кончаловского стала 35-летняя юристка Мария Леонова, которая полтора года назад родила ему сына Тимура. Никто почему-то и не задается вопросом, женился ли Егор на Марии официально? И, кстати, как она выглядит, тоже никто не знает.
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