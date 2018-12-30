Упертые холостяки: Артисты, решившие, что им не надо жениться

Даже Аркадий Укупник с его незапамятным хитом-манифестом «Я на тебе никогда не женюсь» в ЗАГСе был трижды. Сколько бы анекдотов не складывали, сколько бы Петросян не шутил по поводу этого рискованного мероприятия, днем с огнем не сыщешь тех, кто хоть раз не был женат. Даже Стас Садальский однажды по молодости печать в паспорт все же шлепнул. Но те, кто принципиально не прощается со своей личной свободой все-таки существуют. Упертые холостяки, которые решили, что им не нужно жениться. И в их ориентации сомневаться не приходится.

Богдан Титомир, 51 год

Этот сексуальный мужчина и в 51 год фору даст молодым. Титомир как 20 лет назад окружал себя знойными красотками , так и продолжает заниматься любимым делом.

Первый советский рэпер утратил былую популярность. Когда-то он солировал в «Кар-Мэн», затем ушел в сольное плавание, да так никуда и не приплыл.

bogdantitomir_official Чёрное Море не балует курортников!..

Богдан продолжает носить свою фирменную бородку, темные очки. И девушки его по-прежнему любят, а он им отвечает взаимностью. Но выбрать одну-единственную он не в состоянии даже разменяв шестой десяток.

bogdantitomir_official Пора Домой

Титомир в 51 год по-прежнему не женат. Ходили слухи, что всему виной история 20-летней давности. У певца была почти невеста, которая забеременела, но семья вынудила ее сделать аборт. Этот несчастный роман заставил Богдана пересмотреть свою позицию насчет брака. Судя по всему, у артиста так и не зажила та старая рана.

bogdantitomir_official Отмокаю На Ззкате после автаПарти

Андрей Губин, 44 года

_gubin_andrey_official А. Губин в программе "Звезды Сошлись"

Сладкоголосый красавчик, любимец всех девчонок 90-х, талантливый композитор просто исчез с телеэкранов.

_gubin_andrey_official Сладкоголосый красавчик, любимец всех девчонок 90-х

Андрей Губин был настолько популярен, что девушки вздыхают о нем до сих пор. Причина исчезновения певца известна — у него начались проблемы со здоровьем. Причем болезнь поразила лицо — Андрей испытывал невыносимые боли неврологического характера. Но творить продолжил. Писал песни, продюсировал чужие проекты. Такой была экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта, в которую певец был влюблен. Но 39-летняя певица уже 7 лет замужем за другим, родила от него сына.

juliaberetta1 Кто бы что не говорил, а Андрей - красавчик

Андрей Губин признавался на телешоу, что причина его одиночества разбитое сердце. Во всем виновата девушка, которая снялась в клипе на песню «Лиза».

_gubin_andrey_official Также хорош, как и прежде Наш любимый Андрей Губин

Это Анастасия Старыгина, дочь актера Игоря Старыгина, исполнившего роль мушкетера Арамиса. Были у Губина и другие попытки построить отношения, но все они терпели крах. Андрей Губин в 44 года пока так не разу и не женился.

studior_r Концерт БАСТЫ Отличный вечер Андрей спасибо за приглашение Было здорово...

Тимур Батрутдинов, 40 лет

timurbatrutdinov Продолжаю новогоднюю эстафету поздравлений!

Звезда Сomedy, дружок Гарика Харламова и Ольги Бузовой все никак не женится.

timurbatrutdinov Два главных холостяка ТНТ ищут свои половины.

Все друзья себя окольцевали, кто-то по второму разу пошел, а Тимур Батрутдинов продолжает оставаться завидным холостяком. Он даже снялся по этому поводу в одноименном шоу. Правда без толку.

timurbatrutdinov КРУТАЯ НОВОСТЬ!

Что именно Тимур имеет против брака, можно только предполагать. Потому что профессиональному комику ничего не стоит отшутиться.

timurbatrutdinov Ченнинг Батр

Но года три назад Тимур признавался, что устал от одиночества, но не будет жениться только потому, что возраст подошел: «Мужчина — он как коньяк, с возрастом становится только лучше, а холостяк — это не профессия, а состояние души». 40-летний просто пока не встретил ту, с кем захочет создать семью.

timurbatrutdinov Валерий Кружкоусов

Евгений Цыганов, 39 лет

tsyganovevgeniy Всем спасибо...

У тысяч поклонников актера остается вопрос без ответа: почему он не женился на матери своих семерых детей?

tsyganovevgeniy Лет 10 назад

Про Юлию Снигирь, ради которой он бросил Ирину Леонову, особо никто не беспокоится. Хотя она тоже родила Евгению Цыганову сына. С ней Цыганов тоже не отправился в ЗАГС.

yuliasnigir Ну вот и всё почти. Веселее съемок я не вспомню Ребят, вы все психи, правда Будем ждать сентября

Актер вообще редко кому что-то объясняет, интервью почти не дает. Но однажды не выдержал: «Кому какое дело до моих детей?». И до всего остального, как можно догадаться, тоже.

pokapretband ВСЕ В КИНО В прокат выходит фильм ПОДБРОСЫ режиссера Ивана Твердовского

Егор Кончаловский, 52 года

egorkonchalovsky Настало время почитать!.

Старший сын знаменитого режиссера Андрея Кончаловского тоже стал режиссером, а также он - продюсер и сценарист. 52-летний кинодеятель совсем недавно удивил публику тем, что рассказал о разрыве с актрисой Любовью Толкалиной, матерью его 17-летней дочери Маши.

tolkalinaliuba спасибо за вчерашний вечер

Почти 20 лет народ считал, что брак Кончаловского крепок. А оказалось, они разъехались много лет назад - Егор так и не сделал Толкалиной предложение. Сегодня у режиссера новые отношения.

egorkonchalovsky За мной стоят (сидят) серьезные люди...

Новой гражданской женой Кончаловского стала 35-летняя юристка Мария Леонова, которая полтора года назад родила ему сына Тимура. Никто почему-то и не задается вопросом, женился ли Егор на Марии официально? И, кстати, как она выглядит, тоже никто не знает.

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