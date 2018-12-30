2018-12-30T01:26:55+03:00
Звезды

Упертые холостяки: Артисты, решившие, что им не надо жениться

У всех на это свои причины. Главное, все они к женщинам неравнодушны
Петр СИМОНОВ
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Титомир как 20 лет назад окружал себя знойными красотками , так и продолжает заниматься любимым деломТитомир как 20 лет назад окружал себя знойными красотками , так и продолжает заниматься любимым деломФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Даже Аркадий Укупник с его незапамятным хитом-манифестом «Я на тебе никогда не женюсь» в ЗАГСе был трижды. Сколько бы анекдотов не складывали, сколько бы Петросян не шутил по поводу этого рискованного мероприятия, днем с огнем не сыщешь тех, кто хоть раз не был женат. Даже Стас Садальский однажды по молодости печать в паспорт все же шлепнул. Но те, кто принципиально не прощается со своей личной свободой все-таки существуют. Упертые холостяки, которые решили, что им не нужно жениться. И в их ориентации сомневаться не приходится.

Богдан Титомир, 51 год

Этот сексуальный мужчина и в 51 год фору даст молодым. Титомир как 20 лет назад окружал себя знойными красотками , так и продолжает заниматься любимым делом.

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Питер-ПорноСтолица
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Первый советский рэпер утратил былую популярность. Когда-то он солировал в «Кар-Мэн», затем ушел в сольное плавание, да так никуда и не приплыл.

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Богдан продолжает носить свою фирменную бородку, темные очки. И девушки его по-прежнему любят, а он им отвечает взаимностью. Но выбрать одну-единственную он не в состоянии даже разменяв шестой десяток.

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Пора Домой
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Титомир в 51 год по-прежнему не женат. Ходили слухи, что всему виной история 20-летней давности. У певца была почти невеста, которая забеременела, но семья вынудила ее сделать аборт. Этот несчастный роман заставил Богдана пересмотреть свою позицию насчет брака. Судя по всему, у артиста так и не зажила та старая рана.

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Отмокаю На Ззкате после автаПарти
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Андрей Губин, 44 года

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А. Губин в программе "Звезды Сошлись"
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Сладкоголосый красавчик, любимец всех девчонок 90-х, талантливый композитор просто исчез с телеэкранов.

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Сладкоголосый красавчик, любимец всех девчонок 90-х
92 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

Андрей Губин был настолько популярен, что девушки вздыхают о нем до сих пор. Причина исчезновения певца известна — у него начались проблемы со здоровьем. Причем болезнь поразила лицо — Андрей испытывал невыносимые боли неврологического характера. Но творить продолжил. Писал песни, продюсировал чужие проекты. Такой была экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта, в которую певец был влюблен. Но 39-летняя певица уже 7 лет замужем за другим, родила от него сына.

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Кто бы что не говорил, а Андрей - красавчик
3317 отметок «Нравится»135 комментариевInstagram

Андрей Губин признавался на телешоу, что причина его одиночества разбитое сердце. Во всем виновата девушка, которая снялась в клипе на песню «Лиза».

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Также хорош, как и прежде Наш любимый Андрей Губин
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Это Анастасия Старыгина, дочь актера Игоря Старыгина, исполнившего роль мушкетера Арамиса. Были у Губина и другие попытки построить отношения, но все они терпели крах. Андрей Губин в 44 года пока так не разу и не женился.

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Концерт БАСТЫ Отличный вечер Андрей спасибо за приглашение Было здорово...
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Тимур Батрутдинов, 40 лет

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Продолжаю новогоднюю эстафету поздравлений!
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Звезда Сomedy, дружок Гарика Харламова и Ольги Бузовой все никак не женится.

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Два главных холостяка ТНТ ищут свои половины.
251223 отметок «Нравится»5609 комментариевInstagram

Все друзья себя окольцевали, кто-то по второму разу пошел, а Тимур Батрутдинов продолжает оставаться завидным холостяком. Он даже снялся по этому поводу в одноименном шоу. Правда без толку.

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КРУТАЯ НОВОСТЬ!
132001 отметок «Нравится»804 комментариевInstagram

Что именно Тимур имеет против брака, можно только предполагать. Потому что профессиональному комику ничего не стоит отшутиться.

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Ченнинг Батр
57820 отметок «Нравится»813 комментариевInstagram

Но года три назад Тимур признавался, что устал от одиночества, но не будет жениться только потому, что возраст подошел: «Мужчина — он как коньяк, с возрастом становится только лучше, а холостяк — это не профессия, а состояние души». 40-летний просто пока не встретил ту, с кем захочет создать семью.

timurbatrutdinovtimurbatrutdinov
Валерий Кружкоусов
53701 отметок «Нравится»444 комментариевInstagram

Евгений Цыганов, 39 лет

tsyganovevgeniytsyganovevgeniy
Всем спасибо...
1469 отметок «Нравится»62 комментариевInstagram

У тысяч поклонников актера остается вопрос без ответа: почему он не женился на матери своих семерых детей?

tsyganovevgeniytsyganovevgeniy
Лет 10 назад
256 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

Про Юлию Снигирь, ради которой он бросил Ирину Леонову, особо никто не беспокоится. Хотя она тоже родила Евгению Цыганову сына. С ней Цыганов тоже не отправился в ЗАГС.

yuliasnigiryuliasnigir
Ну вот и всё почти. Веселее съемок я не вспомню Ребят, вы все психи, правда Будем ждать сентября
7784 отметок «Нравится»77 комментариевInstagram

Актер вообще редко кому что-то объясняет, интервью почти не дает. Но однажды не выдержал: «Кому какое дело до моих детей?». И до всего остального, как можно догадаться, тоже.

pokapretbandpokapretband
ВСЕ В КИНО В прокат выходит фильм ПОДБРОСЫ режиссера Ивана Твердовского
191 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

Егор Кончаловский, 52 года

egorkonchalovskyegorkonchalovsky
Настало время почитать!.
199 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Старший сын знаменитого режиссера Андрея Кончаловского тоже стал режиссером, а также он - продюсер и сценарист. 52-летний кинодеятель совсем недавно удивил публику тем, что рассказал о разрыве с актрисой Любовью Толкалиной, матерью его 17-летней дочери Маши.

tolkalinaliubatolkalinaliuba
спасибо за вчерашний вечер
26486 отметок «Нравится»200 комментариевInstagram

Почти 20 лет народ считал, что брак Кончаловского крепок. А оказалось, они разъехались много лет назад - Егор так и не сделал Толкалиной предложение. Сегодня у режиссера новые отношения.

egorkonchalovskyegorkonchalovsky
За мной стоят (сидят) серьезные люди...
94 отметок «Нравится»10 комментариевInstagram

Новой гражданской женой Кончаловского стала 35-летняя юристка Мария Леонова, которая полтора года назад родила ему сына Тимура. Никто почему-то и не задается вопросом, женился ли Егор на Марии официально? И, кстати, как она выглядит, тоже никто не знает.

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